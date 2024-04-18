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    Vahşi Batı hayranlarına: Tüm zamanların en iyi kovboy (western) filmleri

    Vahşi batı filmlerini sevenler buraya! İşte Netflix ve diğer platformlarda Türkçe dublaj izleyebileceğiniz tüm zamanların en iyi kovboy (western) filmleri:      

    Western türündeki filmler Vahşi Batı’da, genelde 1850’lerden 19. yüzyılın sonuna kadarki dönemde geçer. Başka hiçbir türün tarihi Western kadar eskiye gitmez; 1960’tan önce çekilen tüm filmlerin yüzde 40’a yakınının Western filmi olduğu tahmin ediliyor. Peki, gelmiş geçmiş en iyi kovboy filmi hangisi? Hafızalara kazınan eski kovboy filmleriyle son yılların en iyi western filmlerini burada bulabilirsiniz.

    En iyi western filmleri 🤠

    kesinlikle izlemeniz gereken kovboy filmleri Tam Boyutta Gör
    Kovboy filmleri 20. yüzyılın başlarında ve ortalarında altın çağını yaşadı, birçoğu kült klasik haline geldi. 70’lerin sonu, 80’ler ve 90’larda Western filmleri yapılmaya devam etti. Clint Eastwood, John Wayne, James Stewart ve Jeff Bridges gibi aktörler vahşi batı filmlerinde rol alarak isimlerini duyurdular. Peki, gelmiş geçmiş en iyi western filmleri hangileri? İşte tüm zamanların en iyi kovboy filmleri ⬇️

    1️⃣ İyi, Kötü ve Çirkin (The Good, the Bad and the Ugly)

    gelmiş geçmiş en iyi kovboy filmi iyi, kötü ve çirkin Tam Boyutta Gör
    Ennio Morricone’nin hafızalara kazınan müziği, çarpıcı görselleri, olağanüstü performansları ve sürükleyici hikayesiyle İyi, Kötü ve Çirkin, tüm zamanların en iyi kovboy filmi. Film, Blondie (Eastwood) ile Tuco (Eli Wallach) arasında kurulan ve her adamın Konfederasyon altın zulasının nerede olduğuna dair sırrın birazını bildiği her an bozulabilecek bir ittifakı konu alıyor. İyi, Kötü ve Çirkin, izleyiciyi ihanet ve açgözlülüğün acımasız dünyası olan Vahşi Batı'ya sürüklemek için etkileyici sinematografiden tempoya ve müziğe kadar her şeyi kullanan bir başyapıt. Şimdiye kadar vizyona girmiş en iyi filmlerden biri olarak hala saygınlığını koruyor.
    • IMDb puanı: 8.8
    • Yönetmen: Sergio Leone
    • Oyuncular: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef
    • Yapım yılı: 1966

    2️⃣ Bir Zamanlar Batıda (Once Upon a Time in the West)

    tüm zamanların en iyi kovboy filmi bir zamanlar batıda Tam Boyutta Gör
    Sergio Leone, Dolar Üçlemesi’nin başarısının ardından çoğu kişinin başyapıt olarak kabul ettiği Bir Zamanlar Batı filmiyle bir klasiğe daha imzasını attı. Filmde Harmonica olarak bilinen gizemli bir yabancı, güzel bir dul kadını demiryolunda çalışan acımasız bir suikastçıdan korumak için bir kanun kaçağıyla güçlerini birleştiriyor. Ennio Morricone'nin muhteşem müziği, Henry Fonda'nın çarpıcı kötü performansı ve tüm film boyunca yavaş yavaş ortaya çıkan, her ne kadar karmaşık olsa da muhteşem destansı hikayesiyle ölümsüzleştirilen Bir Zamanlar Batı’da, Leone, kariyerinin belki de en iddialı girişimine damgasını vurdu. Once Upon a Time in the West, tüm zamanların en iyi kovboy filmlerinden biri.
    • IMDb puanı: 8.5
    • Yönetmen: Sergio Leone
    • Oyuncular: Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale
    • Yapım yılı: 1968

    3️⃣ Affedilmeyen (Unforgiven)

    ödüllü kovboy filmi affedilmeyen Tam Boyutta Gör
    Şiddete büyük ağırlık veren bir başyapıt olan Unforgiven, uzun süredir emekli olan silahşör Will Munny'nin (Eastwood) bir hayat kadınının yüzünü bozan bir kovboyun başına konulan ödülün izini sürmek için yeniden silaha sarılmasını konu alıyor. Affedilmeyen, Vahşi Batı’nın mitini ve romantizmini bir kenara bırakıp o dönemdeki yaşamın sert gerçeklerine dikkat çekiyor. Eastwood, bu filmle kariyerindeki en iyi performansı sergiliyor. Ayrıca Akademi Ödülleri’nde en iyi yönetmen ve en iyi film ödülünü kazandı.
    • IMDb puanı: 8.2
    • Yönetmen: Clint Eastwood
    • Oyuncular: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman
    • Yapım yılı: 1992

    4️⃣ İhtiyarlara Yer Yok (No Country For Old Men)

    son yılların en iyi kovboy filmleri ihtiyarlara yer yok Tam Boyutta Gör
    1980'lerin Teksas’ında geçen No Country For Old Men, Kartel çatışması mahallinden bir kasa dolusu para çalan ve kendisini psikotik tetikçi Anton Chigurh (Javier Bardem) tarafından amansızca takip edilirken bulan bir avcının hikayesini anlatıyor. Bazı iddialı dönüşler alan karmaşık ve yoğun anlatımının ortasında İhtiyarlara Yer Yok, standart Batılı adalet ve ahlak temalarını araştırırken, aynı zamanda modernite ve insanlığın hangi unsurlarının toplumsal evrimle birlikte kötüleştiğine dair düşündürücü noktalara yer veriyor.
    • IMDb puanı: 8.2
    • Yönetmen: Ethan Coen, Joel Coen
    • Oyuncular: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin
    • Yapım yılı: 2007

    5️⃣ Birkaç Dolar İçin (For a Few Dollars More)

    eski western filmi birkaç dolar için Tam Boyutta Gör
    Sergio Leone’nin Dolar Üçlemesi’nin ikinci filmi Birkaç Dolar İçin, Clint Eastwood’un panço giyen İsimsiz Adam rolünü yeniden canlandırmasını, Lee Van Cleef’in de beklenmedik müttefiki olarak mücadeleye girmesini görüyoruz. Soğukkanlı bir banka soyguncusu, katil ve tecavüzcü olan ve çetesi tarafından hapisten kaçırıldıktan sonra serbest kalan El Indio’nun (Gian Maria Volonté) peşine düşen bir ödül avcısı ile eski bir subay arasındaki rahatsız edici bağa odaklanıyor. Ennio Morricone’nin muhteşem müziğinden olağanüstü bir şekilde yararlanan, yürek hoplatan, sürükleyici ve etkileyici bir film sizleri bekliyor.
    • IMDb puanı: 8.2
    • Yönetmen: Sergio Leone
    • Oyuncular: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontè
    • Yapım yılı: 1965

    6️⃣ Bir Avuç Dolar (A Fistful of Dollars)

    kovboy filmi izle bir avuç dolar Tam Boyutta Gör
    Sergio Leone’nin Dolar serisi, şimdiye kadar yapılmış en büyük üçlemelerden biri olmasının yanı sıra son 60 yılda Batı sineması üzerinde de büyük bir etki yarattı. Akira Kurosawa’nın samuray filmlerinden ilham alan bir diğer film olan Bir Avuç Dolar, Japon yönetmenin 1962 yapımı Yojimbo filminin Western uyarlamasıydı. Film, Eastwood’un isimsiz kahramanının iki husumetli suç grubu tarafından bölünmüş bir kasabaya gelişini ve çeteleri birbirine karşı oynamasını konu alıyor. Bir Avuç Dolar, düşük bütçeli kovboy filmlerinin öncüsü olmasının yanı sıra türünün en iyi filmlerinden biri.
    • IMDb puanı: 7.9
    • Yönetmen: Sergio Leone
    • Oyuncular: Clint Eastwood, Gian Maria Volontè, Marianne Koch
    • Yapım yılı: 1964

    7️⃣ Kanunsuz Josey Wales (The Outlaw Josey Wales)

    western filmi tavsiye kanunsuz josey wales Tam Boyutta Gör
    Western tarzı intikam gerilim filmi The Outlaw Josey Wales, karısı ve oğlunun Birlik askerleri tarafından öldürülmesi üzerine intikam arayışına çıkan Missouri’li bir çiftçiyi konu alıyor. Çiftçi, hedefine yaklaşmak için Konfederasyon gerilla birliğine katılarak kötü şöhretli ve korkulan bir silahşöre dönüşüyor. Eastwood'un Dolar Üçlemesi’ndeki çalışmasını hatırlatan Kanunsuz Josey Wales, hassasiyeti yüksek ve savaş karşıtı bir film.
    • IMDb puanı: 7.8
    • Yönetmen: Clint Eastwood
    • Oyuncular: Clint Eastwood, Sondra Locke, Chief Dan George
    • Yapım yılı: 1976

    8️⃣ Cango’nun İntikamı (Django)

    eski western filmi cangonun intikamı Tam Boyutta Gör
    Sergio Leone’nin filmlerinin ötesinde, 1966 yapımı Django (Mango’nun İntikamı) kadar ikonik olan çok az düşük bütçeli western filmi vardır. Corbucci'nin birlikte yazıp yönettiği film, gittiği her yere arkasında bir tabut sürükleyen yalnız bir silahşörün hikayesini anlatıyor. Meksikalı haydutlar ve eski bir Ku Klux Klan grubu tarafından bölünmüş bir sınır kasabasına rastladığında kendisini iki grup arasındaki mücadeleye kaptırıyor. Film, başlangıçta şiddet görüntüleriyle birkaç olumsuz eleştiri almış olsa da, o zamandan beri tüm zamanların en iyi düşük bütçeyle çekilen kovboy filmlerinden biri olarak görülmeye başlandı.
    • IMDb puanı: 7.2
    • Yönetmen: Sergio Corbucci
    • Oyuncular: Franco Nero, José Canalejas, José Bódalo
    • Yapım yılı: 1966

    9️⃣ Yedi Silahşörler (The Magnificent Seven)

    en iyi vahşi batı filmi yedi silahşörler Tam Boyutta Gör
    Akira Kurosawa’nın büyüleyici samuray destanı Yedi Samuray’ın etkileyici yeniden yapımı olan Yedi Silahşörler, Japon filminin birçok ritmini koruyan ve kovboy estetiğiyle süsleyen, başlı başına gerçek bir klasik. Heyecan verici onur ve dostluk hikayesi, fakir bir Meksika köyünün bir grup hayduta karşı savaşmasına yardım etmeyi kabul eden yedi silahşorun hikayesini anlatıyor. Film, büyük ölçüde Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson ve James Coburg'un rol aldığı ikonik oyunculardan oluşan inanılmaz bir oyuncu kadrosuna sahip.
    • IMDb puanı: 7.7
    • Yönetmen: John Sturges
    • Oyuncular: Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson
    • Yapım yılı: 1960

    🔟 İz Peşinde (True Grit)

    son yılların en iyi western filmi iz peşinde Tam Boyutta Gör
    True Grit, 1969 yapımı John Wayne klasiğinin yeniden yapımı. Genç Mattie Ross (Hailee Steinfeld), öldürülen babasının intikamını almak konusunda çaresizken suçluyu adalete teslim etmesine yardımcı olması için huysuz, sarhoş ABD Marshall gazisi Rooster Cogburn’den (Jeff Bridges) yardım ister ve bu yolculuğunda ona eşlik etmesi konusunda ısrarcıdır. True Grit, Vahşi Batı’nın atmosferini mükemmel bir şekilde yansıtıyor ve muhteşem performans sergileyen yetenekli oyuncu kadrosuna sahip. İz Peşinde, 21. yüzyılın en iyi western filmlerinden biri olmasının yanı sıra 10 Akademi Ödülü adaylığı alan 2010’un en iyi filmlerinden biri olarak da öne çıkıyor.
    • IMDb puanı: 7.6
    • Yönetmen: Ethan Coen, Joel Coen
    • Oyuncular: Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld
    • Yapım yılı: 2010

    11. Nefret Dolu (The Hateful Eight)

    western filmi öneri nefret dolu Tam Boyutta Gör
    Polisiye diziler ve filmleri sevenlerin de keyifle izleyeceği düşük bütçeli western gerilim filmi Nefret Dolu, Quentin Tarantino’nun kariyerinde ve genel olarak western türünde yeterince takdir edilmeyen bir yapım. Film, 1870 Wyoming’de kar fırtınası sırasında bir kulübede mahsur kalan sekiz yabancının hikayesini anlatıyor. Korku filmlerindeki gerilimi hissettiren The Hateful Eight, oturup tekrar tekrar izleyeceğiniz keyifli bir western filmi.
    • IMDb puanı: 7.8
    • Yönetmen: Quentin Tarantino
    • Oyuncular: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh
    • Yapım yılı: 2015

    12 . Kidnapping By Indians

    ilk western filmi kidnapping by indians Tam Boyutta Gör
    İlk kovboy filmi The Great Train Robbery (Büyük Tren Soygunu) bilinir ancak değildir. İlk western filmi 1899 yapımı İngiliz sessiz filmi olan Kidnapping by Indians’dır. Mitchell ve Kenyon’un iki dakikadan kısa bir sürede biten filminin basit bir konusu var. Film, kampı ateşe veren ve genç beyaz bir kızı kaçıran bir Kızılderili kabilesinin kampa saldırısı etrafında dönüyor. Kovboylar gelir, silah sesleri çıkar ve sonunda kız kurtarılır. Edwin S. Porter'ın The Great Train Robbery filminden dört yıl öncesine dayanan bu filmin western türündeki ilk dramatik film olduğuna inanılır.

    Netflix kovboy filmleri 🎬

    netflix western filmi izle Tam Boyutta Gör
    Kovboy filmleri bir zamanlar Hollywood’da günümüzün süper kahraman filmleri kadar yaygındı. Stüdyolar her yıl seri olarak western filmleri çekiyordu; bazıları diğerlerinden daha iyiydi ama belli bir noktadan sonra tür tükendi. Bu üzücü çünkü; western, film tarihinin en muhteşem ve ilgi çekici türlerinden biri. Ancak dijital platformlarla yeniden canlandı. İster klasik tarzda, ister modern, isterseniz de ikisinin arasında bir şey arıyor olun, şu anda Netflix’te izleyebileceğiniz birçok western filmi var. İşte Netflix’teki en iyi kovboy filmleri ⬇️
    1. The Power of the Dog
    2. The Highwaymen
    3. Bir Amerikan Efsanesi
    4. The Harder They Fall
    5. Dünyadan Haberler
    6. İdamdan Kaçanlar
    7. O Matador
    8. Thar
    9. The Ballad of Buster Scruggs
    10. Kent Kovboyu

    Western, kanun kaçaklarının ödül avcılarıyla karşı karşıya geldiği, düzenin kaosla buluştuğu ve insanın affedilmeyen doğayla buluştuğu yer. Western, en sevilen türlerden biri. Vahşi Batı filmlerini sevenler için en eskilerden son yıllarda çıkan en iyi western filmlerini tüm zamanların unutulmaz kovboy filmleri listesinde bir araya getirdik.

    En İyi Kovboy Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 95684

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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