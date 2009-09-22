Apple, yenilenmiş iPod'ların fiyatlarında indirime gitti

2 hafta önce iPod Touch (2009)'u ve entegre kameralı 5.Nesil iPod Nano'u tanıtan Apple, bir önceki nesillere ait tamir görmüş (refurbished) iPod'ların fiyatlarında indirime gitti. Sadece Apple'ın internet mağazasından satış yapılan yenilenmiş iPod'ların eski ve yeni fiyatları şöyle;

iPod Touch

8Gb, 189 dolardan 149 dolara

16Gb, 249 dolardan 199 dolara

32Gb, 279 dolardan 249 dolara

iPod Nano

8Gb, 129 dolardan 99 dolara

16Gb, 149 dolardan 129 dolara

iPod Classic

120Gb, 229 dolardan 199 dolara

iPod Shuffle

1Gb, 49 dolardan 39 dolara

2Gb, 69 dolardan 59 dolara