Xiaomi yeni 1 TB harici SSD'sini piyasaya sürdü

Yeni modelin 0 ila 45 °C arasında daha geniş bir sıcaklık aralığında çalışabildiğini belirtelim. Hatırlayacağınız üzere 2022 modeli 0 ila 40 °C arasında çalışabiliyordu. Buna ek olarak artık ön panelde Xiaomi logosu yer alıyor. Önceki modelde metin olarak yazıyordu. Günlük kullanımda 4K çözünürlüklü bir filmi yaklaşık bir dakikada aktarmanıza olanak tanıyor.
Fiyatı da belli oldu
Metal bir kasa içinde gelen SSD, USB 3.2 Gen2x2, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0 standartlarıyla uyumlu. Ayrıca 2.000 MB/s'ye kadar sıralı okuma/yazma hızları sunuyor. Windows, macOS, Android ve Linux Ubuntu cihazlarıyla kullanılabildiği belirtilmiş.
Xiaomi yeni harici SSD'si için üç yıl garanti sunuyor. Fiyat etiketi ise 799 yuan (110 dolar) olarak belirlenmiş. Fiyat ve özellikler açısından 2022 modeline oldukça yakın. Hızlı ve taşınabilir depolama cihazına ihtiyaç duyan kişiler için ideal bir seçim olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.