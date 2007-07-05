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Asus'tan GDDR4 bellekli Radeon HD 2600XT

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
9,8b
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47
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin DirectX 10 destekli orta segment ürün gamının en performanslı modeli olan Radeon HD 2600XT'nin GDDR4 bellekli versiyonun da hazırlandığını biliyoruz. Hatta AMD-ATi bellek temini konusunda Samsung ile sıkı bir anlaşma yaptığı da gelen bilgilere arasında. Belki her üretici değil ama AMD-ATi'ye yakın ve nispeten iddialı partnerlerin GDDR4 bellekli Radeon HD 2600XT modelini hazırlaması bekleniyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilierinde biri olan Asus da GDDR4 bellekli Radeon HD 2600XT modelini duyurdu. Gelin şimdi hep birlikte Asus'un GDDR4 bellekli yeni Radeon HD 2600XT modeli olan EAH2600XT D4/HTDI/256M'nin özelliklerine birlikte bakalım, Kartın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.
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pastperfect 12 yıl
arkadaslar yerinizde olsam biraz daha iyi ekran kartlarına bakarım bunu fiyatı yaklaşık 328 dolar olacak diye duydum okadar para veren 20 milyon daha verir msı 8800 gts 320 mb oc edition alır bundan %53 daha hızlı iyi günler
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Rustoocas 12 yıl
Kart mükemmel de 128 bit olduğu için mükemmellikten biraz ödün veriyor. Ya artık bence veriyolundaki standart orta seviye kartlarda 256 bit olmalı. Giriş seviye kartlarda da 128 bit olmalı. Benim 256 MB'lık ATI Radeon 9250 de 128 bit.
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tepeb 12 yıl
Skorlar 8600gt'ye göre oldukça yüksek esas 8600 gts ile karşılaştırmak lazım ama genede dx10'da orta seviye için yeterli değil. Güncel oyunlarda iş görür tabi en önemlisi fiyatı alınabilirliği fiyatına bağlı.
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fatihogmen 12 yıl
Güzel bir kart 256 bit olsaydı zaten hd2900xt ye çok yakın bir performans sergilerdi o zamanda atinin 450 dolarlık ekran kartı satılmazdı. Bu ddr4 bellekler ne kadar bant genişliği sağlıyor acaba
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ilgezer 12 yıl
Boşuna ümitlenmeyin bu kart 200 doların altında olmaz. asus kesin kösecek
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max975 12 yıl
orta segmen için iyi haber
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er38 12 yıl
bakalım bunun performansı nasıl olacak?
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JrMaster 12 yıl
güzel kart
ama 128 bit :S keske 256 bit olsaydı hadi o değil bari 176bit olsaydı
onada razıydık atinin bu kartı gelicekmi tr ye ? gddr4 versiyonu ?
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