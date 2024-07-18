2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, 1 TB kapasiteli harici SSD'sinin güncellenmiş bir versiyonunu çıkardı. Şirketin tanıttığı yeni model, okuma/yazma hızı ve metal kasa gibi özelliklerini korurken, 2022 versiyonuna kıyasla bazı ufak değişikliklere ev sahipliği yapıyor.

Türksat 6A'nın 5’inci ve son ateşlemesi tamamlandı 11 sa. önce eklendi

Yeni modelin 0 ila 45 °C arasında daha geniş bir sıcaklık aralığında çalışabildiğini belirtelim. Hatırlayacağınız üzere 2022 modeli 0 ila 40 °C arasında çalışabiliyordu. Buna ek olarak artık ön panelde Xiaomi logosu yer alıyor. Önceki modelde metin olarak yazıyordu. Günlük kullanımda 4K çözünürlüklü bir filmi yaklaşık bir dakikada aktarmanıza olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör

Fiyatı da belli oldu

Metal bir kasa içinde gelen SSD, USB 3.2 Gen2x2, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0 standartlarıyla uyumlu. Ayrıca 2.000 MB/s'ye kadar sıralı okuma/yazma hızları sunuyor. Windows, macOS, Android ve Linux Ubuntu cihazlarıyla kullanılabildiği belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi yeni harici SSD'si için üç yıl garanti sunuyor. Fiyat etiketi ise 799 yuan (110 dolar) olarak belirlenmiş. Fiyat ve özellikler açısından 2022 modeline oldukça yakın. Hızlı ve taşınabilir depolama cihazına ihtiyaç duyan kişiler için ideal bir seçim olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Diğer Donanım Ürünleri Haberleri

Xiaomi yeni 1 TB harici SSD'sini piyasaya sürdü