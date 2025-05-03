Dünyanın en büyük elektrikli gemisi suya indirildi: 250 ton bataryaya sahip!

Avustralyalı gemi yapımcısı Incat tarafından Tazmanya'da inşa edilen feribot, Güney Amerikalı feribot operatörü Buquebus için inşa edildi. 2.100 yolcu ve 225 araç taşıma kapasitesine sahip olan feribot, Buenos Aires ile Uruguay arasında sefer yapacak.
En yakın rakibinden 4 kat büyük bataryaya sahip
Geminin iç kısmında 2.300 metrekarelik gümrüksüz alışveriş bölümü dahil olmak üzere çalışmalar tamamlanmak üzere. Tamamlandığında, bu alan bir feribottaki en büyük alışveriş merkezi olacak.
Incat'ın bu yılın ilerleyen zamanlarında yapılacak deneme saferlerinden önce tamamlaması gereken bazı işler hala devam ediyor. Bunlar arasında, son donanım montajı, batarya kurulumu ve enerji depolama sisteminin entegrasyonu yer alıyor.
Incat Hull 096 isimli gemi, 2014 yılında hayatını kaybeden Uruguaylı bir film yıldızının anısına "China Zorrilla" adıyla faaliyet gösterecek.Kaynakça https://electrek.co/2025/05/02/meet-worlds-largest-100-electric-ship-china-zorrilla/ https://incat.com.au/history-made-on-the-derwent-river/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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