IceWarp Merak Mail Server Türkiye'de hızlı büyüyor



2003 yılında AcademyTech tarafından Türkiye temsilciliği alınarak satılmaya başlanan entegre iletişim sunucu platformu IceWarp Unified Communication Server, 2009 yılında yüzde 50, 2010'un ilk yarısında ise yüzde 100 büyüdü.



IceWarp Türkiye distribütörü AcademyTech, 2010 yılı ilk yarısında entegre iletişim platformu IceWarp Unified Communication Server'ın önceki yılın aynı dönemine göre cirosal olarak yüzde yüz büyüdüğünü açıkladı. Piyasada Merak Mail Server olarak bilinen ve geçtiğimiz yıl ismi IceWarp Unified Communication Server olarak değiştirilen entegre iletişim platfırmu, kolay kurulum ve kullanımı, işletim sistemi bağımsız olarak hem Windows hem de Linux platformları üzerinde çalışabilmesi ve düşük satınalma ve yönetim maliyeti ile her ölçekten firmadan ilgi görüyor. IceWarp Communication Server'a yönelik bu ilginin oransal büyüklüğü ise 2010'un ilk altı ayında, 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 100 artarak 240 bin doları aştı.

IceWarp Communication Server kullanan firmaların lisans tercihlerine bakıldığında ise yüzde 5' i 100 kullanıcı ve altı, yüzde 40'ı 100-1000 kullanıcı arası, yüzde 35'i 1000-1500 kullanıcılı ve kalan %20'si ise sınırsız kullanıcı lisansına sahip. IceWarp Communication Server'ın Türkiye'deki büyümesinin kendileri için çok memnunniyet verici olduğunu söyleyen AcademyTech Genel Müdürü Özcan Yıldız, ?IceWarp Communication Server'ın bu başarısının ardında hem ürünün rakiplerine göre düşük fiyatına rağmen sunduğu üstün özellikler hem de satış operasyonlarımızda yürttüğümüz yeniden yapılanma çalışması olduğunu düşünüyorum? dedi.

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