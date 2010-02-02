Apple, iPhone OS 3.1.3'ü yayınladı

Haber Editörü
27 Ocak'ta iPad'in üzerindeki perdeyi kaldıran Cupertino merkezli Apple, çeşitli sorunları gideren ve iyileştirmeler içeren iPhone OS'in yeni versiyonu 3.1.3'ü yayınladı.
iPhone ve iPod touch için olan bu güncelleme aşağıdakiler de dahil olmak üzere hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içerir:
- iPhone 3GS'de bildirilen pil düzeyinin doğruluğunu artırır
- Bazı durumlarda üçüncü parti uygulamaların başlamamasına neden olan bir sorunu giderir
- Japonca Kana klavyeyi kullanırken uygulamanın çökmesine neden olan bir hatayı düzeltir
Güncellemenin iPod Touch ve iPhone'un bütün modelleriyle uyumlu olduğunu belirtelim.
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Dostum vodafon musteri hizmetlerini arayip sim kilidi kaldirtabilitsiniz.
yükseltmeyede gerek yok...
miyorum os 4.0 ve ya 3.2 beklerken adam lar ne yaptı ya dagamı geçiyorlar ne
ekledikleri seylerde düzgün bişi olsa
4.0 Haziran dan önce beklemeyin. Yeni iPhone modeli ile beraber gelecektir. Herzamanki gibi.
Telefonun modelini yazabilirmisiniz acaba ?
Dostum blackrain ile tekrar jb yapma imkanımız varmı acaba 3.1.2 jb dosyası ile mi jb yaptınız...
twitter.com/...
Cupertino merkezli olmayan Apple'da var mı? Nedense haberlerde bu tümceye çok rastlıyorum, bu şekilde yazmanızın özel bir nedeni var mı? Sadece merakımdan soruyorum. Google için Kalifornia yada Microsoft için Washington da kullanıyormusunuz?