    Casper NevoPro P40 : Kurumsal Güvenlik, Yapay Zeka ve Verimlilik!

    Bu videoda Casper NevoPro P40’ın kurumsal kullanıcıları hedeflediğini, ofis ve iş hayatında yapay zeka etkisiyle ne kadar verimli olduğunu anlatıyoruz. Sizler Casper NevoPro P40'ı nasıl buldunuz?

    Kurumsal kullanıcıların son dönemlerde kullandıkları dizüstü bilgisayar modellerinde beklentileri son teknoloji, zarif, kolay taşınabilen ürünler oluyor. Biz de bu videomuzda Casper markasının Casper NevoPro P40 modeli hakkında konuşuyoruz.

    Ürünün oldukça geniş konfigürasyon seçeneklerine sahip olan bu modelde kendi ihtiyaçlarınıza uygun seçimler yapabilmeniz mümkün. Yapacağınız özelleştirme ile birlikte yapay zeka, donanımlar ve daha bir çok detayı kendi ihtiyacınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. 

    Ürün ek olarak askeri standartlara uygun dayanıklılık ve güvenirlilik sunduğunu vadediyor. 60 derece gibi yüksek bir sıcaklıkta ve -20 derece düşük sıcaklıkta 4 saat çalışır şekilde testler yapılmış. Tozlu ortam tarafında da bir iddia mevcut (100 mesh, 8.9m/s hızında, 12 saat).

    Detaylandırmam gereken noktalardan biri de üründe 2 adet Type- C var. Biri 3.2 full fonksiyon diğeri Thunderbolt 4 . Yapay zekalı 255H işlemci ile birlikte opsiyonel olarak çift thunderbolt 4 desteği kullanıcılara sunuluyor. En başta söylediğim gibi kendi ihtiyaçlarınıza göre ürünü özelleştirebilmeniz mümkün.

    SPONSORLU İÇERİK!

