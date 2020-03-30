Büyük Set Resifi, kayıtlara geçen en büyük ağarma olayını yaşamış olabilir

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Mercan ağarması, küresel ısınmayla birlikte okyanusların ısınması ve burada yaşayan mercanların beyaza yakın bir renge bürünmesine denir. Su çok sıcak olduğunda mercanlar dokularında yaşayan algleri dışarı atar ve bu durum da mercanların ağarmasına neden olur.

Avustralya’da bulunan ve sayısız deniz canlısına ev sahipliği yapan Büyük Set Resifi de ne yazık ki bu sene yaşadığı ağarmayla rekor kırmış olabilir. 2016 ve 2017 yıllarında da yaşanan ağarma hadiselerinde Resif’in üçte ikisinin zarar gördüğünü ifade eden araştırmacılar, mevcut durumun geçmiş örneklere kıyasla daha kötü olduğunu belirtiyor.

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Araştıma ekibinin lideri David Wachenfeld, resifin 2016 ile 2017 olaylarının etkilerini yeni yeni üzerinden atmaya başlamışken karşılaşılan durumu “çok daha kötü” olarak yorumlamış.

Gezegenimiz için bir felaket senaryosu olabilir

2.300 km uzunluğunda bir alanı kaplayan Büyük Set Resifi’nin haliyle tamamı söz konusu olaydan etkilenmiş değil. Resifin turist çeken kuzey ve orta bölümlerinde ağarmanın göz ardı edilebilecek seviyede olduğunu söyleyen Wachenfeld, bu bölgelerdeki mercanların iyileşme yolunda olduğunu belirtmiş.

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Wachenfeld açıklamasının devamında, “Büyük Set Resifi’nde yaşanan olaylar, iklim değişikliğinin en ciddi habercilerinden. Burada yaşadıklarımız iklim değişikliğine karşı küresel olarak tedbir almamız i.in adeta bir çığlık.” ifadelerini kullanmış. Birleşmiş milletlere göre ise sıcaklıklardaki 1.5 santigrat derecelik artış, dünyamızda bulunan mercanların yüzde doksanını yok edebilir.

Balık, kaplumbağa ve suda yaşayan diğer canlılar ile bitki popülasyonları için ekolojik açıdan hayati öneme sahip olan Büyük Set Resfi’nin yok olması ile buradaki canlıların da sonunun geleceği gerçeği gezegenimiz için bir felaket senaryosu anlamına geliyor.

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