2si1 - Yanan robot süpürge ve kulaklık, oyunda siyahi tartışması

Geçtiğimiz haftalardaki yoğunluğun ardından bu hafta biraz daha sönük geçmiş olsa da çeşitli magazinsel olaylarla yine 2si1'de uzun uzun kamera karşısındaydık.
00:00 2si'in bu bölümünde
00:25 Giriş
02:00 Alev alan robot süpürge
08:42 Samsung patlayan kulaklık
11:25 Ferrari'si çalınan adam
13:54 Komplo teorileri
15:54 The Last of Us 2. sezon
18:18 Dragon Age yanlış fiyatla siparişe açıldı
20:07 Google Android 16 İçin Baklava ismi
25:05 Ghost of Yotei duyuruldu
31:05 Biden'ın sesiyle dolandırıcılık
33:57 Assassin's Creed Shadows ertelendi
40:22 Nokia telefonlara veda
44:50 The Day Before geliştiricisinden yeni oyun
48:27 iPhone 16 ve kapanış