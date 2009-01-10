ATi, Radeon HD 4870 X2'nin fiyatında indirime gitti

AMD-ATi çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modelinde fiyat indirimine gitti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberimizde popüler elektronik ticaret sitelerinden biri olan Newegg'de, R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2'nin mail-in-rebate programıyla 399$ seviyesinden satın alınabileceğini belirtmiştik. Gelen yeni bilgilere göreyse firma beklenen R700 indirimini sonunda gerçekleştirdi.
Nvidia'nın 55nm GT200b GPU'sunun çiftini kullanan GeForce GTX 295 modellerini pazara sunması ve performans liderlini yeniden ele alması sonrasında AMD-ATi de pozisyonunu korumak adına rakibinin bu hamlesine yeni bir fiyat indirimiyle cevap verdi. Fiyatı 449$ seviyesine çekilen kartı belirttiğimiz gibi bazı üreticiler (Sapphire gibi) farklı kanallar üzerinde 399$'lık etiket fiyatıyla kullanıcılarına sağlamakta.
Sapphire'in kısa bir süre öncesine kadar Avrupa fiyat listelerinde 419 Avro'luk fiyatla yer alan Radeon HD 4870 X2 modeli son indirim sonrası, 365 Avro seviyesine gerilemiş durumda. Yine yaygın anlamda sadece Sapphire tarafından pazara sunulan çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modeli de 214 Avro'luk fiyat seviyesiyle fiyat listelerinde yer alıyor. Öte yandan indirim Radeon HD 4850 ve 4870 modellerini içermiyor.
Özellikle Radeon HD 4850 X2'nin 214 Avro'luk fiyatı dikkatlerden kaçmıyor. Zira yapılan pek çok test, kartın performansıyla daha pahalı çözümleri geride bırakabildiğini gözler önüne seriyor. Öte yandan Radeon HD 4850 modelinin fiyatı da 115 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. Nvidia'nın satışına 15 Ocak'ta başlanacak GeForce GTX 285 modelinin özellikle fiyatı düşen HD 4850 X2 karşısında neler yapacağı merakla bekleniyor.
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ama nvıdının gtx 295i etkilemezzz herkes kraldan yana tercihini kullancakdır tabi bu yüksek seviye oyuncular için geçerli..
1GB His ICEq+ 4870 alacaktım ama 4870 almaktan daha mantıklı olur 400$ a 4870x2 almak...
Sanmam
Ama en azından müşteri memnuniyeti adına son çıkan oyunlardan birini bedavaya verebilirlerdi.
nvidia fanı arkadaşların cebinde 5 kuruş parası yok gtx295i daha görmemişler ve bunla böbürleniyorlar... cenindeki parayla alabilceğin kart hangisi veya alamayacağın buna göre yorum yapın lütfen...( başka şeylerde söylerdimde neyse.. )
ben yakında sistem toplayacağım büyük ihtimal yüksek performans olcak fiyata pek önem vermeyeceğim uzun süredir atiye kanım ısınmıştı 4870x2 alma planlarım vardı...fakat physx felan işin içine girdi %25 soğudum sonra gtx295 çıktı piyasaya iyice soğudum atiden... eğer fizik olayını felan çözerse ati belki fiyatından ötürü gene düşünebilirim...lütfen yorum yaparken s. yarışına girmeyiniz... çocuk gibi nvidia atiyi ezdi yok ati nvidiayı geçti felan...çok komik duruma düşüyorsunuz...
NE güzelde yazmışsın :)
Gerçekten pahalıya aldık ya. Ben 4870'e 600lira para verdim daha yeni.insanın morali bozuluyor
9.1 suruculeri ile gtx295 e yaklasıcak iyice zaten bu fiyata baya zorlar nvidia yı