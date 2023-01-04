Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED inceleme (UX8402) - Çift ekran ve fonksiyonalite

Bu videoda çok özel bir ürüne yakından bakıyoruz. İnceleme konuğumuz Asus Zenbook pro 14 Duo OLED modeli oldu. Çift ekranı, güçlü donanımları ve yazılım özellikleriyle bu ürün dikkat çekici olmuş.

Bu videoda çok özel bir ürüne yakından bakıyoruz. İnceleme konuğumuz Asus Zenbook pro 14 Duo OLED modeli oldu. Çift ekranı, güçlü donanımları ve yazılım özellikleriyle bu ürün dikkat çekici olmuş.

Bu ürüne bakar bakmaz tasarımsal olarak çok farklı bir ürüne baktığınızı anlıyorsunuz. Bunu destekleyen detaylardan biri şüphesiz ürünün 2 adet ekrana sahip olması. Üst tarafta çok iyi bir OLED ekran yer alırken marka bu ekranın alt tarafına bir yardımcı ekran eklemiş.

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Kendisi açılı bir şekilde duruyor. Bilgisayarın kapağını açtığınızda bu ekran 12 derecelik bir açı alarak yükseliyor ve kullanım için uygun hale geliyor. Özellikle iş profesyonelleri için kalem destekli bu ekran çok güzel işler başarıyor.

Bunun yanı sıra ekranın altında bir boşluk oluştuğu için hava akışı daha verimli hale getirilmiş. Ekranın detaylı özelliklerine birazdan birlikte yakından bakacağız.

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Ürünün klavyesiyle devam edecek olursak numerik tuşlara sahip olmayan ancak buton büyüklükleri gayet ideal olan butonlar görüyoruz. Ürünün genel fonksiyonları buradan kontrol edilebiliyor.

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Doygunluğunu hissettiriyor, yazı yazmak için kullanışlı olacağını düşünüyorum. Arkadan aydınlatma desteği de genel deneyimi olumlu etkiliyor. Sizler isterseniz kademeli şekilde de aydınlatma seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Klavyenin hemen sağ tarafında da tocuhpad var. Diğer dizüstü bilgisayarlardan alıştığımız seviyede bir büyüklüğü yok. Daha küçük ancak oldukça akıcı ve kullanışlı. Genel kullanımda ek bir mouse ihtiyacı doğurmuyor.

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Portlarla devam edelim. Ürünün sol tarafında kulaklık portu yer alırken sağ kısımda da USB 3.2 Gen Type-C ve 2 adet Thunderbolt 4 portu bulunuyor.

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Arka kısımdaysa Hdmı 2.1, SD kart okuyucu ve güç girişini görüyoruz. Port sayısı oldukça yeterli. Özellikle Thunderbolt 4 desteğinin bu üründe olması sayesinde yüksek hızlı dosya ve görüntü aktarımları yapabilmeniz mümkün.

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Son olarak malzeme yapısından bahsedeceğim. Metal alışımlı bir kasa burada bizleri karşılıyor. Bu tarz premium bir üründe olması gereken bir malzeme kullanılmış. Hissiyatı güzel hatta soğutma performansını da olumlu etkilemiş.

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Üründe toplamda 2 adet ekran var. Üst taraftaki ekranımız 14.5 inç büyüklüğünde ve 2880X1800 çözünürlüğünde. OLED panele sahip olan bu ekran tepe noktası olarak 550 nit gibi OLED için oldukça iyi bir parlaklık seviyesiyle geliyor.

120 Hz ekran tazeleme hızını destekleyen bu ekran %100 DCI P3 Renk gamı, Dolby Vision, %133 sRGB, Pantone renk doğruluğu, TUV titreşimsizlik ve düşük mavi ışık gibi özellikleride bünyesinde barındırıyor.

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Kısacası ana ekranımız gerçekten iyi özelliklere sahip. Çoklu kullanımdaki deneyimleri başarılı. Bu doğrultuda siyahları siyah olan, renkleri oldukça canlı bir ekrana sahip olmuş oluyoruz. Bu tarz ekranları bu özellikleriyle tabii ki profesyonellerde çok tercih ediyor. 3D, tasarım, renklendirme, prodüksiyon gibi konularda işler yapan uzman kişilerden burada bahsediyorum.

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Canınız sıkıldığında bir film, dizi açıtğınızda da paneli nedeniyle keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Sadece iş odaklı düşünmemek gerekiyor.

Bunun yanı sıra oyun oynamak istediğinizde de 120 Hz tazeleme hızı sayesinde akıcı bir oyun deneyimi sizi bekliyor. 0.2 ms piksel tepki süresi net görüntüler ortaya çıkartıyor. Asus bu üründe açıkçası her kullanım koşulunu düşünmüş.

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ScreenPad Plus olarak adlandırılan 2. ekranımızda 12.7 inç büyüklüğünde. Genişlemesine bir yapıda ve çözünürlüğü 2880x864. Parlama önleyici yapısı, 120 Hz tazeleme hızı ve 500 nits parlaklık özellikleri arasında yer alıyor.

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Çok kullanışlı bir ekran olduğunu düşünüyorum. Özellikle verimlilik her koşulda ön plana çıkartılmış. Örnek vererek anlatayım. Alt kısımdaki yazılım sayesinde sekme değişimleri tek tıklamayla yapılabiliyor.

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Ekran içi bölme özellikleri özelleştirilebiliyor. Hatta destekli olan After Effects, Photoshop, Premiere Pro gibi iuygulamlarda alt kısımı direkt kontrol paneli haline getirebiliyorsunuz. Burada yönetim tamamiyle sizlere kalmış. Ben olsam o tarz programlarda zaman çizelgesini aşağıya alarak çalışırdım.

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Hatta özellikle her iki ekranında dokunmatik olması kontrolleri yine iyi hale getiren detaylardan. Ben bu ürünü kullanırken ekran konusunda açıkçası çok çok keyif aldım. Özellikle bu boyutlarda böyle bir deneyim sunması mobiliteyi önemseyenler için güzel bir şey.

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Bu görmüş olduğunuz bilgisayar gücünü 12. nesil intel Core i9 12900H işlemcisinden alıyor. 60W TDP’ye sahip bu işlemci 14 çekirdekli ve makimum 5.0 Ghz seviyelerine çıkabiliyor. Bu güçlü işlemciye Nvidia’nın RTX 3050Ti 35W versiyonu eşlik ediyor. Bu ekran kartının farklı TDP'li versiyonları bulunuyor.

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Bu ürün özellikle render tarzı programlarda kullanıldığında içerisindeki GPU sayesinde daha hızlı sonuçlar elde edebilmenizi sağlayacak. RTX 3050Ti oyun konusunda da bence kullanıcısını memnun edebilecektir. Burada 1080p çözünürlüğünde bir ayarlama yapmak tabii daha doğru olur.

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Video kurgulama ve profesyonel işlemler için de Nvidia Studio drivlerlarını kullanmanızda fayda var. Ekran kartında zaten Ray Tracing ve DLSS gibi özellikler var. Destekli oyunlarda performans olumlu etkilenecektir. Tavsiyem oyunları genel olarak FHD oynamanız yönünde.

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Bunun da yanı 4800 Mhz çalışma frekans hızına sahip 32 GB DDR5 ramlerimiz var. Depolama tarafındaysa 1 TB büyüklüğünde 6000 MB okuma hızlarına ulaşabilen M2 NVMe SSD yer alıyor. Genel deneyiminiz tabii ki oldukça hızlı.

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Donanımları genel olarak değerlendirdiğimizde ürün gerçekten iyi bir seviyede. 14 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan ürünü olabildiğince doldurmuşlar. 3D, prodüksiyon ve diğer profesyonel işlemlerde iş göreceğini düşünüyorum.

Ürün içerisinde 76Wh kapasiteli bir pili bulunuyor. Kutudan çıkan 180W’lık adaptörle birlikte ürün şarj edilebiliyor. Markanın buradaki iddiası 9.5 saatlik bir pil ömrünün bu üründe elde edilebildiği. Sizlerin yapacağı kullanımlar, parlaklık seviyesi gibi detaylar bunu etkileyecektir.

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Özellikle işlem gücü gerektiren uygulamalara giriş yaptığınızda ürün daha fazla güç harcayacağı için pil süresinde düşüşler yaşanabilir. Bugün bizlere Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED modeli eşlik etti. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz?

Ana Ekran : 14.5 OLED - 2880X1800 - 120 HZ - %100 DCI P3 - Dolby Vision - %133 sRGB - Pantone

: 14.5 OLED - 2880X1800 - 120 HZ - %100 DCI P3 - Dolby Vision - %133 sRGB - Pantone 2. Ekran : 12.7 IPS - 2880X684 - 120 HZ

: 12.7 IPS - 2880X684 - 120 HZ CPU : Intel Core i9-12900H

: Intel Core i9-12900H RAM : 32 GB LPDDR5 4800 Mhz

: 32 GB LPDDR5 4800 Mhz DEPOLAMA : 2 TB M2 NVME

: 2 TB M2 NVME GPU : Nvidia RTX 3050Ti 4GB 35W

: Nvidia RTX 3050Ti 4GB 35W BAĞLANTI : Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.2

: Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.2 PORTLAR : 2 Thunderbolt 4 - USB 3.2 Gen 2 Type-A - HDMI 2.1 - microSD - 3.5 mm kulaklık

: 2 Thunderbolt 4 - USB 3.2 Gen 2 Type-A - HDMI 2.1 - microSD - 3.5 mm kulaklık KAMERA : Full HD Kamera

: Full HD Kamera BATARYA: 76 Wh -180 W PSU