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    Dünyanın en büyük elektrikli gemisi suya indirildi: 250 ton bataryaya sahip!

    130 metre uzunluğa ve 250 ton ağırlığında 40 MWh kapasiteli bataryaya sahip olan elektrikli feribot, yakında türünün en büyük aracı olarak hizmete başlayacak.  

    Dünyanın en büyük elektrikli gemisi suya indirildi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük elektrikli gemisi resmen suya indirildi. China Zorrilla isimli feribot, 130 metre uzunluğu ve 250 tondan fazla bataryasıyla türünün en büyük aracı olarak hizmete başlamaya hazırlanıyor.

    Avustralyalı gemi yapımcısı Incat tarafından Tazmanya'da inşa edilen feribot, Güney Amerikalı feribot operatörü Buquebus için inşa edildi. 2.100 yolcu ve 225 araç taşıma kapasitesine sahip olan feribot, Buenos Aires ile Uruguay arasında sefer yapacak.

    En yakın rakibinden 4 kat büyük bataryaya sahip

    Dünyanın en büyük elektrikli gemisi suya indirildi Tam Boyutta Gör
    Geminin 250 tonluk devasa bataryasının 40 MWh kapasiteyle daha önceki en büyük deniz aracından 4 kat büyük olduğu belirtiliyor. Sistem, enerjiyi Wärtsilä tarafından geliştirilen 8 elektrikli su jeti motoruna aktarıyor.

    Geminin iç kısmında 2.300 metrekarelik gümrüksüz alışveriş bölümü dahil olmak üzere çalışmalar tamamlanmak üzere. Tamamlandığında, bu alan bir feribottaki en büyük alışveriş merkezi olacak.

    Incat'ın bu yılın ilerleyen zamanlarında yapılacak deneme saferlerinden önce tamamlaması gereken bazı işler hala devam ediyor. Bunlar arasında, son donanım montajı, batarya kurulumu ve enerji depolama sisteminin entegrasyonu yer alıyor.

    Incat Hull 096 isimli gemi, 2014 yılında hayatını kaybeden Uruguaylı bir film yıldızının anısına "China Zorrilla" adıyla faaliyet gösterecek.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/05/02/meet-worlds-largest-100-electric-ship-china-zorrilla/ https://incat.com.au/history-made-on-the-derwent-river/
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