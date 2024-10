2si1 - Yanan robot süpürge ve kulaklık, oyunda siyahi tartışması

2si1'in bu haftaki bölümü maalesef konu açısından dşük bir haftaydı. Bu yüzden biz de biraz daha magaznsel olaylara da giriş yaptık ve geçtiğimiz haftanın tüm detaylarını sizlere aktarmaya çalıştık.

Geçtiğimiz haftalardaki yoğunluğun ardından bu hafta biraz daha sönük geçmiş olsa da çeşitli magazinsel olaylarla yine 2si1'de uzun uzun kamera karşısındaydık.

00:00 2si'in bu bölümünde

00:25 Giriş

02:00 Alev alan robot süpürge

08:42 Samsung patlayan kulaklık

11:25 Ferrari'si çalınan adam

13:54 Komplo teorileri

15:54 The Last of Us 2. sezon

18:18 Dragon Age yanlış fiyatla siparişe açıldı

20:07 Google Android 16 İçin Baklava ismi

25:05 Ghost of Yotei duyuruldu

31:05 Biden'ın sesiyle dolandırıcılık

33:57 Assassin's Creed Shadows ertelendi

40:22 Nokia telefonlara veda

44:50 The Day Before geliştiricisinden yeni oyun

48:27 iPhone 16 ve kapanış

