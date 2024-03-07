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    Dövüş filmi izlemek isteyenlere en iyi dövüş filmleri (2024)

    Efsanevi dövüş filmleri öneri listesiyle karşınızdayız. İşte Netflix ve internetten Türkçe dublaj izleyebileceğiniz tüm zamanların en iyi 10 dövüş filmi:        

    Dövüş sporları acımasızca gelse de insanların birbiriyle kavgasını izlemeyi seven insanlar var. Bol kavgalı filmlerin izleyicisi bir hayli fazla. Çoğu zaman kimsenin incinmediğini bildiğimiz dövüş filmleri çok çeşitli olabiliyor. Boks, kung fu, bazen de kuralların olmadığı sokak dövüşlerine odaklanan bol aksiyonlu sahnelerle çok iyi bir şekilde yansıtılıyor. Bu türü seviyorsanız, şimdiye kadarki en iyi dövüş filmleri öneri listemize bakmalısınız.

    En iyi dövüş filmleri 🥊

    efsanevi dövüş filmleri Tam Boyutta Gör
    En iyi dövüş filmi denildiğinde çoğumuzun aklına ilk Rocky gelse de sonrasında çıkan ve hafızalara kazınan çok sayıda aksiyon dövüş filmi var. İşte tüm zamanların en iyi dövüş filmleri:

    1️⃣ Ejder Kalesi (Enter the Dragon)

    bruce lee efsane dövüş filmi Tam Boyutta Gör
    En iyi dövüş filmleri listesine Bruce Lee efsanesi ile başlıyoruz. Jet Kune Do’nun ikonik geliştiricisi, dövüş sanatları film türünü tanımlayan çok sayıda filmde rol aldı. Lee’nin ekrandaki en iyi performanslarından biri, bir karate turnuvası sırasında en iyilerle kavga ettiği muhteşem bir film olan Enter the Dragon’dur. Lee’nin yer altı hapishanesine sızma sahnesi tüm zamanların en iyi aksiyon sahnelerinden biri olarak görülüyor. Bruce Lee, Ejderin Üç Fedaisi olarak da bilinen bu filmin devamı kabul edilen Ölüm Oyunu’nun çekimleri sırasında hayatını kaybediyor.
    • IMDb puanı: 7.6
    • Yönetmen: Robert Clouse
    • Oyuncular: Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly
    • Yapım yılı: 1973

    2️⃣ Kansporu (Bloodsport)

    van damme dövüş filmi kan sporu Tam Boyutta Gör
    Dövüş film önerileri listemize bu alanda gelmiş geçmiş en iyi isimlerden Jean-Claude Van Damme’ın ilk filmlerinden biri olan Bloodsport ile devam ediyoruz. Van Damme, yüksek riskli bir dövüş sanatları mücadelesi sırasında akla gelebilecek en zorlu düşmanlarla karşı karşıya gelen bir ABD askeri olarak oynuyor. Van Damme ve Kumite rakipleri çeşitli dövüş sanatları disiplinlerini kullanıyor. Heyecan verici eşleşmelerin ardından finalde Damme ile Bolo Yeung karşı karşıya geliyor. 1988 yapımı Kan Sporu filmi, tüm zamanların en çok izlenen dövüş filmleri arasında.
    • IMDb puanı: 6.8
    • Yönetmen: Newt Arnold
    • Oyuncular: Jean-Claude Van Damme, Donald Gibb, Leah Ayres
    • Yapım yılı: 1988

    3️⃣ Rocky film serisi

    en iyi dövüş filmi rocky Tam Boyutta Gör
    Rocky, spora teşvik eden müziğiyle de hafızalara kazınan sinema tarihindeki en iyi dövüş filmi. Muhtemelen bu filmi ya siz, ya aileniz ya da arkadaşlarınız yüzlerce kez izlemişsinizdir. Özellikle boksu seviyorsanız, Sylvester Stallone’nin ön planda olduğu bu film serisini hiç ara vermeden bitirebilirsiniz. Rocky, tamamen alt etmek, asla pes etmemek, bitmeyen tutku ve azimle dünyanın dikkatini çeken bir boksör. İlk filmde Rock Balboa, Dünya Ağır Siklet Şampiyonu Apollo Creed’i devirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.
    • IMDb puanı: 8.1
    • Yönetmen: John G. Avildsen
    • Oyuncular: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young
    • Yapım yılı: 1976

    4️⃣ Kızgın Boğa (Raging Bull)

    eski dövüş filmi kızgın boğa Tam Boyutta Gör
    Kızgın Boğa, Martin Scorsese’nin yönettiği, Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty, Nicholas Colasanto, Theresa Saldana ve Frank Vincent'ın başrol oynadığı 1980 yapımı biyografi filmi. Dövüş filmi severlerin ilgisini çekecek Raging Bull, eski orta siklet boks şampiyonu Jake LaMotta'nın 1970 tarihli anı kitabı Raging Bull: My Story'nin uyarlaması. Film, Robert De Niro'nun canlandırdığı LaMotta'nın kariyerini, boks sahnesindeki yükselişini ve düşüşünü, öfke ve kıskançlıkla kuşatılmış çalkantılı kişisel yaşamını konu alıyor.
    • IMDb puanı: 8.1
    • Yönetmen: Martin Scorsese
    • Oyuncular: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci,
    • Yapım yılı: 1980

    5️⃣ Dövüş Kulübü (Fight Club)

    brad pitt dövüş filmleri Tam Boyutta Gör
    Dövüş Kulübü, David Fincher'ın yönettiği, başrollerinde Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter'ın yer aldığı 1999 yapımı film. Sıkıcı hayatlar yaşayan erkeklerin hayatlarına bir tür heyecan katan yeraltı dövüş kulübünü konu alan bu filmin sonunda ortaya çıkan destansı olay akıllara durgunluk verici. Fight Club, Chuck Palahniuk’un 1996 tarihli romanından uyarlanmış.
    • IMDb puanı: 8.8
    • Yönetmen: David Fincher
    • Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf
    • Yapım yılı: 1999

    6️⃣ Önemsiz Biri (Nobody)

    popüler dövüş filmi nobody Tam Boyutta Gör
    Nobody, Dünyanın her yerinden babaların çok etkilendiği bir film. Bob Odenkirk, kendisini ve ailesini soyan kişilerden intikam almak için hayatının şiddet dolu dönemine geri dönen, Hutch Mansell olarak bilinen, gösterişten uzak sıradan bir adamı canlandırıyor. Önemsiz Biri, yumuşak huylu bir adamın sevdiklerine haksızlık edildiğinde nasıl soğukkanlılığını kaybedip bir ölüm makinesine dönüşebileceğini gösteriyor. Otobüs kavgası sahnesi ve Mansell'in mafyaya karşı son mücadelesi bu patlayıcı aksiyon filminin en unutulmaz sahneleri olarak öne çıkıyor.
    • IMDb puanı: 7.4
    • Yönetmen: Ilya Naishuller
    • Oyuncular: Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen
    • Yapım yılı: 2021

    7️⃣ Son Şans (Southpaw)

    boks dövüş filmi southpaw Tam Boyutta Gör
    Southpaw, boks filmi sevenlerin keyif alarak izleyeceği filmlerden biri. Jake Gyllenhaal, dibe vuran eski bir boks şampiyonunu canlandırıyor. Billy Hope, bir kez daha en iyisi olmak, rakip ve aile babası olarak eski ihtişamını geri kazanmak amacıyla Tick Willis (Forest Whitaker) ile antrenmanlara başlar. Bu süreçte Hope’un boksta şampiyonluk merdivenini bir kez daha tırmandığına tanık oluyoruz. Hope’un Miguel Escobar’la olan maçını özellikle kaçırmamalısınız.
    • IMDb puanı: 7.3
    • Yönetmen: Antoine Fuqua
    • Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Oona Laurence
    • Yapım yılı: 2015

    8️⃣ Karateci Çocuk (The Karate Kid)

    karate dövüş filmi karate kid Tam Boyutta Gör
    “Çubukla sinek yakalayan adam her şeyi başarır.” Bu alıntı, 80’lerin dövüş sanatları filmi klasiği Karate Kid’den geliyor. Karate Kid serisinin ilk filmi olan bu filmde Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue ve William Zabka rol alıyor. Karateci Çocuk filmi, dul annesiyle birlikte Los Angeles’ın Reseda mahallesine taşınan New Jersey'li İtalyan-Amerikalı genç Daniel LaRusso'nun (Macchio) hikayesini konu alıyor. 1984 yapımı filmde dikkat çeken iki ismin (LaRusso ve Johnny Lawrence) mücadelesi bugün hala sürüyor.
    • IMDb puanı: 7.3
    • Yönetmen: John G. Avildsen
    • Oyuncular: Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue
    • Yapım yılı: 1984

    9️⃣ Efsane Yumruk (Fist of Legend)

    jet li japon dövüş filmi Tam Boyutta Gör
    Yapımcılığını Jet Li’nin üstlendiği, Chen Zhen’in başrolde yer aldığı Fist of Legend, 1994 yapımı Hong Kong dövüş sanatları filmi. Çin ve Japonya arasındaki çekişmeye odaklanan film, 1972 yapımı Bruce Lee filmi Fist of Fury’nin remake versiyonu. Kung Fu ustasının öldüğünü öğrenen Chen Zhen, Japon istilası altında olan Şanghay’a geri döner. Burada ustasının Japon bir dövüşçü ile girdiği, büyük ihtimalle hilenin karıştığı bir karşılaşmada öldüğünü öğrenir. Ülkesinin ve ustasının onurunu kurtarmak için Chen’in dövüşmekten başka çaresi yoktur.
    • IMDb puanı: 7.5
    • Yönetmen: Gordon Chan
    • Oyuncular: Jet Li, Shinobu Nakayama, Siu-Ho Chin
    • Yapım yılı: 1994

    🔟 Yip Man (Ip Man)

    uzak doğu dövüş filmi ip man Tam Boyutta Gör
    Donnie Yen, Bruce Lee’nin öğretmeni/akıl hocası Ip Man'in maceralarını konu alan biyografik dövüş sanatları film serisinde karşımızda. Ip Man, dövüş sanatı Wing Chun’un dünyaca ünlü büyük ustası. Yen bu filmde tüm zorlukların üstesinden nispeten kolay bir şekilde gelen dövüş sanatlarının dehası olarak harika bir performans sergiliyor. Ip Man serisi, tüm zamanların en popüler dövüş filmleri arasında gösteriliyor.
    • IMDb puanı: 8.0
    • Yönetmen: Wilson Yip
    • Oyuncular: Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan
    • Yapım yılı: 2008

    11. Creed serisi

    dövüş film tavsiyesi creed Tam Boyutta Gör
    Efsanevi Rocky film serisinin yan ürünü Creed, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Michael B. Jordan’ın kaliteli oyunculuğu ve Rocky Balboa’nın en büyük rakiplerinden birinin oğlunu eğitmek için elinden geleni yapması… İnanılmaz bir hikaye. İlk Creed filmi, destansı final dövüş sahnesinde kalabalığın içindeymişsiniz gibi koltuğunuzdan fırlamanızı sağlayacak duygusal anlar yaşatıyor. Donnie (ilk filmdeki Jordan), Rocky ve onun eski rakibi Drago’yu bir araya getiren Creed 2 filmini de kesinlikle izlemelisiniz. Creed III: Efsane Devam Ediyor ile seri tamamlanıyor.
    • IMDb puanı: 7.6
    • Yönetmen: Ryan Coogler
    • Oyuncular: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson
    • Yapım yılı: 2015

    12. Yenilmez 4 (Boyka: Undisputed)

    popüler dövüş filmi boyka undisputed Tam Boyutta Gör
    En çok izlenen dövüş filmleri denildiğinde akla gelen bir isim de Scott Adkins. Undisputed film serisi özellikle de Boyka: Undisputed kesinlikle izlenmesi gereken dövüş filmlerinden. Serinin bu filmi Boyka’nın şimdiye kadar karşılaştığı en kişisel ve duygusal mücadeleyi konu alıyor. Boyka, ringde bir rakibini yanlışlıkla öldürdükten sonra dövüşçünün dul eşini Rus mafyasının pençesinden kurtarmak amacıyla bir dizi dövüşe katılmak üzere Rusya’ya döner. . Yönetmenliğini Todor Chapkanov'un üstlendiği, yapımcılığını Isaac Florentine'ın üstlendiği Boyka: Undisputed, serinin en iyisi.
    • IMDb puanı: 6.9
    • Yönetmen: Todor Chapkanov
    • Oyuncular: Stars Scott Adkins, Teodora Duhovnikova, Alon Aboutboul
    • Yapım yılı: 2016

    Netflix en iyi dövüş filmleri 🎬

    netflix dövüş filmleri listesi Tam Boyutta Gör
    Popüler dijital platformlardan Netflix, dövüş sanatı filmleri kategorisinde harika dövüş filmlerini bir araya getiriyor. İşte Türkçe dublaj & altyazılı izleyebileceğiniz Netflix'in en iyi dövüş filmleri:
    1. 60 Dakika
    2. Revenger
    3. Kung Fu Hustle
    4. Bruised
    5. Kaplan ve Ejderha Kaderin Kılıcı
    6. Fistful of Vengeance
    7. Furies
    8. The Night Comes for Us

    50 yılı aşkın süredir dövüş sanatları, aksiyon filmlerinde yer verilen popüler bir mücadele tarzı. Dövüş film önerileri listemizde tüm zamanların en iyi dövüş filmlerini bulabilirsiniz. Ayrıca Netflix’te izleyebileceğiniz en popüler dövüş sanatları filmlerini listeledik.

    En İyi Dövüş Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 54846

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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