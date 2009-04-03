BFG, GeForce GTX 275 OC modelini duyurdu

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Nvdia'nın resmi lansmanını dün gerçekleştirdiği GeForce GTX 275 modelinin hız aşırtmalı versiyonları da görünmeye başladı. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan BFG, yaptığı açıklamayla GeForce GTX 275 OC modelini duyurdu. Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusu açısından Nvidia'nın referans çizgisinde olan ekran kartı, stsandart modelden fabrika çıkışı arttırılan saat hızları ayrılıyor. 55nm GT200b GPU'sundan güç alan kart üzerinde 240x paralel işlem birimi ve 896MB GDDR3 bellek bulunuyor.

BFG'nin çift slot tasarıma sahip olan GeForce GTX 275 OC modelinde grafik işlemci hızı 648MHz (standart modelde 633MHz), paralel işlemci hızı 1440MHz (standart modelde 1404MHz) ve bellek çalışma frekansı da 2304MHz (2268MHz) olarak belirlenmiş. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yarıpabilen yeni model ayrıca CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia teknolojileriyle de uyumlu. Üzerinde çift DVI konnektörünün yer aldığı ekran kartı, Triple SLI kurulumu da gerçekleştirebiliyor.

BFG tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GeForce GTX 275 OC modelinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.