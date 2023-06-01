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    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch sahiplerine kötü haber: One UI 5 Watch beta resmi olarak ertelendi

    Samsung, Wear OS 4 tabanlı One UI 5 Watch'un ilk beta sürümünü Mayıs ayı içerisinde yayınlayacağını açıklamıştı. Güney Koreli şirket şirket ne yazık ki beta programını erteledi.
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    Galaxy Watch sahiplerine kötü haber One UI 5 Watch beta ertelendi Tam Boyutta Gör
    Samsung hatırlayacağınız üzere Wear OS 4 tabanlı One UI 5 Watch güncellemesini Mayıs ayı başlarında duyurdu. Şirket yazılımı ayın ilerleyen günlerinde beta test kullanıcılarına sunacağını söylemişti ancak bu gerçekleşmeyecek.

    Tüm göstergeler Samsung'un One UI 5 Watch'un ilk beta sürümünü Mayıs ayına yetiştiremeyeceği yönündeydi. Bu durum Güney Koreli üreticinin yazılım geliştirme ekibinde çalışan kişiler tarafından da resmi olarak doğrulandı.

    Galaxy Watch sahiplerine kötü haber One UI 5 Watch beta ertelendi Tam Boyutta Gör
    Samsung Topluluğu forumlarında yapılan açıklamada Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 5 akıllı saatler için One UI 5 Watch beta programının ertelendiği belirtildi. Dolayısı ile bu cihazlara sahip kullanıcıların biraz daha sabretmeleri gerekecek.

    One UI Watch 5 birçok yenilik içeriyor

    One UI 5 Watch'un Wear OS 4 tabanlı olduğunu tekrar hatırlatalım. Yeni sürüm uyku izleme özelliğinde iyileştirmeler, kişiselleştirilmiş kalp atış hızı bölgesi ve egzersiz odaklı daha fazla özellik içeriyor.

    Galaxy Watch sahiplerine kötü haber One UI 5 Watch beta ertelendi
    Buna ek olarak güncelleme 55 yaş üstü tüm kullanıcılar için düşme algılamayı varsayılan olarak etkinleştirecek. Yeni yazılım ayrıca güncellenmiş SOS sistemine sahip ve artan Material You tasarım öğeleriyle daha iyi bir görsel deneyim sunması bekleniyor.
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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

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