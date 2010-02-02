Apple, iPhone OS 3.1.3'ü yayınladı

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27 Ocak'ta iPad'in üzerindeki perdeyi kaldıran Cupertino merkezli Apple, çeşitli sorunları gideren ve iyileştirmeler içeren iPhone OS'in yeni versiyonu 3.1.3'ü yayınladı.

iPhone ve iPod touch için olan bu güncelleme aşağıdakiler de dahil olmak üzere hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içerir:

iPhone 3GS'de bildirilen pil düzeyinin doğruluğunu artırır

Bazı durumlarda üçüncü parti uygulamaların başlamamasına neden olan bir sorunu giderir

Japonca Kana klavyeyi kullanırken uygulamanın çökmesine neden olan bir hatayı düzeltir

Güncellemenin iPod Touch ve iPhone'un bütün modelleriyle uyumlu olduğunu belirtelim.