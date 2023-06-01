Galaxy Watch sahiplerine kötü haber: One UI 5 Watch beta resmi olarak ertelendi

Tüm göstergeler Samsung'un One UI 5 Watch'un ilk beta sürümünü Mayıs ayına yetiştiremeyeceği yönündeydi. Bu durum Güney Koreli üreticinin yazılım geliştirme ekibinde çalışan kişiler tarafından da resmi olarak doğrulandı.
One UI Watch 5 birçok yenilik içeriyor
One UI 5 Watch'un Wear OS 4 tabanlı olduğunu tekrar hatırlatalım. Yeni sürüm uyku izleme özelliğinde iyileştirmeler, kişiselleştirilmiş kalp atış hızı bölgesi ve egzersiz odaklı daha fazla özellik içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)