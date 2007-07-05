Asus'tan GDDR4 bellekli Radeon HD 2600XT

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AMD-ATi'nin DirectX 10 destekli orta segment ürün gamının en performanslı modeli olan Radeon HD 2600XT'nin GDDR4 bellekli versiyonun da hazırlandığını biliyoruz. Hatta AMD-ATi bellek temini konusunda Samsung ile sıkı bir anlaşma yaptığı da gelen bilgilere arasında. Belki her üretici değil ama AMD-ATi'ye yakın ve nispeten iddialı partnerlerin GDDR4 bellekli Radeon HD 2600XT modelini hazırlaması bekleniyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilierinde biri olan Asus da GDDR4 bellekli Radeon HD 2600XT modelini duyurdu. Gelin şimdi hep birlikte Asus'un GDDR4 bellekli yeni Radeon HD 2600XT modeli olan EAH2600XT D4/HTDI/256M'nin özelliklerine birlikte bakalım,Kartın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.