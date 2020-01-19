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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araştırmaya göre İnternette aşırı vakit geçirmek, ders çalışma isteğini azaltıyor

    Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmaya göre internette dört saat ve üzeri zaman geçiren öğrencilerin ders çalışma azmi azalıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Araştırmaya göre İnternette aşırı vakit geçirmek, ders çalışma isteğini azaltıyor
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    Milano ve Swansea Üniversiteleri’nde görev yapan araştırmacılar, tıp alanındaki bölümlerde eğitim gören 285 öğrenci üzerinde İnternet kullanımı ve ders çalışma motivasyonu üzerine bir araştırma gerçekleştirdi.

    Grubun %25’inin günde dört saat ve geri kalan sayıdaki öğrencinin ise bir ila üç saat internet kullandığı belirtilirken denek grubun %40’ı sosyal medyada aktif olduğunu diğerleri ise interneti araştırma maksatlı kullandığını ifade etmiş.

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    Dijital teknolojinin kullanımı, nasıl ders çalışıldığı, yalnızlık ve kaygı gibi başlıkların öne çıktığı araştırmada internet bağımlılığının ders çalışma şevkini kırdığı, yalnızlık hissini artırdığı ve bunun da ders çalışma azmini iyice azalttığı tespit edilmiş.

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    Araştırmada yer alan uzmanlardan Prof. Roberto Truzoli basına yaptığı açıklamada, “Internet bağımlılığı; dürtü kontrolü ile planlama gibi özelliklere zarar verirken ödüllere karşı ise hassasiyet gelişmesine neden oluyor. Tüm bunların bir araya gelmesi ise ders çalışmayı zorlaştırıyor.” şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş.

    Yalnızlığı tetikliyor

    Yalnızlık hissinin akademik eğitim üzerindeki etkilerinin özellikle vurgulandığı araştırmada, internet bağımlılığı yüzünden yeteri kadar sosyal olamayan öğrencilerin kendilerini daha da yalnız hissettiği ve bu sebeple üniversitenin sağladığı öğrenme ortamına katılımın da düştüğü ifade ediliyor.

    Araştırmaya göre İnternette aşırı vakit geçirmek, ders çalışma isteğini azaltıyor
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    Araştırmaya Swansea Üniversitesi’nden katılan Prof. Phil Reed ise teknolojinin akademik ortamlarda yaygınlaştırılması hususunda uyarılarda bulunurken yaptığı açıklamada, “Üniversiteleri daha da dijitalleştirmeden önce bunun bizim istediğimiz sonuçları almamıza yardım edip etmeyeceğini durup düşünmemiz gerekiyor. Söz konusu stratejinin faydaları olduğu aşikâr ancak tümüyle gözden geçirilmemiş birtakım riskler de içerdiği şüphesiz.” sözlerini sarf etmiş.



    https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-01/su-iur011620.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    olağan_şüpheli 3 gün en beğenilen kuasudba
    Aynen, bir de bu kısmı var. Pek çoğumuz zaten internette sosyalleşiyoruz. Olmasa sokağa çıkıp kimseyle buluşacağım yok. Aha bak şu an sosyalleştik donanımhaberde.
    Aynen, bir de bu kısmı var. Pek çoğumuz zaten internette sosyalleşiyoruz. Olmasa sokağa çıkıp kimseyle buluşacağım yok. Aha bak şu an sosyalleştik donanımhaberd...
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    Formani 3 gün
    Kısırlaştırıyor aynı zamanda
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    Whippoorwill 3 gün
    DH, yalnızlığı tetikliyor.
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    ergenius 3 gün
    Bunun için araştırma yapmak da şov bence. Bana sorabilirlerdi
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    joven 3 gün
    Kendini bilen çocuklar zaten interneti nasıl kullanacağını bilir okuma isteği olmayan çocukların şimdileri tek adresi sanal saçmalıklar onlar eğitimi orada alıyorlar eğitimin adı hayatı nasıl boş yere yaşarsınız eğitimi.
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    kuasudba 3 gün yeni yorumcu
    bence tam tersi, zaten sosyalleşemiyorum, arada twitter falan kullanıyorum, kafamı dağıtıyorum.

    yalandan da olsa yalnızlığımın etkisini azaltıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    olağan_şüpheli 3 gün kuasudba
    Aynen, bir de bu kısmı var. Pek çoğumuz zaten internette sosyalleşiyoruz. Olmasa sokağa çıkıp kimseyle buluşacağım yok. Aha bak şu an sosyalleştik donanımhaberde.
    Yanıtla +4
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    olağan_şüpheli 3 gün
    hadi canım !
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    Led Zeppelin 3 gün
    Çok doğru bir çalışma olmuş.
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