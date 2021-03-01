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    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“

    2
    01 Mart 2021, 19:51
    12,6b
    2
    Ekran Kartı
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Bu videoda Asus ROG Strix Scar G733Q oyuncu dizüstüsünü inceliyoruz. Tasarımı ve boyutlarını ele alıyor, malzeme kalitesini değerlendiriyor, bileşenlerini teker teker detaylandırıp oyunlarla sınıyoruz

    Kutusundan dizüstünün kendisi, 240W’lık büyükçe bir adaptör, dizüstüyü minimalde olsa özelleştiren birkaç ROG plakası, 3D Printer ile bunların aynısından kendiniz de yapabilirsiniz ve Armoury Crate ile oluşturduğunuz oyuncu profilini tutan, dizüstü için bir anahtar görevi gören Keystone II çıkıyor. 

    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
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    Tasarım. Kapağı metal kaplama, ideal parlaklıkta bir ROG logosu var, noktacıklı kısımda da ROG yazısı işlenmiş, oyuncuya da normal kullanıcıya da hitap eder bence ama RGB aydınlatma, aydınlatma devreye girince cıvıl cıvıl bir oyuncu dizüstüsü, net. Armoury Crate üzerinden istediğiniz gibi efekt verebilir, diğer Aura Sync destekli ekipmanlarla eşlenebiliyorlar, adreslenebilir LED değil, bölgesel olarak çalışıyorlar ve tabii ki klavye de RGB aydınlatmalı, karanlık ortamlarda efektler akıcı, şiddeti yeterince iyi.

    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
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    Boyutlar. 17.3 inç bir dizüstü, ben açıkçası her gün yanımda götüreceğim bir dizüstü almayı planlarken 13-14 inç üzerine çıkmam, bunun üstü her gün her gün yorucu. Bu makine 2.7KG ağırlığında, benzer segmentteki Dell Precision ve Lenovo ThinkPad dizüstüler 3.3-3.4KG civarlarında, yine 17.3 inç ve aynı ekran kartına sahip MSI GE76 Raider da 2.9KG. Uzun lafın kısası, donanımına göre en hafif 17.3 inç oyuncu dizüstülerinde ilk sıralara oynar, büyük dizüstü ama ağırlığı 15.6 inç bir dizüstü gibi, sunduğu güce göre taşıması kolay, takdir ettim.

    Malzeme. Altının üst yarısı yeterince havalandırma ızgaralı ve klavye etrafı plastikten, hatta bir kısmı yarı şeffaf bir malzeme, içini görebiliyorsunuz. Fikir güzel, içini görmek en azından benim için keyifli ama çoğu bu fiyat etiketini gördükten sonra en azından metal kaplama isteyeceklerini düşünüyorum. Malzemede ciddi bir esneme payı var hatta touchpad etrafını bastırınca touchpad’in tıkları devreye giriyor, canlı canlı testi görelim.

    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
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    Touchpad bir oyuncu dizüstüne göre gayet iyi, keskin, oyun için tabii fareniz olacak ama ufak işler için gayet iş görür performansta lakin bu durum gerçekten üzücü, bilek ağırlığı dahi buna sebep olabiliyor. ben touchpad’i devre dışı bıraktım, kesinlikle beklemediğim bir, üzerinden geçilmiş bir hata bu, umarım bendeki ürüne özgü bir şeydir.

    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
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    Giriş çıkışlarda toplam 3 tane birinci jenerasyon USB 3.2 Tip A portu, bir tane ikinci jenerasyon Tip C portu ki 100W güç aktarımı destekli, görüntü çıkışı da alınabiliyor bunun üzerinden, G-Sync destekliyor. HDMI 2.0b portu da var, bu da 1080P 240Hz, 1440P 144Hz çıkış verebiliyor. Combo 3.5mm jack var, RJ-45 portu var ki artık her dizüstüde olan bir şey değil artık, benim de pek aradığım bir şey değil gerçi. Ben kart okuyucu olmamasına ciddi üzüldüm, bir yandan da bir oyuncu dizüstüsünde kart okuyucu aranmadığı için koyulmamış da. 

    Dizüstünün kapağı rahatlıkla açılıyor, bu benim kişisel testimdir, kapağı kaldırırken yalpalamaması gerek, menteşe iyi kalibre edilmiş olması gerek ki bir sorun yok, istediğiniz yerde de kalıyor.

    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
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    Optik mekanik anahtarlar, şıkır şıkır bir klavye, bir toplantı salonunda kütüphanede kullanılmaz, düşman sahibi yapmaz ama rahatsız eder sesi, kullanıcısına ise, yani en azından bana ninni gibi geliyor. Geleneksel bir dizüstü klavyesine göre bir basma sertliği var, yani bir noktada anahtarın basma noktasına geldiğinizi anlıyorsunuz, bir kısmı boşta gibi, toplamda 1.9mm’lik derinliği var, bir süre alışmanız gerek. Optik olması vesilesiyle 100 milyon basım ömürlü. Özetle, bir oyuncu için oldukça keyifli ama kendi başınıza bulunduğunuz alanlarda.

    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
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    17.3 inç FHD çözünürlüğünde 300Hz’lik bir ekran, 3ms tepki süreli, sRGB renk gamutunun %100’ünü karşılıyor, sine kamera işleri için değil ama genel olarak video içerik üretmek için de kullanılır. Ekranın kasaya oranı %85, kenarları genel olarak ince, alt şerit alışılageldik duruyor. Webcam yok, evlerimize kapandığımız bu dönemlerde, böylesi bütçedeki bir dizüstüde kutudan harici bir webcam bile çıkabilirdi. 

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    Renkleri gayet iyi, ton ayrımı gayet iyi, dizi film de izlenir, sinematik görselliği olan oyunlarda da keyif alınır. 300Hz, 240Hz’den pek ayırt edilebilecek bir şey değil aslında, 144-165Hz’den geçenler canlı bir şekilde akıcılığa etkisini görebilirler. Tepki süresi için 3ms sakın göz korkutmasın, son zamanlarda masaüstü sistemlerde gördüğüm monitörler de dahil olmak üzere en başarılılarından biri, harekete bağlı bulanıklığı tespit edebilmek için yüksek hızlı kameralar kullanmanız gerek, özetle baya iyi.

    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
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    Kalbinde AMD Ryzen 9 5900HX var, 7nm mimarili, 8 çekirdek 16 izleklik, baz olarak 3.3, boost ile çekirdek başına 4.6GHz’e çıkabilen 45W TDP’li bir işlemci, canavar gibi bir işlemci. Peki neden? Çünkü segmenti rakibi yine 8 çekirdek 16 izlekli i7 10875H’den Cinebench’te çoklu çekirdekte yarı yarıya, tek çekirdekte de Intel işlemci 5.1GHz’e kadar çıkabilse de AMD %15 civarı önde, başka bir şey söylemeye gerek yok, piyasadaki en kuvvetli işlemcilerden biri. RTX3080, 2021’in başı itibarıyla en güçlü mobil GPU kendisi. 16GB GDDR6 belleğe sahip, boost ile 1645MHz’e kadar çıkabiliyor ama oyununa göre değişir, canlı canlı görürüz.

    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
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    Ray Tracing ve DLSS 2.0 destekli, kare/saniyeyi ciddi manada düşürsede hikaye bazlı oyunlarda görselliği güçlendirmek isteyenler kullanabilirler, RTX3080’in gücü buna yeter. DLSS 2.0 ise yapay zekayla beraber daha az piksel işleyip daha fazla çözünürlük ortaya koyabiliyor, FHD kadar piksel işleyip doğal 4K olmasa da oldukça yakın bir sonuç ortaya koyabiliyor destekli oyunlarda. 32GB RAM var üzerinde, çift kanal halinde çalışıyorlar, 1TB NMVe bir SSD’si var, SK Hynix marka, %70 civarı dolu halinin performansı bu, dizüstünün durduğu beklediği bir an olmadı hiç. Şimdi lafı uzatmadan oyun performansını tablolar halinde görelim.

    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
    Tam Boyutta Gör
    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
    Tam Boyutta Gör
    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
    Tam Boyutta Gör
    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
    Tam Boyutta Gör

    Ekranı besleyip besleyememe konusuna gelelim. Mobil RTX3080 kesinlikle heyecan verici bir GPU ama aslında mobil RTX2080’in sadece %10-%15 civarı önünde. Masaüstü tarafında da RTX2070 ile kafa kafaya, skorları gördünüz ama segmentini hemen hemen kestirdiniz diye düşünüyorum. Peki donanım altyapısı 300Hz’i doyurabilecek güçte mi? Hikayeli oyunlarda masaüstünde de olduğu gibi elbette hayır, Assassins Creed serisi mesela, zaten oyun motoru yüksek kare/saniye vermeye uygun değil. Misal veriyorum Overwatch’a geldğimizde haritadan haritaya fark etmekle beraber genelde 150 üstü, 200 civarlarına kadar çıkabiliyor.

    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
    Tam Boyutta Gör

    Termal başarımına gelince stres testlerinde işlemci 86, ekran kartı da 80-82 derece civarlarına çıktı ki bu segmentteki, dolu dolu bir dizüstü için normal. Hoşuma giden şey şu oldu, böyle bir yük altındayken belki yarın gücündeki dizüstülerden de sessiz çalıştı, bir kulaklık takıp sesi bastırma gereği duymadım, bunda termal macun yerine likit metal kullanılmasının önemi büyük. Tüm testlerimi de Armoury Crate yazılımı üzerinden Turbo modunu açarak gerçekleştirdim, Sessiz moduna alırsanız yeri geldiğinde fanı bile devreden çıkarabiliyor ama en ufak bir işlemde düşük devirli de olsa devreye giriyor. Özeti şu, ısıya bağlı performans kaybı yok, gücüne kıyasla gayet kabul edilebilir bir gürültü oluşturuyor, oyunlarda WASD bölgesinde ısı hissetmiyorsunuz, Armoury Crate üzerinden hızaşırtma bile yapabiliyorsunuz.

    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
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    Hoparlör kurulumu son zamanlarda bir dizüstünde duyduğum hemen hemen en iyi ses başarımını sundu bana, 2x2W tweeter ve 2x4W Asus’un Smart Amp teknolojili bir hoparlör kurulumundan oluşuyor. Smart Amp ses çıkışını analiz edip hoparlör sürücülerinin termal ve diyafram sınırları içerisinde yönetilmesini sağlıyor, daha fazla tiz ya da bas gerektiğinde sürücüleri buna göre ayarlıyor. Tizleri, detayı baya iyi ama özellikle tizleri arttırdığını pek hissetmedim, özellikle bas seslere çalışıyor ve derinlikleri bir dizüstü için enfes, müzik dinlemeyi seven biri olarak bendeki notu baya iyi.

    90W/h bataryasından herhangi bir beklentiniz olmasın arkadaşlar, tasarruf odaklı bir profil seçseniz bile ki güçten çekince ekran 60Hz’e düşüyor, CPU hızı düşüyor, dahili GPU’ya geçiliyor, ben de testlerimi %50 ekran parlaklığıyla yaptım, en fazla 1.5-2 saat kullanım süresi sunuyor, adaptörü yanınıza almadan hiçbir yere gitmeyin.

    Wi-Fi 6 destekli, Bluetooth 5.1 var, menzili performansı sorunsuz, evimde 100Mbit altyapı ve iyi router’lar var, Asus RT-AX82U kullanıyorum, test oyunları vs derken 500GB civarı veri indirdim, sorunsuz çalıştı. Bluetooth da herhangi bir şeyi görmemezlik yapmadı, PS kolu taktım, gecikme süresi normal.

    Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“
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    Asus ROG Strix Scar 17 G733Q. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 30 bin TL üstü, piyasada bulabileceğiniz en güçlü birkaç dizüstüden biri, dolayısıyla en pahalılarından da biri, çok pahalı diyeceksiniz, evet Türkiye şartları için uçuk ama Ferrari’ye, Lamborghini’ye de kimse “Neden bu kadar pahalı” demez herhalde çünkü egzotik sınıf araçlardır, bu cihazın yeri de öyle aslında. RTX3060, RTX3070’li modelleri de var ki benim ihtiyaçlarım ve ülkemiz şartları düşünüldüğünde RTX3060 çok daha albenili, gelirse onu da inceleriz. Touchpad tarafındaki mesele umarım sadece benim ürüne has bir şeydir, bunun dışında ROG Strix Scar 17 G733Q şu anda bulabileceğiniz oyun için alabileceğiniz en iyi ve en hızlı dizütülerden biri, uçuk ihtiyaçlara hitap eden uçuk bir ürün.


     



    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Bloodin 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen khrmndgn
    38 Bin TL...
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    fiyatını bilmiyorum ama bunu oyun için yanımda taşımam. gider bir masaüstü ve bir tane de normal laptop alırım.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    S SeniorGrandMaster 4 gün ( Mesaj Silindi )
    GHOSTEAGLE00 her laptopta 4k olacak demedim. Hepimize 4k ya takmişiz diye ne hakla laf sokuyorsun. Sen istedigini kullan. Plastiği esnemekle kalmıyor. içinin videolarini da bul internetten.Bunun dünyanın en iyi laptopundan biri olmasi malzeme kalitesi olarak imkansız. anca para yedirmislerdir. Yorumuma cevap yazıp ondan sonra beni bloklayarak da karakterini sergiledin. Seni herkesin yorumuna bırakıyorum.
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    veteriner69 4 gün ( Mesaj Silindi )
    "Bana bile fazla" derken?
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    kuruwa (hasan uçar) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    30 bin geçen senenin ikinci el işe yarar araba fiyatı bu.
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    kullanmak isteyen alır kullanır. artık bilgisayar sistemleri de otomobil seçer gibi oldu. içeriğinde kullanılan donanımlar aynı ama dış kozmetiği farklı olan bilgisayarlardan hangisine gücün yetiyorsa, hangisini seviyorsan onu alırsın.
    AMD işlemcilerinin performans olarak Intel işlemcileri geride bıraktığı bu dönemde işlemci seçimi de iyi olmuş.
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    Dante 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sana bile fazla da CP 2077 21 FPS... bana hiç fazla değil Oled TV'de 4K oynayan biri olarak mobil 3080 benim için çok kötü durumda. 15-20 Bin Liraya bu laptoptan çok daha performanslı sistem toplanır. Enayi işi bir laptop kısacası.
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    GHOSTEAGLE00 (on ) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Dante
    Hava atma çabaları işte OLED TV'de 4K oynayan biri olarak RTX 3080 Mobile benim için çok kötü falan bu arada RTX 3080 Mobile RTX 3070 PC versiyonuna göre daha iyi bir performans sunacak diyorlar ayrıca masa üstü PC ler i karşılaştırma masa üstü PC ler zaten daha iyi işte masa üstü PC den kötü enayi işi deme sürekli bir yerlere gitmesi gereken biri alabilir bu laptop u
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    dugers (syt dgr) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    20 bin tl ye aşağı yukarı aynı performansı veren masaüstü + 16 bin tlye ortalama üstü bir laptop >>>>> 36 bin tl civarı bu pc.
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    10ur 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Distü distü ne diyorum.. 😄
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    smart1978 (X Y) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Thunderbolt 3.0 veya 4.0 bile yok ... Neresi dolu dolu allasen ...
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Burak Şolt; Bir üründe ışıklndırma varsa ilk değindiğin rgb ışıklandırmanın özellikleri oluyor ki, çoğu kez ürünü ikinci planda bırakıp ürünün esas değinmen gereken özelliklerini göz ardı ediyorsun. Bu durumda ben incemelerini sonuna kadar izlemeyi bırakıp kapatıyorum. Kişisel olarak rgb yi sevebilirsin eyvallah. Ama incelemelerinde rgb yi ön plana çıkarmasan daha iyi olur bence. Kolay gelsin iyi çalışmalar
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    ReaLGz 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu paraya masaüstü topl... tamam vurmayın
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