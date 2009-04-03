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BFG, GeForce GTX 275 OC modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BFG, GeForce GTX 275 OC modelini duyurdu
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Nvdia'nın resmi lansmanını dün gerçekleştirdiği GeForce GTX 275 modelinin hız aşırtmalı versiyonları da görünmeye başladı. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan BFG, yaptığı açıklamayla GeForce GTX 275 OC modelini duyurdu. Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusu açısından Nvidia'nın referans çizgisinde olan ekran kartı, stsandart modelden fabrika çıkışı arttırılan saat hızları ayrılıyor. 55nm GT200b GPU'sundan güç alan kart üzerinde 240x paralel işlem birimi ve 896MB GDDR3 bellek bulunuyor.

BFG'nin çift slot tasarıma sahip olan GeForce GTX 275 OC modelinde grafik işlemci hızı 648MHz (standart modelde 633MHz), paralel işlemci hızı 1440MHz (standart modelde 1404MHz) ve bellek çalışma frekansı da 2304MHz (2268MHz) olarak belirlenmiş. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yarıpabilen yeni model ayrıca CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia teknolojileriyle de uyumlu. Üzerinde çift DVI konnektörünün yer aldığı ekran kartı, Triple SLI kurulumu da gerçekleştirebiliyor.

BFG tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GeForce GTX 275 OC modelinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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mhamadko 10 yıl
nVidia HDTV konnektörleri cok mu buluyor paramiza karsi , yoksa fazla masraf olmasin diyemi , korkarim fiyatlar uygun diye kullanim kilavusuz satarlar
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By MuRaT 10 yıl
Bu Kart Çok Can Yakıcak

GTX 275 VS HD 4890
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yc#1 10 yıl
Azıcık bir hızaşırtma için fark isteyen üreticileri anlamak mümkün değil. Bari yapacaksanız Zotac gibi (AMP!) kayda dağer miktarda hızaşırtılmış modelleriniz olsun.
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sertacaygun 10 yıl
Kartın üstündeki adam çıldırmış da, saçını - başını yoluyor gibi sanki ...
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Krak3n 10 yıl
12 yaşındaki çocuğa versen belki o daha iyi yapar bu değerleri.Belki de kart iyi o/c olmuyordur.Şaka galiba 14GPU clock artırmışlar iyi halt etmişler.Bir de keklere bunu kazıklarlar +50$'a tamam iş bitti bir de fan üstüne OC yazmışlar sanki çok da yapmışlar gibi.Maksat para kazanmak olsunda milleti kazıklayın demi?
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N-0NE 10 yıl
Gpu:15 mhz, ram:40 mhz, shader:36 mhz o.c Vay beaa bu kartın fiyatını nerden baksan 50$ arttırır.2 Tane biosdan değişiklik 50$ cepte.Güzel kazanç valla :)
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max975 10 yıl
görüntü on numara ama oc o kadar değil.
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pastperfect 10 yıl
yani yapıyorsunuz bari biraz daha arttırın şu değerleri de aldığımızda Overclock olmuş diyelim
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YaRaNoZ 10 yıl

Orjinalden alıntı: pastperfect

yani yapıyorsunuz bari biraz daha arttırın şu değerleri de aldığımızda Overclock olmuş diyelim


Belkide yakarız diye korkuyorlardır.
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