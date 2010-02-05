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ATi Radeon HD 5830 bir kez daha ertelendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,1b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5830 bir kez daha ertelendi
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Son kullanıcıların merakla beklediği ekran kartlarından biri olan ATi Radeon HD 5830 bir kez daha ertelendi. Ocak sonu için planlanan ancak kalite onay testlerinde görülen bir devre hatasından ötürü 5 Şubat tarihine yani bugüne ertelendiği belirtilen ATi Radeon HD 5830, Çin geleneksel yeni yıl tatiline gireceği için bir kez daha ertelendi ve muhtemelen 18-20 Şubat öncesinde satışa sunulmayacak.

Yeni Yıl tatili, Çin kadar donanım dünyası için de en azından üretim tarafında tatil anlamına geliyor. Zira ülke çapındaki resmi tatil, tüm fabrikaların iki hafta boyunca kapalı kapanmasına neden olduğu için donanım üreticileri, özellikle ilk çeyrek planlamalarını Çin Yeni Yıl tatiline göre yapıyor ve hem stok durumlarını hem de yeni modeller için üretim planlamalarımı bu takvim ışığında şekillendiriyorlar.

Nvidia'nın Fermi hamlesinden önce pazara giriş yapması beklenen ATi Radeon HD 5830'un 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alması bekleniyor. Teknik özellikleri henüz açıklanmayan ancak 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280x paralel işlem birimine sahip olacağı söylenen DirectX 11 destekli yeni modelin 220-230$ seviyesinden lanse edileceği belirtiliyor.


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erolsipar 9 yıl
Fermi GTX 480 512 paralel işlemci ile geldıgınden ve MIMD teknolojisi ile neler olur neler. Shader hızı bıldıgımızden cok cok asagıda olucakmış 100-200 mhz olmasın?
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Geçenlerde 199$ olacağı söylenirken wikipedia'ya göre 650mhz çekirdek hızıyla 800mhz bellek hızıyla geleceği söyleniyordu. Performans olarak 1040mhz çekirdek, 1400mhz bellek hızına aşırtılan bir hd5770 çekirdek performansını eşitler, belleklerde de sadece %14 daha yavaş kalır. Sırf %14 daha performanslı bellek aktarımı için bile hesaplasak 182$ olması gerekir bu kartın. 220-230$dan satışa çıkacaksa ATI hızları yeniden tayin etse iyi olur.
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talh4wk 9 yıl
220-230$
gene pahalı ne anladım ben bu işten?
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F.@.T.İ.H 9 yıl
bence bu kartın cf li hali fermi ile yakın sonuclar vericek fiyatı onemli umarım abartmazlar..
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IgorStravinsky 9 yıl

Outrage

220-230$
gene pahalı ne anladım ben bu işten?

Meydan boş yapacak bişey yok. Sömürecekler. Aslında gene insaflılar, ben olsam biraz daha fazla fiyat koyardım heralde
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cavador 9 yıl

Outrage

220-230$
gene pahalı ne anladım ben bu işten?



insanları dahada sömürmek lazım nasılsa alıyorlar , nasılsa övüyorlar, nasılsa konuşup bedava reklam yapıyorlar , rakipte yok ne bekliyordun ki
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CoreXXX 9 yıl
yada amd ceosu alıyor eline telefonu. alarm çalıyor ekranda "5830 çıkacak" yazıyor ve habire erteleye basıyor:))))
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CoreXXX 9 yıl
bilerekmi erteliyorlar ne. millet 5850 alsın diye yoksa
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mamad 9 yıl
Ben de bu haberi bekliyordum. Bu kartı çıkarmak kolay değil. En azından Ati için kolay değil. Çin'deki tatil hikaye bence. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. Tabi bir de hd4890'ların piyasadan silinmesi lazım bu kartın sorunsuz şekilde satılıp, kullanıcı gözünde hd5000 serisinin kusursuz bir seri gibi görünebilmesi için.

1280 adet akış işlemcisi ile eski seride aynı mimari ile üretilen 800 adet akış işlemcisine sahip kartla yarışacak bu kart. Bunun hesabını sormazlar mı? Performansı yüksek olursa hd5850 var orada da. Yani bu kart çok ilginç olacak çok.


Tabi bir de Fermi'ye atılacak "fiyatlandırma" tokatı var. Nvidia bu karta hemen cevap veremeyeceğine göre erken çıkarmaya da gerek yok. Fermi çıkmadan 1-2 hafta önce çıksın yeter.
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Batuist 9 yıl
yai dünya nüfusunun 6da biri tatile mi giriyor??? bende Türkiyeden fazla tatil yapan ülke olmadığını düşünürdüm, tabi resmi dairelerde bu durum geçerli sadece.. özel sektörde adamlar çalışanlarına burda hafta tatilini bile zor veriyorlar.. bırak ülkenin tatile girmesini..
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SupermanPrime 9 yıl
ATİ bu kartı fermiyle birlikte çıkartıcak herhalde şimdi nasıl olsa pahalıdan satıyo fermiyle birklite ucuza çıkartıp daha çok satmak istiyor galiba...
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Xantiave 9 yıl
Dört Gözle Bekliyoruz :)
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treabacks 9 yıl
Bir haftaya tamamladılar mı bayram tatillerini hep aynı mevzu gelir gündeme ülkemizde. Bu kadar tatil olur mu diye. İki hafta tatil mi olur?
Neyse, bu fiyattan çıkarsa güzel bir iş yapmış olacaklar. Bi daha ertelenmez inşallah yoksa 6000 serisiyle birlikte çıkar artık.
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TELESCOPE 9 yıl
evet fiyatıda makul olursa güzel olur,paylaşım için teşekkürler
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XRacer 9 yıl
220-230$ seviyesinde çıkacaksa çok iyi olur.
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_SeRHaT_ 9 yıl
Türkiye'ye bu fiyatla gelirse. Yaklaşık 400 lira eder. Şuan en ucuz 5850 nin 546 lira olduğunu düşünürsek. F/P kralı olmasına kesin gözüyle bakabiliriz.
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