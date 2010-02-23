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Apple, iPhone OS SDK 3.2 Beta 3'ü yayınladı

9 yıl
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9
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple, iPhone OS SDK 3.2 Beta 3'ü yayınladı
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Apple, 27 Ocak'ta geliştiricilere sunduğu iPhone OS SDK 3.2'nin 3.beta sürümünü "iPhone Dev Center" sayfasından yayınladı. Firma, yazılım geliştirme paketinin versiyon güncellemesine neden olan yenilikleri hakkındaysa bilgi vermedi.

Geliştiricilerin Mart ayında satışa sunulacak olan iPad'e özel uygulama hazırlamalarına imkan veren SDK 3.2, 27 Ocak'ta yayınlanmış ve ilk defa 2 hafta önce güncellenmişti.


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BLACKPONTIAC 9 yıl
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Schumii 9 yıl

BLACKPONTIAC

orjinalden alıntı


Dalga mı geçiyorsun sen yaa her mesaja orjinalden alıntı. Sen nerden alıntısın acaba...
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