Vahşi Batı hayranlarına: Tüm zamanların en iyi kovboy (western) filmleri

Western türündeki filmler Vahşi Batı’da, genelde 1850’lerden 19. yüzyılın sonuna kadarki dönemde geçer. Başka hiçbir türün tarihi Western kadar eskiye gitmez; 1960’tan önce çekilen tüm filmlerin yüzde 40’a yakınının Western filmi olduğu tahmin ediliyor. Peki, gelmiş geçmiş en iyi kovboy filmi hangisi? Hafızalara kazınan eski kovboy filmleriyle son yılların en iyi western filmlerini burada bulabilirsiniz.

IMDb puanı en yüksek filmler: İşte en iyi IMDb filmleri 1 yıl önce eklendi

Netflix kovboy filmleri 🎬 Tam Boyutta Gör Kovboy filmleri bir zamanlar Hollywood’da günümüzün süper kahraman filmleri kadar yaygındı. Stüdyolar her yıl seri olarak western filmleri çekiyordu; bazıları diğerlerinden daha iyiydi ama belli bir noktadan sonra tür tükendi. Bu üzücü çünkü; western, film tarihinin en muhteşem ve ilgi çekici türlerinden biri. Ancak dijital platformlarla yeniden canlandı. İster klasik tarzda, ister modern, isterseniz de ikisinin arasında bir şey arıyor olun, şu anda Netflix’te izleyebileceğiniz birçok western filmi var. İşte Netflix’teki en iyi kovboy filmleri ⬇️ The Power of the Dog The Highwaymen Bir Amerikan Efsanesi The Harder They Fall Dünyadan Haberler İdamdan Kaçanlar O Matador Thar The Ballad of Buster Scruggs Kent Kovboyu

Western, kanun kaçaklarının ödül avcılarıyla karşı karşıya geldiği, düzenin kaosla buluştuğu ve insanın affedilmeyen doğayla buluştuğu yer. Western, en sevilen türlerden biri. Vahşi Batı filmlerini sevenler için en eskilerden son yıllarda çıkan en iyi western filmlerini tüm zamanların unutulmaz kovboy filmleri listesinde bir araya getirdik.

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