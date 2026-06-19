AB, satıştan kaldırılan oyunları "hayatta" tutmayı zorunlu kılmayacak

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, dijital oyunların satıştan kaldırıldıktan sonra oynanabilir kalmasını zorunlu hale getirecek bir düzenleme hazırlamayacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu, fikri mülkiyet ve telif haklarına ilişkin mevcut yasal çerçevenin, geliştiricilere kaldırılan oyunları çalışır durumda tutma yükümlülüğü getirilmesine izin vermediğini belirtti.

Bunun yerine Komisyon, oyunların kullanım ömrünün sonlandırılması sürecine yönelik gönüllü davranış kuralları oluşturmak için sektör temsilcileri ve tüketici kuruluşlarıyla birlikte çalışacak.

Karar, son dönemde büyük yankı uyandıran "Stop Destroying Videogames" girişimine verilen resmi yanıt kapsamında açıklandı. Söz konusu girişim, çevrim içi oyunların sunucuları kapatıldıktan sonra tamamen erişilemez hale gelmesini engellemeyi amaçlıyor.

Ubisoft davası tartışmaları büyüttü

Tartışmaların merkezinde ise Ubisoft'un çevrim içi yarış oyunu The Crew yer alıyor. Şirketin oyunun sunucularını kapatmasıyla birlikte, oyunu satın alan kullanıcılar da dahil olmak üzere herkes için yapım tamamen oynanamaz hale geldi.

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Fransa’da Ubisoft'a dava açılarak şirketin tüketicileri oyunun ne kadar süre erişilebilir kalacağı konusunda yanılttığı ve kullanıcıların sahiplik haklarını ortadan kaldıran haksız sözleşme şartları uyguladığı öne sürüldü. Dava, Stop Killing Games kampanyası tarafından da destekleniyor.

Ubisoft ise savunmasında, oyuncuların oyunun tam mülkiyetini değil, belirli koşullar altında sınırlı erişim hakkını satın aldığını ifade ediyor.

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AB, satıştan kaldırılan oyunları “hayatta” tutmayacak

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