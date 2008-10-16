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Buffalo 500GB kapasiteli iki yeni taşınabilir diskini kullanıma sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo 500GB kapasiteli iki yeni taşınabilir diskini kullanıma sunuyor
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Komponent ve depolama çözümleri üreticisi Buffalo, yüksek kapasiteli iki yeni taşınabilir diskini kullanıma sunuyor. 131 x 83 x 22 mm boyutlarında ve 225 gram ağırlığında olan disklerin sunduğu depolama alanı ise 500GB.

HD-PF500U2-BK ve HD-PF500U2-WH kod adlı yeni modelleri birbirinden ayıran temel fark renkler. Zira modellerden ilki Siyah, diğeri ise Beyaz renkli. USB 2.0 arabirimini destekleyen taşınabilir diskler, Turbo USB özelliği yüksek veri transfer hızı sağlamayı hedefliyor.

AES 256bit şifrelemesine olanak sağlayan özel bir yazılım ile gelen Japonya merkezli Buffalo'nun yeni taşınabilir disklerin RoHS prensipleri çerçevesinde hazırlandığı belirtiliyor. Ay sonunda satışına başlanacak disklerin yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 263$ olacak.

Buffalo 500GB kapasiteli iki yeni taşınabilir diskini kullanıma sunuyor
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