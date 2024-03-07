Dövüş filmi izlemek isteyenlere en iyi dövüş filmleri (2024)

Dövüş sporları acımasızca gelse de insanların birbiriyle kavgasını izlemeyi seven insanlar var. Bol kavgalı filmlerin izleyicisi bir hayli fazla. Çoğu zaman kimsenin incinmediğini bildiğimiz dövüş filmleri çok çeşitli olabiliyor. Boks, kung fu, bazen de kuralların olmadığı sokak dövüşlerine odaklanan bol aksiyonlu sahnelerle çok iyi bir şekilde yansıtılıyor. Bu türü seviyorsanız, şimdiye kadarki en iyi dövüş filmleri öneri listemize bakmalısınız.

IMDb puanı en yüksek filmler: İşte en iyi IMDb filmleri 1 yıl önce eklendi

Netflix en iyi dövüş filmleri 🎬 Tam Boyutta Gör Popüler dijital platformlardan Netflix, dövüş sanatı filmleri kategorisinde harika dövüş filmlerini bir araya getiriyor. İşte Türkçe dublaj & altyazılı izleyebileceğiniz Netflix'in en iyi dövüş filmleri: 60 Dakika Revenger Kung Fu Hustle Bruised Kaplan ve Ejderha Kaderin Kılıcı Fistful of Vengeance Furies The Night Comes for Us

50 yılı aşkın süredir dövüş sanatları, aksiyon filmlerinde yer verilen popüler bir mücadele tarzı. Dövüş film önerileri listemizde tüm zamanların en iyi dövüş filmlerini bulabilirsiniz. Ayrıca Netflix’te izleyebileceğiniz en popüler dövüş sanatları filmlerini listeledik.

En İyi Dövüş Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 54846

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