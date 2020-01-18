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    2021’de TCDD’ye rakip özel trenler geliyor

    1 Ocak 2021'den itibaren özel firmalar, devlete ait demiryollarında yolcu taşımacılığı yapabilecek. Özel firmaların yolcu taşımacılığı yapabilmesi için gerçekleştirilecek ihalenin taslağı yayınlandı.
    4 gün
    11,7b
    1
    100
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2021’de TCDD’ye rakip özel trenler geliyor
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak düzenleme ile devlete ait raylar, özel demiryolu şirketlerine açılıyor. Yeni ihale ile birlikte tıpkı hava ve kara taşımacılığında olduğu gibi demiryolu taşımacılığında da özel şirketler tarafından yolcu taşımacılığı yapılacak.

    2013 yılında yayınlanan kanun ile birlikte TCDD, “altyapı” ve “taşımacılık” olarak ikiye ayrıldı. Ayrıca devlete ait raylarda özel şirketlerin yolcu ve yük taşımacılığı yapmasına imkan tanınmıştı. Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun’da yer alan ifadelere göre TCDD Taşımacılık A.Ş., 31 Aralık 2020’ye kadar yolcu taşımacılığında yükümlü tek şirket olarak görev yapacak. Bu tarihten itibaren hem TCDD hem de özel sektöre ait firmalar taşımacılık yapabilecek.

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    Hatlar ve trenler 10 yıllığına "özelleştirilecek"

    Yolcu taşımacılığı yapmak isteyen özel şirketler için yapılacak ihale hakkındaki bilgiler 15 Kasım 2019’da hazırlanan yönetmelik taslağında yer alıyor. Bu taslağa https://ddgm.uab.gov.tr/taslak-yonetmelikler adresinden ulaşılabiliyor. Taslak yönetmelikte yer alan bilgilere göre, ihaleyi kazanan firmalar devlete ait demiryolu hatlarında yolcu taşımacılığı yapacak. İhaleler, yüksek hızlı, hızlı, ana hat ve bölgesel yolcu taşımacılığına tek tek ya da toplu olarak hat bazında yapılacak. Sözleşmeler en fazla 10 yıl uzunluğunda olacak.

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    Teklif vermek isteyen firmalar hangi hatta teklif verebileceğini seçebilecek. Buna ek olarak kar getirmeyen hatlarda ise vatandaşın taşımacılık hizmetinden mahrum kalmaması için bu hatları işletmek isteyen özel şirketlerin zararı karşılanacak ve bir miktar kar verilecek.

    Taşımacılık yapmak isteyen firmalar, kendi satın aldığı trenleri kullanabilecek. Dilerse TCDD’nin trenlerini kiralayabilecek.

    Yönetmelik taslağı, kamuoyunun tartışması için internette yayınlandı. Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi, ihale yapılması, ihalenin kazananı olması halinde 1 Ocak 2021’den itibaren özel firmalar devlete ait demiryollarında yolcu taşımacılığı yapabilecek. Sayıştay raporuna göre TCDD, 2018 yılında 2 milyar 558 milyon lira zarar etti.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/tcddye-rakip-ozel-trenler-geliyor-5574564/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boragungoren 4 gün en beğenilen
    Tamam işte yandaşları sokarlar zarar gösterip yine devletin kasasından ceplerine aktarılır
    Yanıtla +144
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    labtek38 4 gün
    Akıllarda tek soru “yolcu garantisi “ olacak mı?
    2 Yanıt Yanıtla +120
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    Leipold 4 gün
    Vatan satmak nedir? Vatan satilirken nelere dikkat etmek gerekir? Vatana nasil ihanet edilir?
    2 Yanıt Yanıtla +96
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    Gaddar.Kerim 1 gün
    Daha ne kaldı özelleştirecek?
    Ha buldum, bak kaldırım taşlarını vs özelleştirin üzerinde yürüyen yayalardan koparabildiğinizi koparın. Geçiş garantisi de verin ne olur ne olmaz ihale elinizde patlamasın diye. Ohh mis gibi özelleştirme lan.

    Yoksa karpuz kabuğu...
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    bytradm 1 gün
    yakın tarihte akan şehit kanları yerde kalmıştır.
    bu millet bunun idrakine varıp gereğini yapmadıkça
    herşeye müstahaktır.
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    DH Misafiri 1 gün
    TCDD zarar ediyormuş ? Neden ediyor ? Biz nerede yanlış yaptık diye araştırıp düzeltmek yerine hemen satalım mantıgı mı işlemeli ? Acaba 3 liralık işi 10 liraya es dosta ihale ettikleri için mi zarar ediyor. Kıyas yaptıgın ülkelere bak dön birde aynaya bak. Çorlu , Ankara kazalarında onlarca masum vatandasımız öldü. Bir tane sorumlu hesap verdi mi? Bizde Osman gazi köprü yapı mı sırasında halat koptu. Projeden sorumlu Japon mühendis kendini sorumlu kılıp intihar etti be. Sen Türkiye de bir tane sorumluluk alan yönetici , siyasi duydun gördün mü ? Bütün mega , çılgın , ultra cart curt projeler gibi buda yandas zengin etme projesidir.
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    DH Misafiri 1 gün
    yaw kardesim tenlerin halini gördün mü sen oturdugun yerden konusmak kolay o tenler 1. dünya savasindan cikma gibi üstelik devlet kurumu satilacakda demiyor bazi trenler ve yollar kiralanacak diyor devlet zarar etmis kar etmeye calisiyor
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    mmorhan 1 gün
    Özel veya devlet yht hatlarının yaygınlaşması lazım otobüs firmalarının gözü dönmüş
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    TITAN291 1 gün
    Bir sonraki Sayıştay raporunda zararı yazarken 2 ile çarparlar olur biter. Partronlarımızzz akboylarımııızzz ve yandaşlarımııızzz aç mı kalacak. Yeni rant alanları açmak lazım.
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    DEMİRCİEFE 2 gün
    telekomda böyle olmadı mı ....bankalara 5,5 milyar borç, ayrıca yıllık karları ülkelerine kaçırıp neredeyse sıfır yatırımla yallah arabia...
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    feylosoft 2 gün
    Evet bu memleket için çok sıkıntılı durum demiryollarının özelleştirilmesi değil toptancı yaklaşım. Arkadaşlar bizim sorunumuz özelleştirme değil, özelleştirme adı altında birilerine bir şeylerin peşkeş çekilmesi ve gariptir bu kapalı/devletçi ekonomilerde daha yoğun olur. Çünkü birileri herşeyin sahibidir sana bunu eleştirecek yer ve medya ortamı bile tanımazlar... Kaldı ki bir sürü vahim kaza TCDD'de yaşandı ve üstü örtüldü. Özel sektörde olsa bu ortamda yine aynısını yaparlar en fazla... Daha fazlası olmaz yani.
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    DH Misafiri 2 gün
    "Kına isteyenlere uygun fiyattan kına tedarik edilir, yalnız uygun kullanmak şartıyla." diye bir ilan gördüm. İlgilenenlere.... Arayan bulur.
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    DH Misafiri 2 gün
    Merak ediyorum içimdizdeki, virüslerle parazitlerle, kanserli yapılarla ne zaman savaşa geçilecek. Tabii gerek hükümet gerek muhalefet kanadından ve memur kesiminden buna karşı çıkacaklardır doğal olarak. Çünkü bu sistemden nemalanan onlar. Rahatlarının bozulmasını isterler mi? Onurla kahraman gibi ölmekten kormayın, şerefsiz sefil bir hayat yaşamaktan veya lüks için de bile olsa birilerinin köpeği, uşağı gibi özgürsüz ve iradesiz yaşamaktan korkun?
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