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BFG fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 285 modellerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BFG fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 285 modellerini tanıttı
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Nvidia'nın resmi satışı bugün başlayan GeForce GTX 285 modeli için firmanın iş ortakları yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve yüksek performanslı modelleri kadar sunduğu ömür boyu garanti gibi ek hizmetlerle popüler olan firma GeForce GTX 285'in fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen dört yeni varyasyonunu hazırladı.

BFG'nin duyurusunu yaptığı yeni modeller 55nm üretim teknolojisiye hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor. 512-bit bellek veri yoluna, 240x paralel işlem birimine ve 1024MB GDDR3 belleğe sahip olan kartların tamamı çift slot tasarıma sahip. Destek veren anakartlarda SLI kurulumunu gerçekleştirebilen yeni modeller HD Videolar için donanımsam hızlandırma da yapabiliyorlar.

İşte BFG'nin fabrika çıkışı hız aşırtılmış GeForce GTX 285 modelleri;

GeForce GTX 285 OC

  • Bellek: 1024MB (1GB) GDDR3
  • GPU Hızı : 666MHz (vs. 648MHz standart)
  • Paralel işlemci hızı: 1512MHz (vs. 1476MHz standart)
  • Bellek hızı : 2484MHz (vs. 2484MHz standart)
  • Paralel işlemci sayısı: 240
GeForce GTX 285 OC+
  • Bellek: 1024MB (1GB) GDDR3
  • GPU Hızı : 675MHz (vs. 648MHz standart)
  • Paralel işlemci hızı : 1548MHz (vs. 1476MHz standart)
  • Bellek Hızı : 2520MHz (vs. 2484MHz standart)
  • Paralel işlemci sayısı: 240
GeForce GTX 285 OC2
  • Bellek: 1024MB (1GB) GDDR3
  • GPU Hızı : 691MHz (vs. 648MHz standart)
  • Paralel işlemci hızı : 1566MHz (vs. 1476MHz standart)
  • Bellek hızı : 2592MHz (vs. 2484MHz standart)
  • Paralel işlemci sayısı: 240
GeForce GTX 285 OCX
  • Bellek: 1024MB (1GB) GDDR3
  • GPU Hızı : 702MHz (vs. 648MHz standart)
  • Paralel işlemci hızı: 1584MHz (vs. 1476MHz standart)
  • Bellek hızı : 2664MHz (vs. 2484MHz standart)
  • Paralel işlemci sayısı: 240

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maviay1980 10 yıl
Evga ekran kartı kullananlar upgrade yapabiliyorlar BFG için doğrumu bilmiyorum.
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max975 10 yıl
BFG çok kaliteli kartları var ama bu fiyatlara bu kartları almak mantıklı değil zaten 3 ay da bir yeni versiyon kart cıkıyor gerek yok en ucuzunu alıp yeni versiyonla değiştirmek daha mantıklı geliyor bana
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maviay1980 10 yıl
Overcloklu kartlara overeclok yapmak isteyenlerde yok değildir;şahsen bende yapma gereği duyuyorum.Bildiğim kadarıyla OCli kartalara Nvidia %10 ek performansa izin veriyor;bence nvidia bios atiden daha zayıf her ne kadar atinin yazılımları vistada sorun çıkarabilir olsada bundan sonraki tercihim sanırım ati'den yana olacaktır...
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maviay1980 10 yıl
512bit'ten kurtarıyor.OC li olan nvidialara ek overclock yapılmıyo daha doğrusu
%10'u bile zor görüyor.Her ne kadar ati-nvidia fanatiği omasamda atilerin daha iyi oc olduğunu söylemek isterim.Neyse Türkiyeye BFG 'de geldi kastıracak oyun aranıyor,iyi seyirler bol oyunlu günler...
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scutaro 10 yıl
Gpu'ya verilecek voltaj ile alakalı bir konu o mesela gtx260'ın yüksek oc potansiyeli var nvidia kartlar oc olamıyor diye birşey yok
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scutaro 10 yıl
Aslında gtx285 gibi bir kartta oc'lu modellerin 750mhz'den aşağı olmaması lazım 65nm'sinde saat hızları çok düşüktü
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