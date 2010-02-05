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Son kullanıcıların merakla beklediği ekran kartlarından biri olan ATi Radeon HD 5830 bir kez daha ertelendi. Ocak sonu için planlanan ancak kalite onay testlerinde görülen bir devre hatasından ötürü 5 Şubat tarihine yani bugüne ertelendiği belirtilen ATi Radeon HD 5830, Çin geleneksel yeni yıl tatiline gireceği için bir kez daha ertelendi ve muhtemelen 18-20 Şubat öncesinde satışa sunulmayacak.

Yeni Yıl tatili, Çin kadar donanım dünyası için de en azından üretim tarafında tatil anlamına geliyor. Zira ülke çapındaki resmi tatil, tüm fabrikaların iki hafta boyunca kapalı kapanmasına neden olduğu için donanım üreticileri, özellikle ilk çeyrek planlamalarını Çin Yeni Yıl tatiline göre yapıyor ve hem stok durumlarını hem de yeni modeller için üretim planlamalarımı bu takvim ışığında şekillendiriyorlar.

Nvidia'nın Fermi hamlesinden önce pazara giriş yapması beklenen ATi Radeon HD 5830'un 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alması bekleniyor. Teknik özellikleri henüz açıklanmayan ancak 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280x paralel işlem birimine sahip olacağı söylenen DirectX 11 destekli yeni modelin 220-230$ seviyesinden lanse edileceği belirtiliyor.