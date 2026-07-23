Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa Birliği, dev Paramount-Warner anlaşmasını onayladı

    Avrupa, 110 milyar dolarlık Paramount-Warner Bros. Discovery birleşmesine şartlı onay verdi. Paramount, Universal ile Avrupa'daki ortak dağıtım faaliyetlerini sonlandıracak.

    Avrupa Birliği, dev Paramount-Warner anlaşmasını onayladı Tam Boyutta Gör

    Avrupa Komisyonu, 110 milyar dolar değerindeki Paramount ile Warner Bros. Discovery birleşmesine şartlı onay verdi. Karara göre Paramount, Avrupa'daki ortak dağıtım faaliyetlerini sonlandıracak ve Universal ile uzun süreli yeni bir dağıtım ortaklığı kuramayacak. Böylece birleşmenin Avrupa Birliği'ndeki en önemli düzenleyici engellerinden biri aşılmış oldu.

    Universal ortaklığı rekabet endişesi yarattı

    İnceleme sürecinde film yapımı, film dağıtımı, medya lisanslama ve televizyon yayıncılığı gibi alanlar göz önünde bulunduruldu. Bu süreçteki en büyük rekabet riskin Paramount'un Avrupa'daki dağıtım faaliyetleri olduğu görüldü. Bilindiği üzere Paramount ile Universal Avrupa'da Universal International Pictures (UIP) isimli ortak dağıtım şirketi bulunuyor.

    Düzenleyicilere göre Warner Bros. Discovery'nin geniş film kataloğunun da UIP üzerinden dağıtılması, sinema işletmecilerinin pazarlık gücünü zayıflatabilir ve film kiralama ile dağıtım koşullarının kötüleşmesine yol açabilirdi.

    Bu nedenle Paramount, birleşmenin tamamlanmasının ardından 13 ay içinde UIP ortaklığından çekilmeyi kabul etti. Şirket ayrıca 10 yıl boyunca Universal ile doğrudan veya dolaylı şekilde ortak film dağıtımı yapmama taahhüdünde bulundu.

    ABD ve İngiltere süreci devam ediyor

    Avrupa Birliği ve ABD'deki federal düzenleyicilerden gerekli onayların büyük ölçüde alınmasına rağmen birleşme süreci tamamen sona ermiş değil. İngiltere rekabet otoriteleri anlaşmayı incelemeyi sürdürüyor. ABD tarafında ise 12 eyalet, rekabeti azaltacağı gerekçesiyle birleşmenin engellenmesi için dava açmış durumda.

    Bu tür büyük birleşmelerde en istenmeyen şey sürecin uzamasıdır. Aktarılanlara göre anlaşma eylül ayı sonuna kadar tamamlanamazsa Paramount, işlem sonuçlanana kadar günlük yaklaşık 7 milyon dolar ek ödeme yapması gerekecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chevrolet epica alınır mı windows 11 kaç gb kızlara sorulacak sorular sivrisineklerden kurtulmak için müthiş çözüm bmw 320 ied

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI PRESTIGE 16 FLIP AI+
    MSI PRESTIGE 16 FLIP AI+
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum