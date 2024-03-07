Dövüş filmi izlemek isteyenlere en iyi dövüş filmleri (2024)

Teknoloji Editörü
Dövüş sporları acımasızca gelse de insanların birbiriyle kavgasını izlemeyi seven insanlar var. Bol kavgalı filmlerin izleyicisi bir hayli fazla. Çoğu zaman kimsenin incinmediğini bildiğimiz dövüş filmleri çok çeşitli olabiliyor. Boks, kung fu, bazen de kuralların olmadığı sokak dövüşlerine odaklanan bol aksiyonlu sahnelerle çok iyi bir şekilde yansıtılıyor. Bu türü seviyorsanız, şimdiye kadarki en iyi dövüş filmleri öneri listemize bakmalısınız.
En iyi dövüş filmleri 🥊
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En iyi dövüş filmi denildiğinde çoğumuzun aklına ilk Rocky gelse de sonrasında çıkan ve hafızalara kazınan çok sayıda aksiyon dövüş filmi var. İşte tüm zamanların en iyi dövüş filmleri:
1️⃣ Ejder Kalesi (Enter the Dragon)
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En iyi dövüş filmleri listesine Bruce Lee efsanesi ile başlıyoruz. Jet Kune Do’nun ikonik geliştiricisi, dövüş sanatları film türünü tanımlayan çok sayıda filmde rol aldı. Lee’nin ekrandaki en iyi performanslarından biri, bir karate turnuvası sırasında en iyilerle kavga ettiği muhteşem bir film olan Enter the Dragon’dur. Lee’nin yer altı hapishanesine sızma sahnesi tüm zamanların en iyi aksiyon sahnelerinden biri olarak görülüyor. Bruce Lee, Ejderin Üç Fedaisi olarak da bilinen bu filmin devamı kabul edilen Ölüm Oyunu’nun çekimleri sırasında hayatını kaybediyor.
IMDb puanı: 7.6
Yönetmen: Robert Clouse
Oyuncular: Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly
Yapım yılı: 1973
2️⃣ Kansporu (Bloodsport)
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Dövüş film önerileri listemize bu alanda gelmiş geçmiş en iyi isimlerden Jean-Claude Van Damme’ın ilk filmlerinden biri olan Bloodsport ile devam ediyoruz. Van Damme, yüksek riskli bir dövüş sanatları mücadelesi sırasında akla gelebilecek en zorlu düşmanlarla karşı karşıya gelen bir ABD askeri olarak oynuyor. Van Damme ve Kumite rakipleri çeşitli dövüş sanatları disiplinlerini kullanıyor. Heyecan verici eşleşmelerin ardından finalde Damme ile Bolo Yeung karşı karşıya geliyor. 1988 yapımı Kan Sporu filmi, tüm zamanların en çok izlenen dövüş filmleri arasında.
IMDb puanı: 6.8
Yönetmen: Newt Arnold
Oyuncular: Jean-Claude Van Damme, Donald Gibb, Leah Ayres
Yapım yılı: 1988
3️⃣ Rocky film serisi
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Rocky, spora teşvik eden müziğiyle de hafızalara kazınan
sinema tarihindeki en iyi dövüş filmi. Muhtemelen bu filmi ya siz, ya aileniz ya da arkadaşlarınız yüzlerce kez izlemişsinizdir. Özellikle boksu seviyorsanız, Sylvester Stallone’nin ön planda olduğu bu film serisini hiç ara vermeden bitirebilirsiniz. Rocky, tamamen alt etmek, asla pes etmemek, bitmeyen tutku ve azimle dünyanın dikkatini çeken bir boksör. İlk filmde Rock Balboa, Dünya Ağır Siklet Şampiyonu Apollo Creed’i devirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.
IMDb puanı: 8.1
Yönetmen: John G. Avildsen
Oyuncular: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young
Yapım yılı: 1976
4️⃣ Kızgın Boğa (Raging Bull)
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Kızgın Boğa, Martin Scorsese’nin yönettiği, Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty, Nicholas Colasanto, Theresa Saldana ve Frank Vincent'ın başrol oynadığı 1980 yapımı biyografi filmi. Dövüş filmi severlerin ilgisini çekecek Raging Bull, eski orta siklet boks şampiyonu Jake LaMotta'nın 1970 tarihli anı kitabı Raging Bull: My Story'nin uyarlaması. Film, Robert De Niro'nun canlandırdığı LaMotta'nın kariyerini, boks sahnesindeki yükselişini ve düşüşünü, öfke ve kıskançlıkla kuşatılmış çalkantılı kişisel yaşamını konu alıyor.
IMDb puanı: 8.1
Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci,
Yapım yılı: 1980
5️⃣ Dövüş Kulübü (Fight Club)
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Dövüş Kulübü, David Fincher'ın yönettiği, başrollerinde Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter'ın yer aldığı 1999 yapımı film. Sıkıcı hayatlar yaşayan erkeklerin hayatlarına bir tür heyecan katan yeraltı
dövüş kulübünü konu alan bu filmin sonunda ortaya çıkan destansı olay akıllara durgunluk verici. Fight Club, Chuck Palahniuk’un 1996 tarihli romanından uyarlanmış.
IMDb puanı: 8.8
Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf
Yapım yılı: 1999
6️⃣ Önemsiz Biri (Nobody)
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Nobody, Dünyanın her yerinden babaların çok etkilendiği bir film. Bob Odenkirk, kendisini ve ailesini soyan kişilerden intikam almak için hayatının şiddet dolu dönemine geri dönen, Hutch Mansell olarak bilinen, gösterişten uzak sıradan bir adamı canlandırıyor. Önemsiz Biri, yumuşak huylu bir adamın sevdiklerine haksızlık edildiğinde nasıl soğukkanlılığını kaybedip bir ölüm makinesine dönüşebileceğini gösteriyor. Otobüs kavgası sahnesi ve Mansell'in mafyaya karşı son mücadelesi bu patlayıcı
aksiyon filminin en unutulmaz sahneleri olarak öne çıkıyor.
IMDb puanı: 7.4
Yönetmen: Ilya Naishuller
Oyuncular: Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen
Yapım yılı: 2021
7️⃣ Son Şans (Southpaw)
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Southpaw,
boks filmi sevenlerin keyif alarak izleyeceği filmlerden biri. Jake Gyllenhaal, dibe vuran eski bir boks şampiyonunu canlandırıyor. Billy Hope, bir kez daha en iyisi olmak, rakip ve aile babası olarak eski ihtişamını geri kazanmak amacıyla Tick Willis (Forest Whitaker) ile antrenmanlara başlar. Bu süreçte Hope’un boksta şampiyonluk merdivenini bir kez daha tırmandığına tanık oluyoruz. Hope’un Miguel Escobar’la olan maçını özellikle kaçırmamalısınız.
IMDb puanı: 7.3
Yönetmen: Antoine Fuqua
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Oona Laurence
Yapım yılı: 2015
8️⃣ Karateci Çocuk (The Karate Kid)
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“Çubukla sinek yakalayan adam her şeyi başarır.” Bu alıntı, 80’lerin dövüş sanatları filmi klasiği Karate Kid’den geliyor. Karate Kid serisinin ilk filmi olan bu filmde Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue ve William Zabka rol alıyor. Karateci Çocuk filmi, dul annesiyle birlikte Los Angeles’ın Reseda mahallesine taşınan New Jersey'li İtalyan-Amerikalı genç Daniel LaRusso'nun (Macchio) hikayesini konu alıyor. 1984 yapımı filmde dikkat çeken iki ismin (LaRusso ve Johnny Lawrence) mücadelesi bugün hala sürüyor.
IMDb puanı: 7.3
Yönetmen: John G. Avildsen
Oyuncular: Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue
Yapım yılı: 1984
9️⃣ Efsane Yumruk (Fist of Legend)
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Yapımcılığını Jet Li’nin üstlendiği, Chen Zhen’in başrolde yer aldığı Fist of Legend, 1994 yapımı Hong Kong
dövüş sanatları filmi. Çin ve Japonya arasındaki çekişmeye odaklanan film, 1972 yapımı Bruce Lee filmi Fist of Fury’nin remake versiyonu. Kung Fu ustasının öldüğünü öğrenen Chen Zhen, Japon istilası altında olan Şanghay’a geri döner. Burada ustasının Japon bir dövüşçü ile girdiği, büyük ihtimalle hilenin karıştığı bir karşılaşmada öldüğünü öğrenir. Ülkesinin ve ustasının onurunu kurtarmak için Chen’in dövüşmekten başka çaresi yoktur.
IMDb puanı: 7.5
Yönetmen: Gordon Chan
Oyuncular: Jet Li, Shinobu Nakayama, Siu-Ho Chin
Yapım yılı: 1994
🔟 Yip Man (Ip Man)
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Donnie Yen, Bruce Lee’nin öğretmeni/akıl hocası Ip Man'in maceralarını konu alan biyografik dövüş sanatları film serisinde karşımızda. Ip Man, dövüş sanatı Wing Chun’un dünyaca ünlü büyük ustası. Yen bu filmde tüm zorlukların üstesinden nispeten kolay bir şekilde gelen dövüş sanatlarının dehası olarak harika bir performans sergiliyor. Ip Man serisi, tüm zamanların
en popüler dövüş filmleri arasında gösteriliyor.
IMDb puanı: 8.0
Yönetmen: Wilson Yip
Oyuncular: Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan
Yapım yılı: 2008
11. Creed serisi
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Efsanevi Rocky film serisinin yan ürünü Creed, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Michael B. Jordan’ın kaliteli oyunculuğu ve Rocky Balboa’nın en büyük rakiplerinden birinin oğlunu eğitmek için elinden geleni yapması… İnanılmaz bir hikaye. İlk Creed filmi, destansı final dövüş sahnesinde kalabalığın içindeymişsiniz gibi koltuğunuzdan fırlamanızı sağlayacak duygusal anlar yaşatıyor. Donnie (ilk filmdeki Jordan), Rocky ve onun eski rakibi Drago’yu bir araya getiren Creed 2 filmini de kesinlikle izlemelisiniz. Creed III: Efsane Devam Ediyor ile seri tamamlanıyor.
IMDb puanı: 7.6
Yönetmen: Ryan Coogler
Oyuncular: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson
Yapım yılı: 2015
12. Yenilmez 4 (Boyka: Undisputed)
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En çok izlenen dövüş filmleri denildiğinde akla gelen bir isim de Scott Adkins. Undisputed film serisi özellikle de Boyka: Undisputed kesinlikle izlenmesi gereken dövüş filmlerinden. Serinin bu filmi Boyka’nın şimdiye kadar karşılaştığı en kişisel ve duygusal mücadeleyi konu alıyor. Boyka, ringde bir rakibini yanlışlıkla öldürdükten sonra dövüşçünün dul eşini Rus mafyasının pençesinden kurtarmak amacıyla bir dizi dövüşe katılmak üzere Rusya’ya döner. . Yönetmenliğini Todor Chapkanov'un üstlendiği, yapımcılığını Isaac Florentine'ın üstlendiği Boyka: Undisputed, serinin en iyisi.
IMDb puanı: 6.9
Yönetmen: Todor Chapkanov
Oyuncular: Stars Scott Adkins, Teodora Duhovnikova, Alon Aboutboul
Yapım yılı: 2016
Netflix en iyi dövüş filmleri 🎬
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Popüler dijital platformlardan Netflix, dövüş sanatı filmleri kategorisinde harika dövüş filmlerini bir araya getiriyor. İşte Türkçe dublaj & altyazılı izleyebileceğiniz
Netflix'in en iyi dövüş filmleri:
60 Dakika
Revenger
Kung Fu Hustle
Bruised
Kaplan ve Ejderha Kaderin Kılıcı
Fistful of Vengeance
Furies
The Night Comes for Us
50 yılı aşkın süredir dövüş sanatları, aksiyon filmlerinde yer verilen popüler bir mücadele tarzı. Dövüş film önerileri listemizde tüm zamanların
en iyi dövüş filmlerini bulabilirsiniz. Ayrıca Netflix’te izleyebileceğiniz en popüler dövüş sanatları filmlerini listeledik.
En İyi Dövüş Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 54846
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.