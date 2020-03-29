Geleceğin binaları beton yerine bakterilerle inşa edilebilir

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Geleceğin şehirleri kesinlikle bugün bile bilmediğimiz malzemelerden inşa edilebilir ve yapılan araştırmalara göre bunların canlı materyaller olması mümkün. Örneğin, mantarlar veya mikroorganizmalar tarafından oluşturulan binaları hayal edin.

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İnşaat sektörü henüz sıcak bakmıyor

Boulder'daki Colorado Üniversitesi'nde malzeme bilimcisi ve mühendislik uzmanı Will Srubar, yaşayan, kendi kendini geliştiren ve kendi kendini iyileştiren yapıların geleceğin inşaat endüstrisi için en iyi seçim olacağını savunuyor. Canlı malzemelerin geliştirilmesinin sadece yeni binaların onarım ve montajının finansal maliyetlerini azaltmakla kalmayacağı, aynı zamanda geleneksel yapı malzemelerinin üretiminin birçok çevresel maliyetini de ortadan kaldıracağı varsayılıyor.

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Tabii ki, bilim insanları bu malzemeleri pratik ve uygun maliyetli hale getirmenin bir yolunu bulsalar bile, canlı malzemelerin kullanımı için tüm inşaat konseptinin gözden geçirilmesinin gerektiği belirtiliyor. Tüketicilerin bu durumu kabullenmesinin yanında, inşaat endüstrisinin henüz canlı organizmalar hakkında olumsuz bir algısı mevcut ve bilim insanları bu düşünceleri en kısa zamanda değiştirmeyi umuyorlar.

https://www.popularmechanics.com/science/a31958414/buildings-grown-from-bacteria/

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