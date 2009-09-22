Apple, yenilenmiş iPod'ların fiyatlarında indirime gitti

Haber Editörü
2 hafta önce iPod Touch (2009)'u ve entegre kameralı 5.Nesil iPod Nano'u tanıtan Apple, bir önceki nesillere ait tamir görmüş (refurbished) iPod'ların fiyatlarında indirime gitti. Sadece Apple'ın internet mağazasından satış yapılan yenilenmiş iPod'ların eski ve yeni fiyatları şöyle;
iPod Touch
8Gb, 189 dolardan 149 dolara
16Gb, 249 dolardan 199 dolara
32Gb, 279 dolardan 249 dolara
iPod Nano
8Gb, 129 dolardan 99 dolara
16Gb, 149 dolardan 129 dolara
iPod Classic
120Gb, 229 dolardan 199 dolara
iPod Shuffle
1Gb, 49 dolardan 39 dolara
2Gb, 69 dolardan 59 dolara
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bilgi için sağol bende normal mağazalarda satılıyor sanıyordum
Bu vergi ve sirketlerin bindirdigi fiyat kanusunda artik turk dagiticilarini suclayamiyorum acikcasi , sen distributor olarak appledan alim yaparken aldigin miktar kadar indirimli alirsin sanirim.
US pazarinda eminim genclerin %40-50 si Ipod sahibi boyle olunca ucuza satiliyor ancak Tr pazarinda ne asiri istek var nede bunuy karsilayacak guc o yuzden fiyatlar normal bence
amazon.com/...
Keşke Türkiyeye girerkende o kadar vergi eklense ;)
apple ın kendi sitesinden herhangi bi cihaz alınca vergi geliyo ancak amazonda yok ve bazı eyaletlerde de vergi yok...
bu arada amazon da 32 gb ipod touch 3g 279.99 usd ye indi
Hem eski nesil hem refubrished hemde 30 ile 50 dolar arası indirim !!!
Ya budur benim şirketim budur benim canım apple'ım