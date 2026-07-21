Paramount-Warner anlaşmasında sürpriz gelişme: Yargı anlaşmayı durdurdu

Tam Boyutta Gör Paramount, Hollywood'un en büyük stüdyolarından Warner Bros'u satın almak için 110 milyar dolarlık dev bir anlaşmaya imza attı atmasına ama şimdi bu anlaşmayı nihayete erdirme konusunda ciddi bir engelle karşı karşıya.

Paramount'un sahibi olan Ellison ailesi İsrail ve Trump yönetimiyle oldukça yakın olduğu için, Trump yönetiminden onay alması son derece kolay oldu. ABD Adalet Bakanlığı, neredeyse daha inceleme süreci bitmeden bu anlaşmaya onayı verdi. Ama Trump'ın desteği de bir yere kadar etkili oluyor. Çünkü şimdi için içine eyalet yönetimleri ve federal yargıçlar girmiş durumda.

Federal Yargıç, Eyaletlerin İtirazını Haklı Buldu

Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta, aralarında Kaliforniya ve New York gibi önemli eyaletlerin de bulunduğu 12 eyaletin bu anlaşmayı durdurmak için harekete geçtiğini sizinle paylaşmıştık. Bu satın alımın hem sinema hem de TV sektörüne büyük zarar vereceğini savunan eyaletler, ortaya çıkacak sorunların daha iyi incelenmesi gerektiğini söyleyerek anlaşmanın durdurulmasını istemişti. Bu istek yargıda karşılık buldu. Oakland bölgesinde görev yapan bir federal yargıç, bu anlaşmanın iki hafta süreyle durdurulmasına karar verdi.

Yargıcın kararı açıklarken, bu anlaşmanın rekabeti öldüreceği yönündeki itirazı yerinde bulduğunu söylemesi, Paramount için işlerin daha da zorlaşabileceğinin habercisi.

İsrail, Amerikalıları geri kazanmak için milyon dolarlar harcıyor 14 sa. önce eklendi

Tabii en başta da belirttiğimiz gibi Paramount'un bu konuda önemli bir avantajı bulunuyor: Trump ve İsrail. Şu anda ABD'de sözü geçen bu iki güç odağı da anlaşmanın tamamlanmasını istiyor. Çünkü anlaşmada sadece Warner Bros'un film stüdyosu değil; HBO, CNN, TNT önemli TV kanalları da bulunuyor. Hem Trump'ın hem de İsrail lobisinin, bu kanalların Ellisonlar'ın kontrolüne geçmesi için ellerinden geleni yapacağı düşünülüyor. Bu yüzden eyaletlerin itirazına rağmen anlaşmanın tamamlanması mümkün olabilir.

Ancak bu tarz dev anlaşmalarda, birkaç aylık gecikme bile milyar dolarlık maliyet anlamına geliyor. Ayrıca hisseler de genelde bu tarz aksaklıklardan zarar görüyor. Bu yüzden sadece bu erteleme kararı bile Paramount'un başını fazlasıyla ağrıtabilir

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: