Dünyanın en büyük elektrikli gemisi suya indirildi: 250 ton bataryaya sahip!

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük elektrikli gemisi resmen suya indirildi. China Zorrilla isimli feribot, 130 metre uzunluğu ve 250 tondan fazla bataryasıyla türünün en büyük aracı olarak hizmete başlamaya hazırlanıyor.

Avustralyalı gemi yapımcısı Incat tarafından Tazmanya'da inşa edilen feribot, Güney Amerikalı feribot operatörü Buquebus için inşa edildi. 2.100 yolcu ve 225 araç taşıma kapasitesine sahip olan feribot, Buenos Aires ile Uruguay arasında sefer yapacak.

En yakın rakibinden 4 kat büyük bataryaya sahip

Tam Boyutta Gör Geminin 250 tonluk devasa bataryasının 40 MWh kapasiteyle daha önceki en büyük deniz aracından 4 kat büyük olduğu belirtiliyor. Sistem, enerjiyi Wärtsilä tarafından geliştirilen 8 elektrikli su jeti motoruna aktarıyor.

Geminin iç kısmında 2.300 metrekarelik gümrüksüz alışveriş bölümü dahil olmak üzere çalışmalar tamamlanmak üzere. Tamamlandığında, bu alan bir feribottaki en büyük alışveriş merkezi olacak.

Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor 1 hf. önce eklendi

Incat'ın bu yılın ilerleyen zamanlarında yapılacak deneme saferlerinden önce tamamlaması gereken bazı işler hala devam ediyor. Bunlar arasında, son donanım montajı, batarya kurulumu ve enerji depolama sisteminin entegrasyonu yer alıyor.

Incat Hull 096 isimli gemi, 2014 yılında hayatını kaybeden Uruguaylı bir film yıldızının anısına "China Zorrilla" adıyla faaliyet gösterecek.

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Dünyanın en büyük elektrikli gemisi suya indirildi