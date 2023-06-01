Galaxy Watch sahiplerine kötü haber: One UI 5 Watch beta resmi olarak ertelendi

Tam Boyutta Gör Samsung hatırlayacağınız üzere Wear OS 4 tabanlı One UI 5 Watch güncellemesini Mayıs ayı başlarında duyurdu. Şirket yazılımı ayın ilerleyen günlerinde beta test kullanıcılarına sunacağını söylemişti ancak bu gerçekleşmeyecek.

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Tüm göstergeler Samsung'un One UI 5 Watch'un ilk beta sürümünü Mayıs ayına yetiştiremeyeceği yönündeydi. Bu durum Güney Koreli üreticinin yazılım geliştirme ekibinde çalışan kişiler tarafından da resmi olarak doğrulandı.

Tam Boyutta Gör Samsung Topluluğu forumlarında yapılan açıklamada Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 5 akıllı saatler için One UI 5 Watch beta programının ertelendiği belirtildi. Dolayısı ile bu cihazlara sahip kullanıcıların biraz daha sabretmeleri gerekecek.

One UI Watch 5 birçok yenilik içeriyor

One UI 5 Watch'un Wear OS 4 tabanlı olduğunu tekrar hatırlatalım. Yeni sürüm uyku izleme özelliğinde iyileştirmeler, kişiselleştirilmiş kalp atış hızı bölgesi ve egzersiz odaklı daha fazla özellik içeriyor.

Buna ek olarak güncelleme 55 yaş üstü tüm kullanıcılar için düşme algılamayı varsayılan olarak etkinleştirecek. Yeni yazılım ayrıca güncellenmiş SOS sistemine sahip ve artan Material You tasarım öğeleriyle daha iyi bir görsel deneyim sunması bekleniyor.

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