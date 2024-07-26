2si1 - Samsung özür diledi, RTÜK'ten Amazon'a sansür!

2si1'in bu haftaki bölümünde Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonunu, Amazon Prime Video'da yayınlanan ve kısa bir süre sonra RTÜK tarafından kaldırılan diziyi ve diğer gündem konularını konuştuk.
00:00 Intro
00:07 Sizden gelen yorumlar
04:34 Vivo X100 Pro Ön Satışta
09:00 Mavi ekran olayı
10:16 Amazon'a RTÜK'ten sansür
19:12 Spotify'a hi-fi ses desteği geliyor
22:49 GTA 6 hayal kırıklığı olabilir
26:50 Ubisoft GTA6'dan korkmuyor
29:06 Samsung özür diledi
31:31 CoD Modern Warfare 3 Game Pass'te
34:00 Asus Rog Ally X
37:38 Microsoft'a Game Pass zammı yüzünden dava
41:21 Xiaomi'nin katlanabilir telefonları
45:44 Netflix'in oyun planı
51:02 Kapanış