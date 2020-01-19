Araştırmaya göre İnternette aşırı vakit geçirmek, ders çalışma isteğini azaltıyor

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Milano ve Swansea Üniversiteleri’nde görev yapan araştırmacılar, tıp alanındaki bölümlerde eğitim gören 285 öğrenci üzerinde İnternet kullanımı ve ders çalışma motivasyonu üzerine bir araştırma gerçekleştirdi.

Grubun %25’inin günde dört saat ve geri kalan sayıdaki öğrencinin ise bir ila üç saat internet kullandığı belirtilirken denek grubun %40’ı sosyal medyada aktif olduğunu diğerleri ise interneti araştırma maksatlı kullandığını ifade etmiş.

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Dijital teknolojinin kullanımı, nasıl ders çalışıldığı, yalnızlık ve kaygı gibi başlıkların öne çıktığı araştırmada internet bağımlılığının ders çalışma şevkini kırdığı, yalnızlık hissini artırdığı ve bunun da ders çalışma azmini iyice azalttığı tespit edilmiş.

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Araştırmada yer alan uzmanlardan Prof. Roberto Truzoli basına yaptığı açıklamada, “Internet bağımlılığı; dürtü kontrolü ile planlama gibi özelliklere zarar verirken ödüllere karşı ise hassasiyet gelişmesine neden oluyor. Tüm bunların bir araya gelmesi ise ders çalışmayı zorlaştırıyor.” şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş.

Yalnızlığı tetikliyor

Yalnızlık hissinin akademik eğitim üzerindeki etkilerinin özellikle vurgulandığı araştırmada, internet bağımlılığı yüzünden yeteri kadar sosyal olamayan öğrencilerin kendilerini daha da yalnız hissettiği ve bu sebeple üniversitenin sağladığı öğrenme ortamına katılımın da düştüğü ifade ediliyor.

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Araştırmaya Swansea Üniversitesi’nden katılan Prof. Phil Reed ise teknolojinin akademik ortamlarda yaygınlaştırılması hususunda uyarılarda bulunurken yaptığı açıklamada, “Üniversiteleri daha da dijitalleştirmeden önce bunun bizim istediğimiz sonuçları almamıza yardım edip etmeyeceğini durup düşünmemiz gerekiyor. Söz konusu stratejinin faydaları olduğu aşikâr ancak tümüyle gözden geçirilmemiş birtakım riskler de içerdiği şüphesiz.” sözlerini sarf etmiş.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-01/su-iur011620.php

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