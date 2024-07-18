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    Xiaomi yeni 1 TB harici SSD'sini piyasaya sürdü

    Xiaomi, 1 TB taşınabilir harici SSD'sinin yeni versiyonunu çıkardı. Cihaz önceki modele kıyasla çalışma sıcaklığı aralığının artırılması ve logo değişikliği gibi bazı farklılıklar içeriyor.
    Xiaomi yeni 1 TB harici SSD'sini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, 1 TB kapasiteli harici SSD'sinin güncellenmiş bir versiyonunu çıkardı. Şirketin tanıttığı yeni model, okuma/yazma hızı ve metal kasa gibi özelliklerini korurken, 2022 versiyonuna kıyasla bazı ufak değişikliklere ev sahipliği yapıyor.

    Yeni modelin 0 ila 45 °C arasında daha geniş bir sıcaklık aralığında çalışabildiğini belirtelim. Hatırlayacağınız üzere 2022 modeli 0 ila 40 °C arasında çalışabiliyordu. Buna ek olarak artık ön panelde Xiaomi logosu yer alıyor. Önceki modelde metin olarak yazıyordu. Günlük kullanımda 4K çözünürlüklü bir filmi yaklaşık bir dakikada aktarmanıza olanak tanıyor.

    Xiaomi yeni 1 TB harici SSD'sini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör

    Fiyatı da belli oldu

    Metal bir kasa içinde gelen SSD, USB 3.2 Gen2x2, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0 standartlarıyla uyumlu. Ayrıca 2.000 MB/s'ye kadar sıralı okuma/yazma hızları sunuyor. Windows, macOS, Android ve Linux Ubuntu cihazlarıyla kullanılabildiği belirtilmiş.

    Xiaomi yeni 1 TB harici SSD'sini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör

    Xiaomi yeni harici SSD'si için üç yıl garanti sunuyor. Fiyat etiketi ise 799 yuan (110 dolar) olarak belirlenmiş. Fiyat ve özellikler açısından 2022 modeline oldukça yakın. Hızlı ve taşınabilir depolama cihazına ihtiyaç duyan kişiler için ideal bir seçim olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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