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    Geleceğin binaları beton yerine bakterilerle inşa edilebilir

    Colorado Üniversitesi malzeme bilimcisi ve mühendislik uzmanı Will Srubar, yakın bir gelecekte inşa edilecek olan binaların beton yerine canlı materyallerle inşa edileceğini ifade ediyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Geleceğin binaları beton yerine bakterilerle inşa edilebilir
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    Geleceğin şehirleri kesinlikle bugün bile bilmediğimiz malzemelerden inşa edilebilir ve yapılan araştırmalara göre bunların canlı materyaller olması mümkün. Örneğin, mantarlar veya mikroorganizmalar tarafından oluşturulan binaları hayal edin.

    Ayrıca Bkz. "Çin'de iki yeni Koronavirüs çeşidi tespit edildi"

    İnşaat sektörü henüz sıcak bakmıyor

    Boulder'daki Colorado Üniversitesi'nde malzeme bilimcisi ve mühendislik uzmanı Will Srubar, yaşayan, kendi kendini geliştiren ve kendi kendini iyileştiren yapıların geleceğin inşaat endüstrisi için en iyi seçim olacağını savunuyor. Canlı malzemelerin geliştirilmesinin sadece yeni binaların onarım ve montajının finansal maliyetlerini azaltmakla kalmayacağı, aynı zamanda geleneksel yapı malzemelerinin üretiminin birçok çevresel maliyetini de ortadan kaldıracağı varsayılıyor.

    Geleceğin binaları beton yerine bakterilerle inşa edilebilir
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    Tabii ki, bilim insanları bu malzemeleri pratik ve uygun maliyetli hale getirmenin bir yolunu bulsalar bile, canlı malzemelerin kullanımı için tüm inşaat konseptinin gözden geçirilmesinin gerektiği belirtiliyor. Tüketicilerin bu durumu kabullenmesinin yanında, inşaat endüstrisinin henüz canlı organizmalar hakkında olumsuz bir algısı mevcut ve bilim insanları bu düşünceleri en kısa zamanda değiştirmeyi umuyorlar.



    https://www.popularmechanics.com/science/a31958414/buildings-grown-from-bacteria/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    nick bırakmamışsınız lan 2 sa. en beğenilen
    bu bakterileri yiyen bi parazit çıksa taş devrine döneriz.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    mavibuzul 3 dk.
    bu sefer başka virüsler çıkar
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 47 dk.
    İnsanoğlu elini doğadan çeksin önce. Doğayı mahvedip gökdelenlere ağaç dikip, şelaleler yapmakla da kendini kurtaramayacak insanoğlu.
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    nick bırakmamışsınız lan 2 sa. en beğenilen
    bu bakterileri yiyen bi parazit çıksa taş devrine döneriz.
    Yanıtla +7
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa.
    Biliyorum, 20 sene öncede benzer bir haber çıkmıştı. Muhtemelen 20 sene sonrada çıkar.
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