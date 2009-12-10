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Apple, Think Different'ı yeniden mi canlandıracak ?

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple, Think Different'ı yeniden mi canlandıracak ?
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Bilişim dünyasının önemli reklam kampanyalarından biri hiç şüphe yokki Apple'ın 1997-2002 yılları arasındaki Think Different kampanyası. İflasın eşiğinden dönülen ve Steve Jobs'un üst düzey yönetici olarak Apple'a geri döndüğü 1997 senesinde başlatılan kampanyanın sloganında ilk zamanlarda gramer hatası olup olmadığı tartışılsa da, hazırlanan reklam filmi oldukça ses getirmişti.

Ancak 2002 senesinde sonlandırılan bu reklam kampanyasına Apple tekrardan dönüş yapıyor olabilir. İlk önce Ekim ayında tanıtılan yeni nesil 21.5 ve 27 inç iMac'lerin kutusunun üzerindeki etiketlerdeki Think Different yazısı dikkatleri çekti. Sonra da Amerikan Patent Enstitüsü'nün 8 Aralık'da Apple'ın yasal sahibi olduğu "Think Different" markasının içerik bölümüne "iPod" ve "Portatif sayısal elektronik cihazlar" ibarelerinin eklendiğini yayınlaması, Cupertino merkezli firmanın tekrardan bu reklam kampanyasını hayata geçireceği yorumlarına neden oldu.

Kesin olarak Apple'ın yıllar sonra neden marka içeriğinde değişikliğe gittiği kesin olarak bilinmezken, bu değişikliğin Apple Tablet için yapılmış olabileceği konuşuluyor.

Apple, Think Different'ı yeniden mi canlandıracak ?
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Apple, Think Different'ı yeniden mi canlandıracak ?
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Apple, Snow Leopard'daki Text Edit uygulamasının logosunda da Think Different'ın reklamından derlenmiş bir metin kullanıyor


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Speed_Passion 9 yıl
Teşekkürler
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caves 9 yıl
teşekkürler, ayrıntı haber.. güzel paylaşım..
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fotifoti 9 yıl
reklamdaki diffirent amcaları merak ettim
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TELESCOPE 9 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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masterm1nd 9 yıl
Logoya bak hey maşallah
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