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Asus tablet bilgisayarı Eee Pad'de Nvidia Tegra platformunu kullanabilir

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus tablet bilgisayarı Eee Pad'de Nvidia Tegra platformunu kullanabilir
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Hali hazırda satılan modeller olsa bile tablet bilgisayar pazarının sık sık gündeme gelmesinde en büyük paylardan biri de artık popüler kültürün bir parçası olan Apple'a ait. Firmanın çıkışı yalan hikayesine dönen, son gelen bilgilere göre ilk çeyrekte (Ocak-Mart) hazır olacağı söylenen tablet bilgisayarı daha çıkmadan kendi pazarını yaratmayı başarırken, dünya devi bilgisayar üreticileri de Apple'ın bu hareketliliğini fırsat bilerek tablet bilgisayar pazarı için hazırlıklara başlamış durumda. İşte o isimlerden birisi olan Asus, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimz Eee Pad isimli tablet bilgisayarında Nvidia Tegra platformunu kullanabilir.

Tayvan merkezli firma henüz herhangi bir resmi açıklamada bulunmuş olmasa bile gelen bilgiler Eee Pad için ikinci jenerasyon Tegra platformunun planlandığını işaret ediyor. İddiaların haklı çıkması durumunda EeePad, çoklu dokunmatik desteğine sahip olacak 7-inç boyutundaki ekranıyla hem tablet bilgisayar, hem eKitap okuyucusu hem de portatif medya oynatıcısı olarak kullanılabilecek. Linux tabanlı Android platformuna sahip olması kuvvetle muhtemel görünen tablet bilgisayar için henüz herhangi bir fiyat veya lansman bilgisi bulunmuyor ancak resmi detayların CES 2010 fuarında açığa vurulması bekleniyor.


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sahafiec 9 yıl
Apple pazarı yarattı da o gelene kadar pazarda ona pay kalacak mı bakalım.
erken gelen payı kapar...
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