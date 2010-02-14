Asus Eee PC 1005PE-H modelini satışa sunuyor

İlk defa 2007 yılında duyurduğu Eee PC ailesi ile bugün netbook pazarının en güçlü oyuncularından biri olan Asus, geçtiğimiz ay tanıttığı Eee PC 1005PE modelinin konfigürasyon bazında daha gelişmiş bir versiyonunu da satışa sunuyor. Firma tarafından 1005PE-H olarak isimlendirilen yeni model, mevcut çözümden farklı olarak 160GB/250GB yerine 320GB kapasiteli depolama sürücüsü ve 1GB yerine 2GB bellek kapasitesiyle geliyor. 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alan yeni sisteme NM10 çipsetli anakart eşlik ederken, ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'si kullanılıyor.

Yazılım tarafında da 1005PE modelinden ayrılan Eee PC 1005PE-H, Windows 7 Starter yerine Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor. Diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, entegre internet kamerası ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verilen Eee PC 1005PE-H, 1005PE modelinden 50 Avro daha yüksek bir fiyatla, 349 Avro seviyesindne satışa sunuluyor.