Avrupa Birliği, dev Paramount-Warner anlaşmasını onayladı

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Avrupa Komisyonu, 110 milyar dolar değerindeki Paramount ile Warner Bros. Discovery birleşmesine şartlı onay verdi. Karara göre Paramount, Avrupa'daki ortak dağıtım faaliyetlerini sonlandıracak ve Universal ile uzun süreli yeni bir dağıtım ortaklığı kuramayacak. Böylece birleşmenin Avrupa Birliği'ndeki en önemli düzenleyici engellerinden biri aşılmış oldu.

Universal ortaklığı rekabet endişesi yarattı

İnceleme sürecinde film yapımı, film dağıtımı, medya lisanslama ve televizyon yayıncılığı gibi alanlar göz önünde bulunduruldu. Bu süreçteki en büyük rekabet riskin Paramount'un Avrupa'daki dağıtım faaliyetleri olduğu görüldü. Bilindiği üzere Paramount ile Universal Avrupa'da Universal International Pictures (UIP) isimli ortak dağıtım şirketi bulunuyor.

Düzenleyicilere göre Warner Bros. Discovery'nin geniş film kataloğunun da UIP üzerinden dağıtılması, sinema işletmecilerinin pazarlık gücünü zayıflatabilir ve film kiralama ile dağıtım koşullarının kötüleşmesine yol açabilirdi.

Bu nedenle Paramount, birleşmenin tamamlanmasının ardından 13 ay içinde UIP ortaklığından çekilmeyi kabul etti. Şirket ayrıca 10 yıl boyunca Universal ile doğrudan veya dolaylı şekilde ortak film dağıtımı yapmama taahhüdünde bulundu.

ABD ve İngiltere süreci devam ediyor

Avrupa Birliği ve ABD'deki federal düzenleyicilerden gerekli onayların büyük ölçüde alınmasına rağmen birleşme süreci tamamen sona ermiş değil. İngiltere rekabet otoriteleri anlaşmayı incelemeyi sürdürüyor. ABD tarafında ise 12 eyalet, rekabeti azaltacağı gerekçesiyle birleşmenin engellenmesi için dava açmış durumda.

Paramount-Warner anlaşması mahkeme tarafından durduruldu 2 gün önce eklendi

Bu tür büyük birleşmelerde en istenmeyen şey sürecin uzamasıdır. Aktarılanlara göre anlaşma eylül ayı sonuna kadar tamamlanamazsa Paramount, işlem sonuçlanana kadar günlük yaklaşık 7 milyon dolar ek ödeme yapması gerekecek.

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