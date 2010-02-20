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AppStore büyümeye devam ediyor

9 yıl
8b
1
7
Diğer
Shady
Haber Editörü
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AppStore büyümeye devam ediyor
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Apple, iPhone OS için hazırlanan 3.parti yazılımların satışına izin verdiği AppStore'un aktif olduğu ülkeler arasına yenileri eklenerek, ulaştığı tüketici kitlesini biraz daha arttırdı.

iTunes Store'un aksine daha küresel olan AppStore bundan böyle Ermenistan, Botsvana, Bulgaristan, Ürdün, Kenya, Makedonya, Madagaskar, Mali, Mauritius, Nijer, Senegal, Tunus ve Uganda'da da rahatlıkla kullanılabilecek. Geliştiriciler de iTunes Connect üzerinden yapacakları güncellemeler ile bu ülkelerde uygulamalarını satışa sunabilecek.

Yakın zamanda Apple'ın AppStore'una karşı iletişim dünyasının büyük oyuncularının herkese açık bir uygulama mağazası oluşturma kararı aldıkları GSM Association tarafından açıklanmıştı.


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Batuist 9 yıl
Merak ettim bilmediğimden soruyorum.. Bu AppStore'da kaç tane kadar ücretsiz uygulama vardır acaba bilen bir arkadaş cevaplayabilir mi??
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Fashionality 9 yıl

Batuist

Merak ettim bilmediğimden soruyorum.. Bu AppStore'da kaç tane kadar ücretsiz uygulama vardır acaba bilen bir arkadaş cevaplayabilir mi??


sayısını belirtmek zor ama normal bi kullanıcıyı tatmin edecek kadar var
(ayrıca sayısı devamlı artıyor..)
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