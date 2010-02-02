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Apple, iPhone OS 3.1.3'ü yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
33,6b
1
53
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple, iPhone OS 3.1.3'ü yayınladı
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27 Ocak'ta iPad'in üzerindeki perdeyi kaldıran Cupertino merkezli Apple, çeşitli sorunları gideren ve iyileştirmeler içeren iPhone OS'in yeni versiyonu 3.1.3'ü yayınladı.

iPhone ve iPod touch için olan bu güncelleme aşağıdakiler de dahil olmak üzere hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içerir:

  • iPhone 3GS'de bildirilen pil düzeyinin doğruluğunu artırır
  • Bazı durumlarda üçüncü parti uygulamaların başlamamasına neden olan bir sorunu giderir
  • Japonca Kana klavyeyi kullanırken uygulamanın çökmesine neden olan bir hatayı düzeltir

Güncellemenin iPod Touch ve iPhone'un bütün modelleriyle uyumlu olduğunu belirtelim.


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7nbitirdin 9 yıl
ben şimdi bacup yapiyorum umarim güzel olur sonucunda. bayagi bi beklicem gibi gozukuyor :( ins. bi sorun cikmaz
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar ben telsım ıle kampanyalı I phone 3g aldım ama telsımden baska bır hatla kullanılmıo nası cozebılırım sanırım yazdıklarınız onunla ılgılı ama ben bıraz teknolojı ozurlu oldugum ıcın anlıyamıorum yardımcı olursanız sewınırım
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karantina61 9 yıl

DH Misafiri
arkadaslar ben telsım ıle kampanyalı I phone 3g aldım ama telsımden baska bır hatla kullanılmıo nası cozebılırım sanırım yazdıklarınız onunla ılgılı ama ben bıraz teknolojı ozurlu oldugum ıcın anlıyamıorum yardımcı olursanız sewınırım

Dostum vodafon musteri hizmetlerini arayip sim kilidi kaldirtabilitsiniz.
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bende yurt dışından iphone aldım ve içerisindeki 3.1.3 versiyonu malesef telefn blocked oldu ben bunu nasıl sim unblocked yapabilirm bu arada ilk kez iphone kullanıyorum
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Batuist 9 yıl
Yani haberdeki anlatım bozukluğunu dile getirdiğim için neden mesajımı siliyorsun ki?? düzelttim diye mesaj yaz olsun bitsin.. Haberide düzeltmişsin insan uyardığım için teşekkür eder!! hangi yüzyılda yaşıyoruz?? Anayasanın 301. maddesine de aykırı değildi mesajım ama silinmiş,, çok ayıp :))
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fulldepo 9 yıl
bana göre +'sı yok.
yükseltmeyede gerek yok...
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X-Slim 9 yıl
biz 2G kullanıcılari ne zaman kullanabilcek bu yeni sürümü
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baver811 9 yıl
en büyük yenilik VoiceOver sanırım ama ben pil yüzdesini artık göremiyorum (3gs) benmi bulamadım nerden açılıp kapatılacağını yoksa artık yokmu? (voiceOver açıkken pil yüdesini sesle söylüyor ama ekranda gözükmüyor)
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ahmer iraz 9 yıl
Vala helal olsun apple başkadabişi de
miyorum os 4.0 ve ya 3.2 beklerken adam lar ne yaptı ya dagamı geçiyorlar ne
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X-Slim 9 yıl

ahmer iraz

Vala helal olsun apple başkadabişi de
miyorum os 4.0 ve ya 3.2 beklerken adam lar ne yaptı ya dagamı geçiyorlar ne


ekledikleri seylerde düzgün bişi olsa
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broodofqueen 9 yıl

ahmer iraz

Vala helal olsun apple başkadabişi de
miyorum os 4.0 ve ya 3.2 beklerken adam lar ne yaptı ya dagamı geçiyorlar ne


4.0 Haziran dan önce beklemeyin. Yeni iPhone modeli ile beraber gelecektir. Herzamanki gibi.
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onbeskarakterli 9 yıl
3.1.2 jbli kullanıyordum. Görünce direk yükledim. blackra1n kıramadı ama redsn0wa 3.1.2 fwsini göstererek tekrardan jbli hale getirebildim. Unlock konusunda herhangi bir bilgi yok sanırım. Telefonu türkiyeden alanlar rahatça kurabilirler. Dediğim şekilde de jb yapabilirsiniz.
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nafiz_33187 9 yıl

ahmett_551

3.1.2 jbli kullanıyordum. Görünce direk yükledim. blackra1n kıramadı ama redsn0wa 3.1.2 fwsini göstererek tekrardan jbli hale getirebildim. Unlock konusunda herhangi bir bilgi yok sanırım. Telefonu türkiyeden alanlar rahatça kurabilirler. Dediğim şekilde de jb yapabilirsiniz.


Telefonun modelini yazabilirmisiniz acaba ?
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karantina61 9 yıl

ahmett_551

3.1.2 jbli kullanıyordum. Görünce direk yükledim. blackra1n kıramadı ama redsn0wa 3.1.2 fwsini göstererek tekrardan jbli hale getirebildim. Unlock konusunda herhangi bir bilgi yok sanırım. Telefonu türkiyeden alanlar rahatça kurabilirler. Dediğim şekilde de jb yapabilirsiniz.




Dostum blackrain ile tekrar jb yapma imkanımız varmı acaba 3.1.2 jb dosyası ile mi jb yaptınız...
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yoz 9 yıl
DevTeam jailbreak & unlock yapmis olan kullanicilari kesinlikle update yapmamalari konusunda uyarmis

twitter.com/...

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Cem 9 yıl
Cupertino merkezli Apple


Cupertino merkezli olmayan Apple'da var mı? Nedense haberlerde bu tümceye çok rastlıyorum, bu şekilde yazmanızın özel bir nedeni var mı? Sadece merakımdan soruyorum. Google için Kalifornia yada Microsoft için Washington da kullanıyormusunuz?
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TraLoNe 9 yıl
Cok bı degisiklik yok ama hayırlı olsun...
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X-Slim 9 yıl
Tesekkur ederiz hocam ellerine saglık
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