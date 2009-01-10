ATi, Radeon HD 4870 X2'nin fiyatında indirime gitti

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AMD-ATi çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modelinde fiyat indirimine gitti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberimizde popüler elektronik ticaret sitelerinden biri olan Newegg'de, R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2'nin mail-in-rebate programıyla 399$ seviyesinden satın alınabileceğini belirtmiştik. Gelen yeni bilgilere göreyse firma beklenen R700 indirimini sonunda gerçekleştirdi.

Nvidia'nın 55nm GT200b GPU'sunun çiftini kullanan GeForce GTX 295 modellerini pazara sunması ve performans liderlini yeniden ele alması sonrasında AMD-ATi de pozisyonunu korumak adına rakibinin bu hamlesine yeni bir fiyat indirimiyle cevap verdi. Fiyatı 449$ seviyesine çekilen kartı belirttiğimiz gibi bazı üreticiler (Sapphire gibi) farklı kanallar üzerinde 399$'lık etiket fiyatıyla kullanıcılarına sağlamakta.

Sapphire'in kısa bir süre öncesine kadar Avrupa fiyat listelerinde 419 Avro'luk fiyatla yer alan Radeon HD 4870 X2 modeli son indirim sonrası, 365 Avro seviyesine gerilemiş durumda. Yine yaygın anlamda sadece Sapphire tarafından pazara sunulan çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modeli de 214 Avro'luk fiyat seviyesiyle fiyat listelerinde yer alıyor. Öte yandan indirim Radeon HD 4850 ve 4870 modellerini içermiyor.

Özellikle Radeon HD 4850 X2'nin 214 Avro'luk fiyatı dikkatlerden kaçmıyor. Zira yapılan pek çok test, kartın performansıyla daha pahalı çözümleri geride bırakabildiğini gözler önüne seriyor. Öte yandan Radeon HD 4850 modelinin fiyatı da 115 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. Nvidia'nın satışına 15 Ocak'ta başlanacak GeForce GTX 285 modelinin özellikle fiyatı düşen HD 4850 X2 karşısında neler yapacağı merakla bekleniyor.