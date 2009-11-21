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Audio Technica'dan iPod'a özel amplifikatör

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,5b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Audio Technica'dan iPod'a özel amplifikatör
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iPod'un ses performansından memnun değil misiniz ? Japonya'nın köklü ses ekipman üreticilerinden Audio Technica bu soruya evet diyen kullanıcıları için hazırladığı AT-PHA30i iPod amplifikatörünü satışa sunmaya hazırlanıyor.

18 Aralıkta raflardaki yerini alacak olan amplifikatör, iPod'ların çıkış gücünü 20mW yani 32 Ohm'a yükselterek 20Hz ile 20.000Hz arasında frekans ve 95 db'lik SNR (signal noise ratio) desteği sağlıyor. Direk iPod girişi üzerinden bağlantı kuran AT-PHA30i, ses performansını arttırmasına rağmen gücünü iPod'un bataryasından sağladığı için müzik çaların pil ömrünü düşürüyor. Üzerinde konumlandırılan temel 5 tuş sayesinde iPod kumandası görevi de gören amplifikatör sadece iPod Touch 2G, iPod Nano ve iPod Classic ile uyumlu çalışıyor.


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Master-Fİ 9 yıl
gerçekten süper bir ürün yapmıslar...boyut artmasın diye pil eklememisler sanırım keske ekleselermis...gercekten hem cok sık hemde cok zekice...

umarım bu tarz bir ürünü gelistirerek diger playerlar ve cep telefonları icinde optimize ederler...sahsen ben alırım bir tane...hatta 2 olsun bulunsun


shady bu konuyu kulaklık bölümünede acarsan sevinirim...cok ilgilenen olacaktır...
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Master-Fİ 9 yıl
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