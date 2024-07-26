2si1 - Samsung özür diledi, RTÜK'ten Amazon'a sansür!

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2si1'in bu haftaki bölümünde Samsung'un kulaklıkları sebebiyle dilediği özür, GTA VI konusundaki endişe verici haber ve daha birçok gündemde yer etmiş haberi konuştuk.

2si1'in bu haftaki bölümünde Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonunu, Amazon Prime Video'da yayınlanan ve kısa bir süre sonra RTÜK tarafından kaldırılan diziyi ve diğer gündem konularını konuştuk.

00:00 Intro

00:07 Sizden gelen yorumlar

04:34 Vivo X100 Pro Ön Satışta

09:00 Mavi ekran olayı

10:16 Amazon'a RTÜK'ten sansür

19:12 Spotify'a hi-fi ses desteği geliyor

22:49 GTA 6 hayal kırıklığı olabilir

26:50 Ubisoft GTA6'dan korkmuyor

29:06 Samsung özür diledi

31:31 CoD Modern Warfare 3 Game Pass'te

34:00 Asus Rog Ally X

37:38 Microsoft'a Game Pass zammı yüzünden dava

41:21 Xiaomi'nin katlanabilir telefonları

45:44 Netflix'in oyun planı

51:02 Kapanış

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