Apple, iPhone OS SDK 3.2 Beta 3'ü yayınladı

Haber Editörü
Apple, 27 Ocak'ta geliştiricilere sunduğu iPhone OS SDK 3.2'nin 3.beta sürümünü "iPhone Dev Center" sayfasından yayınladı. Firma, yazılım geliştirme paketinin versiyon güncellemesine neden olan yenilikleri hakkındaysa bilgi vermedi.
Geliştiricilerin Mart ayında satışa sunulacak olan iPad'e özel uygulama hazırlamalarına imkan veren SDK 3.2, 27 Ocak'ta yayınlanmış ve ilk defa 2 hafta önce güncellenmişti.
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Dalga mı geçiyorsun sen yaa her mesaja orjinalden alıntı. Sen nerden alıntısın acaba...