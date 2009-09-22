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Apple, yenilenmiş iPod'ların fiyatlarında indirime gitti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,8b
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22
Diğer
Shady
Haber Editörü
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2 hafta önce iPod Touch (2009)'u ve entegre kameralı 5.Nesil iPod Nano'u tanıtan Apple, bir önceki nesillere ait tamir görmüş (refurbished) iPod'ların fiyatlarında indirime gitti. Sadece Apple'ın internet mağazasından satış yapılan yenilenmiş iPod'ların eski ve yeni fiyatları şöyle;

iPod Touch
8Gb, 189 dolardan 149 dolara
16Gb, 249 dolardan 199 dolara
32Gb, 279 dolardan 249 dolara

iPod Nano
8Gb, 129 dolardan 99 dolara
16Gb, 149 dolardan 129 dolara

iPod Classic
120Gb, 229 dolardan 199 dolara

iPod Shuffle
1Gb, 49 dolardan 39 dolara
2Gb, 69 dolardan 59 dolara


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Shady 10 yıl
Arkadaşlar bu haberdeki cihazlar 0 eski modeller değil, tamir görmüş eski modellerdir. Sadece Apple'ın online mağazasında satılır...
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_Calderon_ 10 yıl

Shady

Arkadaşlar bu haberdeki cihazlar 0 eski modeller değil, tamir görmüş eski modellerdir. Sadece Apple'ın online mağazasında satılır...


bilgi için sağol bende normal mağazalarda satılıyor sanıyordum
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merttr 10 yıl
@buraoca2
Bu vergi ve sirketlerin bindirdigi fiyat kanusunda artik turk dagiticilarini suclayamiyorum acikcasi , sen distributor olarak appledan alim yaparken aldigin miktar kadar indirimli alirsin sanirim.
US pazarinda eminim genclerin %40-50 si Ipod sahibi boyle olunca ucuza satiliyor ancak Tr pazarinda ne asiri istek var nede bunuy karsilayacak guc o yuzden fiyatlar normal bence
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djnone 10 yıl
amazonda anlasılan indirim yok 3g 8gb 189$ 2g 8gb 176$

amazon.com/...
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buraoca2 10 yıl
@merttr
Keşke Türkiyeye girerkende o kadar vergi eklense ;)
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Àhmet 10 yıl
Classic 160 gb olcak yanlış yazılmış sanırım
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sadtneverdie 10 yıl
zune hd nin ayak sesleri :)
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Elmeti 10 yıl
Özür dilerim.Yenilenmiş deyince ben son çıkan sürümü anladım.Eski modeller içinmiş indirim.
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Elmeti 10 yıl
İndirim haberine sevindim.Birde apple'ın sitesine girdim.İndirimli fiyatlar yok ama yeni bi indirmse normaldir.Ayrıcaipod touch'un 64 gblık versiyonu 279dan 249a nasıl inecek çünkü sitesinde bile 399 dolardan fiyat veriliyor.Burda bir yanlışlık var yani
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sgnr 10 yıl
Apple'a yakıştıramadım ben böyle bir hareketi. Söylemeden yapsaydı ya şu işi =)
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merttr 10 yıl
bu us de verginin fiyata sonradan eklenmesi kil ediyor beni , 199 dolar diye seviniyorsun vergiyle 229dolara cikiyor
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gokiee 10 yıl
merttr

bu us de verginin fiyata sonradan eklenmesi kil ediyor beni , 199 dolar diye seviniyorsun vergiyle 229dolara cikiyor


apple ın kendi sitesinden herhangi bi cihaz alınca vergi geliyo ancak amazonda yok
ve bazı eyaletlerde de vergi yok...


bu arada amazon da 32 gb ipod touch 3g 279.99 usd ye indi
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thorismund 10 yıl
İndirimler baya iyi olmuş....
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electrogod 10 yıl
Bravo apple bravo steve büyük kıyak vallaha !!!
Hem eski nesil hem refubrished hemde 30 ile 50 dolar arası indirim !!!
Ya budur benim şirketim budur benim canım apple'ım
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