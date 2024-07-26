Kim Nerede? 351 Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcısı sıralaması belli oldu 135 Dev “rüzgar duvarı” geleneksel rüzgar türbinlerine meydan okuyor 99 Milli muharip uçak KAAN’ın tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    2si1 - Samsung özür diledi, RTÜK'ten Amazon'a sansür!

    2si1'in bu haftaki bölümünde Samsung'un kulaklıkları sebebiyle dilediği özür, GTA VI konusundaki endişe verici haber ve daha birçok gündemde yer etmiş haberi konuştuk.

    2si1'in bu haftaki bölümünde Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonunu, Amazon Prime Video'da yayınlanan ve kısa bir süre sonra RTÜK tarafından kaldırılan diziyi ve diğer gündem konularını konuştuk.

    00:00 Intro
    00:07 Sizden gelen yorumlar 
    04:34 Vivo X100 Pro Ön Satışta
    09:00 Mavi ekran olayı
    10:16 Amazon'a RTÜK'ten sansür
    19:12 Spotify'a hi-fi ses desteği geliyor
    22:49 GTA 6 hayal kırıklığı olabilir
    26:50 Ubisoft GTA6'dan korkmuyor
    29:06 Samsung özür diledi
    31:31 CoD Modern Warfare 3 Game Pass'te
    34:00 Asus Rog Ally X
    37:38 Microsoft'a Game Pass zammı yüzünden dava
    41:21 Xiaomi'nin katlanabilir telefonları
    45:44 Netflix'in oyun planı
    51:02 Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız