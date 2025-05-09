Tam Boyutta Gör Yapay zeka devi OpenAI, yazılım geliştiriciler için önemli bir adım atarak ChatGPT’nin Deep Research özelliğini doğrudan GitHub ile entegre etmeye başladı. Bu yeni entegrasyonun beta süreci bu hafta itibarıyla başladı ve ilk erişim ayrıcalığı ChatGPT Plus, Pro ve Team abonelerine veriliyor. Enterprise ve Edu plan kullanıcılarının da çok yakında bu özelliği test etme fırsatı bulacağı duyuruldu.

Derinlemesine kod analizi

Deep Research, Opera’nın analiz odaklı yapay zeka çözümü olarak Şubat ayında tüm ücretli abonelere açılmıştı. Yeni GitHub entegrasyonu sayesinde kullanıcılar artık belirli kod depolarına yapay zekanın erişimini sağlayarak, içerikleri hakkında detaylı ve kaynak gösterimli yanıtlar alabilecekler. Bu, kodun genel yapısını anlamaktan hataları tespit etmeye kadar pek çok konuda yapay zekadan doğrudan destek alınabileceği anlamına geliyor.

Zaten yazılım geliştiriciler uzun süredir ChatGPT’yi kod yorumlama ve sorun çözme konusunda aktif olarak kullanıyor. Deep Research’un GitHub ile entegre çalışması, örneğin bir parantez eksikliğini yakalamaktan fonksiyonların neden bekleneni vermediğine kadar birçok teknik sorunun hızla çözülmesini kolaylaştıracak. Ek olarak proje için analizler de talep edilebilecek. Bu arada OpenAI, bu özelliğin bir zaman kazandırıcı olduğunu vurgularken önemli bir uyarıda da bulunuyor: Her ne kadar ChatGPT gelişmiş modellere sahip olsa da aman zaman hatalı veya uydurma yanıtlar üretme riski bulunuyor.

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ChatGPT Deep Research artık GitHub ile entegre