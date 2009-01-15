BFG fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 285 modellerini tanıttı

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Nvidia'nın resmi satışı bugün başlayan GeForce GTX 285 modeli için firmanın iş ortakları yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve yüksek performanslı modelleri kadar sunduğu ömür boyu garanti gibi ek hizmetlerle popüler olan firma GeForce GTX 285'in fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen dört yeni varyasyonunu hazırladı.

BFG'nin duyurusunu yaptığı yeni modeller 55nm üretim teknolojisiye hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor. 512-bit bellek veri yoluna, 240x paralel işlem birimine ve 1024MB GDDR3 belleğe sahip olan kartların tamamı çift slot tasarıma sahip. Destek veren anakartlarda SLI kurulumunu gerçekleştirebilen yeni modeller HD Videolar için donanımsam hızlandırma da yapabiliyorlar.

İşte BFG'nin fabrika çıkışı hız aşırtılmış GeForce GTX 285 modelleri;

GeForce GTX 285 OC



Bellek: 1024MB (1GB) GDDR3

GPU Hızı : 666MHz (vs. 648MHz standart)

Paralel işlemci hızı: 1512MHz (vs. 1476MHz standart)

Bellek hızı : 2484MHz (vs. 2484MHz standart)

Paralel işlemci sayısı: 240

Bellek: 1024MB (1GB) GDDR3

GPU Hızı : 675MHz (vs. 648MHz standart)

Paralel işlemci hızı : 1548MHz (vs. 1476MHz standart)

Bellek Hızı : 2520MHz (vs. 2484MHz standart)

Paralel işlemci sayısı: 240

Bellek: 1024MB (1GB) GDDR3

GPU Hızı : 691MHz (vs. 648MHz standart)

Paralel işlemci hızı : 1566MHz (vs. 1476MHz standart)

Bellek hızı : 2592MHz (vs. 2484MHz standart)

Paralel işlemci sayısı: 240

Bellek: 1024MB (1GB) GDDR3

GPU Hızı : 702MHz (vs. 648MHz standart)

Paralel işlemci hızı: 1584MHz (vs. 1476MHz standart)

Bellek hızı : 2664MHz (vs. 2484MHz standart)

Paralel işlemci sayısı: 240