Bluetooth Auracast nedir? Bluetooth devrim yapmaya geliyor!

Bluetooth'un geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı Bluetooth Auracast, bir hayli dikkat çeken bir teknoloji. Biz de bu videomuzda Bluetooth Auracast nedir sorusunu yanıtlamaya çalıştık.

Uzun yıllardır hayatımızda olan ve birçok kolaylık sağlayan Bluetooth, geçtiğimiz günlerde yeni teknolojisi Bluetooth Auracast'i tanıttı. Peki geleceği değiştirebilecek olan Bluetooth Auracast nedir, ne işe yarar, gelecekte ne gibi şeyler sunabilir? Bu videomuzda soruların cevabını sizlere aktarmaya çalıştık. Peki siz Bluetooth Auracast hakkında ne düşünüyorsunuz, videoyu izledikten sonra yorumlarda yanıtlamayı unutmayın.