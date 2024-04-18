Vahşi Batı hayranlarına: Tüm zamanların en iyi kovboy (western) filmleri

Western türündeki filmler Vahşi Batı’da, genelde 1850’lerden 19. yüzyılın sonuna kadarki dönemde geçer. Başka hiçbir türün tarihi Western kadar eskiye gitmez; 1960’tan önce çekilen tüm filmlerin yüzde 40’a yakınının Western filmi olduğu tahmin ediliyor. Peki, gelmiş geçmiş en iyi kovboy filmi hangisi? Hafızalara kazınan eski kovboy filmleriyle son yılların en iyi western filmlerini burada bulabilirsiniz.
En iyi western filmleri 🤠
1️⃣ İyi, Kötü ve Çirkin (The Good, the Bad and the Ugly)
IMDb puanı: 8.8
Yönetmen: Sergio Leone
Oyuncular: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef
Yapım yılı: 1966
2️⃣ Bir Zamanlar Batıda (Once Upon a Time in the West)
IMDb puanı: 8.5
Yönetmen: Sergio Leone
Oyuncular: Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale
Yapım yılı: 1968
3️⃣ Affedilmeyen (Unforgiven)
IMDb puanı: 8.2
Yönetmen: Clint Eastwood
Oyuncular: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman
Yapım yılı: 1992
4️⃣ İhtiyarlara Yer Yok (No Country For Old Men)
IMDb puanı: 8.2
Yönetmen: Ethan Coen, Joel Coen
Oyuncular: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin
Yapım yılı: 2007
5️⃣ Birkaç Dolar İçin (For a Few Dollars More)
IMDb puanı: 8.2
Yönetmen: Sergio Leone
Oyuncular: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontè
Yapım yılı: 1965
6️⃣ Bir Avuç Dolar (A Fistful of Dollars)
IMDb puanı: 7.9
Yönetmen: Sergio Leone
Oyuncular: Clint Eastwood, Gian Maria Volontè, Marianne Koch
Yapım yılı: 1964
7️⃣ Kanunsuz Josey Wales (The Outlaw Josey Wales)
IMDb puanı: 7.8
Yönetmen: Clint Eastwood
Oyuncular: Clint Eastwood, Sondra Locke, Chief Dan George
Yapım yılı: 1976
8️⃣ Cango’nun İntikamı (Django)
IMDb puanı: 7.2
Yönetmen: Sergio Corbucci
Oyuncular: Franco Nero, José Canalejas, José Bódalo
Yapım yılı: 1966
9️⃣ Yedi Silahşörler (The Magnificent Seven)
IMDb puanı: 7.7
Yönetmen: John Sturges
Oyuncular: Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson
Yapım yılı: 1960
🔟 İz Peşinde (True Grit)
IMDb puanı: 7.6
Yönetmen: Ethan Coen, Joel Coen
Oyuncular: Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld
Yapım yılı: 2010
11. Nefret Dolu (The Hateful Eight)
IMDb puanı: 7.8
Yönetmen: Quentin Tarantino
Oyuncular: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh
Yapım yılı: 2015
12 . Kidnapping By Indians
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Western, kanun kaçaklarının ödül avcılarıyla karşı karşıya geldiği, düzenin kaosla buluştuğu ve insanın affedilmeyen doğayla buluştuğu yer. Western, en sevilen türlerden biri. Vahşi Batı filmlerini sevenler için en eskilerden son yıllarda çıkan en iyi western filmlerini tüm zamanların unutulmaz kovboy filmleri listesinde bir araya getirdik.
En İyi Kovboy Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 95684
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)