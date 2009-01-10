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ATi, Radeon HD 4870 X2'nin fiyatında indirime gitti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
26,9b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modelinde fiyat indirimine gitti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberimizde popüler elektronik ticaret sitelerinden biri olan Newegg'de, R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2'nin mail-in-rebate programıyla 399$ seviyesinden satın alınabileceğini belirtmiştik. Gelen yeni bilgilere göreyse firma beklenen R700 indirimini sonunda gerçekleştirdi.

Nvidia'nın 55nm GT200b GPU'sunun çiftini kullanan GeForce GTX 295 modellerini pazara sunması ve performans liderlini yeniden ele alması sonrasında AMD-ATi de pozisyonunu korumak adına rakibinin bu hamlesine yeni bir fiyat indirimiyle cevap verdi. Fiyatı 449$ seviyesine çekilen kartı belirttiğimiz gibi bazı üreticiler (Sapphire gibi) farklı kanallar üzerinde 399$'lık etiket fiyatıyla kullanıcılarına sağlamakta.

Sapphire'in kısa bir süre öncesine kadar Avrupa fiyat listelerinde 419 Avro'luk fiyatla yer alan Radeon HD 4870 X2 modeli son indirim sonrası, 365 Avro seviyesine gerilemiş durumda. Yine yaygın anlamda sadece Sapphire tarafından pazara sunulan çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modeli de 214 Avro'luk fiyat seviyesiyle fiyat listelerinde yer alıyor. Öte yandan indirim Radeon HD 4850 ve 4870 modellerini içermiyor.

Özellikle Radeon HD 4850 X2'nin 214 Avro'luk fiyatı dikkatlerden kaçmıyor. Zira yapılan pek çok test, kartın performansıyla daha pahalı çözümleri geride bırakabildiğini gözler önüne seriyor. Öte yandan Radeon HD 4850 modelinin fiyatı da 115 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. Nvidia'nın satışına 15 Ocak'ta başlanacak GeForce GTX 285 modelinin özellikle fiyatı düşen HD 4850 X2 karşısında neler yapacağı merakla bekleniyor.


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mamad 10 yıl
Nvidia yapabileceği en kral kartı yaptı peki fiyat yönünde ne yaptı. Ati'ye rakip yoktu fiyatı da kendisi belirledi. Şimdi ise bir rakip çıktı karşısına ve o kadar fark da atamıyor. Fiyat tarafında ise büyük bir uçurum var. Ati yine işi götürecek. Nvidia gtx serisinde baltayı taşa vurdu. Sırf performans liderliğini almak için kart yapmak... işler eskisi gibi yürümüyor. Nvidia hata yapıyor.
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demircibu 10 yıl
54AVRO YANİ 97YTL YAPAR GÜZEL İNDİRİM

ama nvıdının gtx 295i etkilemezzz herkes kraldan yana tercihini kullancakdır tabi bu yüksek seviye oyuncular için geçerli..
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CrypticNS 10 yıl
Türkiye'de ne zaman etkili olur bu indirim?

1GB His ICEq+ 4870 alacaktım ama 4870 almaktan daha mantıklı olur 400$ a 4870x2 almak...
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CrypticNS 10 yıl

Orjinalden alıntı: CrypticNS

Türkiye'de ne zaman etkili olur bu indirim?

1GB His ICEq+ 4870 alacaktım ama 4870 almaktan daha mantıklı olur 400$ a 4870x2 almak...

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00x men00 10 yıl
acaba önceden alanlara para iadesi yaparlarmı
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Burak[Alper] 10 yıl

Orjinalden alıntı: 00x men00

acaba önceden alanlara para iadesi yaparlarmı

Sanmam
Ama en azından müşteri memnuniyeti adına son çıkan oyunlardan birini bedavaya verebilirlerdi.
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By.DeaD 10 yıl
yanlış anlıyacağınız kesin ama ben yinede söyliycem...
nvidia fanı arkadaşların cebinde 5 kuruş parası yok gtx295i daha görmemişler ve bunla böbürleniyorlar... cenindeki parayla alabilceğin kart hangisi veya alamayacağın buna göre yorum yapın lütfen...( başka şeylerde söylerdimde neyse.. )
ben yakında sistem toplayacağım büyük ihtimal yüksek performans olcak fiyata pek önem vermeyeceğim uzun süredir atiye kanım ısınmıştı 4870x2 alma planlarım vardı...fakat physx felan işin içine girdi %25 soğudum sonra gtx295 çıktı piyasaya iyice soğudum atiden... eğer fizik olayını felan çözerse ati belki fiyatından ötürü gene düşünebilirim...lütfen yorum yaparken s. yarışına girmeyiniz... çocuk gibi nvidia atiyi ezdi yok ati nvidiayı geçti felan...çok komik duruma düşüyorsunuz...
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NefretZm 10 yıl

Orjinalden alıntı: By.DeaD

yanlış anlıyacağınız kesin ama ben yinede söyliycem...

nvidia fanı arkadaşların cebinde 5 kuruş parası yok gtx295i daha görmemişler ve bunla böbürleniyorlar... cenindeki parayla alabilceğin kart hangisi veya alamayacağın buna göre yorum yapın lütfen...( başka şeylerde söylerdimde neyse.. )

ben yakında sistem toplayacağım büyük ihtimal yüksek performans olcak fiyata pek önem vermeyeceğim uzun süredir atiye kanım ısınmıştı 4870x2 alma planlarım vardı...fakat physx felan işin içine girdi %25 soğudum sonra gtx295 çıktı piyasaya iyice soğudum atiden... eğer fizik olayını felan çözerse ati belki fiyatından ötürü gene düşünebilirim...lütfen yorum yaparken s. yarışına girmeyiniz... çocuk gibi nvidia atiyi ezdi yok ati nvidiayı geçti felan...çok komik duruma düşüyorsunuz...


NE güzelde yazmışsın :)

Gerçekten pahalıya aldık ya. Ben 4870'e 600lira para verdim daha yeni.insanın morali bozuluyor
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fright 10 yıl
Yani ati olmasa aldığın nvidia kartı ne kadara alacaktın acaba?Bu haberdeki artının da bu olduğğunu düşünüyorum.Tekel olmaması güzel bişey.Böylece rekabetten kullanıcılar yararlanıyor.Şimdi de nvidia kartlarında oynama yapacak mecbur.Bir kullanıcı olarak nvidianın da hatalı kartlarını kullanıp sorun yaşadım atinin de.ama fanlık yapmadım, gerek görmedim.Kullanıcıyım, bu durumda f/p oranı en iyi olan benim için uygundur.Futbol takımı da değil bunlar bence.Bu yorumu yapınca da nvidia kişiyi arayıp, "A dh de bizimle ilgili olumlu yorum yaptınız alın size şu alın size bu" demiyorlar.Sanki kullanıcı değilde üreticimiyşsiniz gibi bi yorum sezdim.Ha yorum konusunda da ben de özgürüm, eğer benim ki de uygun görülmezse zati yöneticiler devreye girer.Saygılar...
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tolgacem 10 yıl
guzell

9.1 suruculeri ile gtx295 e yaklasıcak iyice zaten bu fiyata baya zorlar nvidia yı
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StreamRolleR 10 yıl
4870x2 yerine gtx 285 alın derim her zaman nvidia önce yazılım ve oyunlarda gtx295 aşırı pahalı gerek yok gtx285 iyi
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01Mrt 10 yıl
beklenen birşeydi aslında... ben bekliyordum en azından... :D
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diciotto 10 yıl
Rekabet güzel şey
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gokhan91 10 yıl
inş yaza daha da ucuzlarda birtanede biz alırız şundan
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ali277 10 yıl
işte şimdi güzel oldu
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Lion_Army 10 yıl
beter ol beter zavallı atiiii....






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x1650Pro 10 yıl
rekabeti seviyoruz...


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bigdede 10 yıl
güzel haber:D
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