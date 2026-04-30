    AB’den Meta’ya çocuk güvenliği baskısı: Instagram ve Facebook mercek altında

    AB, Meta’nın çocukları korumada yetersiz kaldığını belirledi. Instagram ve Facebook’un 13 yaş altı kullanıcıları engelleyemediği gerekçesiyle şirkete ağır para cezası gündemde.

    AB, çocuk güvenliği için Instagram ve Facebook’u inceleyecek Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, teknoloji devi Meta’nın çocuk kullanıcıların korunması konusunda yeterli adımları atmadığı gerekçesiyle ciddi bir yaptırım sürecine hazırlanıyor. Aktarılanlara göre Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen soruşturmanın ön bulguları, şirketin Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal etmiş olabileceğine işaret ediyor. İnceleme, özellikle Instagram ve Facebook’un 13 yaş altı kullanıcıların platformlara erişimini engelleme konusundaki performansına odaklanıyor.

    Risk değerlendirmesi yetersiz ve keyfi

    Meta’nın kullanım şartları her iki platform için de minimum yaş sınırını 13 olarak belirlese de Komisyonun değerlendirmesi bu kuralın pratikte etkili şekilde uygulanamadığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre kullanıcıların hesap oluştururken yaş bilgilerini yanlış beyan etmesi oldukça kolay. Bunun yanı sıra 13 yaş altı bir kullanıcının varlığını platforma bildirme sürecinin karmaşıklığı da dikkat çeken sorunlar arasında yer alıyor.

    Avrupa Komisyonu, Meta’nın çocukların platform kullanımıyla ilgili risk analizinin eksik ve tutarsız olduğunu da savunuyor. Kuruma göre şirketin değerlendirmeleri, Avrupa genelinde elde edilen verilerle çelişiyor. Komisyon, 13 yaş altındaki çocukların yaklaşık yüzde 10 ila 12’sinin Instagram veya Facebook kullandığını gösteren bulgulara dikkat çekiyor. Ayrıca, Meta’nın çocukların dijital platformlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin bilimsel çalışmaları yeterince dikkate almadığı ifade ediliyor.

    Yeni önlemler yolda

    Komisyon, Meta’dan hem yaş tespit ve hesap kaldırma sistemlerini geliştirmesini hem de çocuk güvenliğine yönelik risk değerlendirme yaklaşımını yeniden yapılandırmasını talep ediyor. Aksi takdirde şirket, küresel yıllık gelirinin yüzde 6’sına kadar varabilecek bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

    Öte yandan süreç henüz nihai aşamaya ulaşmış değil. Meta’nın, Komisyonun hazırladığı belgeleri inceleme, ön bulgulara yanıt verme ve tespit edilen sorunları gidermek için adım atma hakkı bulunuyor.

    Meta ise eleştirilere karşı yaptığı açıklamada, platformlarının 13 yaş ve üzeri kullanıcılar için tasarlandığını yineledi. Şirket, yaş sınırının altındaki kullanıcıları tespit edip kaldırmaya yönelik sistemler geliştirdiklerini ve bu alandaki yatırımların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni önlemler hakkında yakında daha fazla bilgi paylaşılacağı ifade edildi.

