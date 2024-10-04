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    2si1 - Yanan robot süpürge ve kulaklık, oyunda siyahi tartışması

    2si1'in bu haftaki bölümü maalesef konu açısından dşük bir haftaydı. Bu yüzden biz de biraz daha magaznsel olaylara da giriş yaptık ve geçtiğimiz haftanın tüm detaylarını sizlere aktarmaya çalıştık.

    Geçtiğimiz haftalardaki yoğunluğun ardından bu hafta biraz daha sönük geçmiş olsa da çeşitli magazinsel olaylarla yine 2si1'de uzun uzun kamera karşısındaydık. 

    00:00 2si'in bu bölümünde
    00:25 Giriş
    02:00 Alev alan robot süpürge
    08:42 Samsung patlayan kulaklık
    11:25 Ferrari'si çalınan adam
    13:54 Komplo teorileri
    15:54 The Last of Us 2. sezon
    18:18 Dragon Age yanlış fiyatla siparişe açıldı
    20:07 Google Android 16 İçin Baklava ismi
    25:05 Ghost of Yotei duyuruldu
    31:05 Biden'ın sesiyle dolandırıcılık
    33:57 Assassin's Creed Shadows ertelendi
    40:22 Nokia telefonlara veda
    44:50 The Day Before geliştiricisinden yeni oyun
    48:27 iPhone 16 ve kapanış

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