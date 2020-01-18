2021’de TCDD’ye rakip özel trenler geliyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak düzenleme ile devlete ait raylar, özel demiryolu şirketlerine açılıyor. Yeni ihale ile birlikte tıpkı hava ve kara taşımacılığında olduğu gibi demiryolu taşımacılığında da özel şirketler tarafından yolcu taşımacılığı yapılacak.

2013 yılında yayınlanan kanun ile birlikte TCDD, “altyapı” ve “taşımacılık” olarak ikiye ayrıldı. Ayrıca devlete ait raylarda özel şirketlerin yolcu ve yük taşımacılığı yapmasına imkan tanınmıştı. Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun’da yer alan ifadelere göre TCDD Taşımacılık A.Ş., 31 Aralık 2020’ye kadar yolcu taşımacılığında yükümlü tek şirket olarak görev yapacak. Bu tarihten itibaren hem TCDD hem de özel sektöre ait firmalar taşımacılık yapabilecek.

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Hatlar ve trenler 10 yıllığına "özelleştirilecek"

Yolcu taşımacılığı yapmak isteyen özel şirketler için yapılacak ihale hakkındaki bilgiler 15 Kasım 2019’da hazırlanan yönetmelik taslağında yer alıyor. Bu taslağa https://ddgm.uab.gov.tr/taslak-yonetmelikler adresinden ulaşılabiliyor. Taslak yönetmelikte yer alan bilgilere göre, ihaleyi kazanan firmalar devlete ait demiryolu hatlarında yolcu taşımacılığı yapacak. İhaleler, yüksek hızlı, hızlı, ana hat ve bölgesel yolcu taşımacılığına tek tek ya da toplu olarak hat bazında yapılacak. Sözleşmeler en fazla 10 yıl uzunluğunda olacak.

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Teklif vermek isteyen firmalar hangi hatta teklif verebileceğini seçebilecek. Buna ek olarak kar getirmeyen hatlarda ise vatandaşın taşımacılık hizmetinden mahrum kalmaması için bu hatları işletmek isteyen özel şirketlerin zararı karşılanacak ve bir miktar kar verilecek.

Taşımacılık yapmak isteyen firmalar, kendi satın aldığı trenleri kullanabilecek. Dilerse TCDD’nin trenlerini kiralayabilecek.

Yönetmelik taslağı, kamuoyunun tartışması için internette yayınlandı. Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi, ihale yapılması, ihalenin kazananı olması halinde 1 Ocak 2021’den itibaren özel firmalar devlete ait demiryollarında yolcu taşımacılığı yapabilecek. Sayıştay raporuna göre TCDD, 2018 yılında 2 milyar 558 milyon lira zarar etti.

https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/tcddye-rakip-ozel-trenler-geliyor-5574564/

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