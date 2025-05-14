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    Microsoft’tan geri adım attı, Windows 10'da Office desteği uzadı

    Microsoft 365 uygulamaları Windows 10'da üç yıl daha güvenlik güncelleştirmeleri almaya devam edecek. Microsoft, aylar önce 14 Ekim’de desteği keseceğini açıklamıştı.

    Microsoft’tan geri adım attı, Windows 10'da Office desteği uzadı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 10 kullanıcıları için önemli bir karar aldı. Daha önce 14 Ekim 2025'te Windows 10 desteğini sonlandıracağını ve bu tarihten sonra Microsoft 365 (Office) uygulamalarının artık güncellenmeyeceğini açıklayan şirket, bu politikasını değiştirdi. Yeni karara göre, Microsoft 365 uygulamaları Windows 10 üzerinde 2028 yılına kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.

    Windows 10’a Office desteği

    Geçtiğimiz hafta sessiz sedasız güncellenen bir destek makalesinde yapılan resmi açıklamayla duyurulan bu ek destek, Windows 11‘e geçiş sürecinde güvenliğin korunmasına yardımcı olmak için yapılıyor. Bu arada, Windows 10’a olan destek uzatılmadı, 14 Ekim’de destek sonlandırılıyor.

    Bu açıklama, özellikle kurumsal kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Ocak ayında yayımlanan blog yazısında Microsoft, Office uygulamalarının 2025 sonrasında Windows 10’da desteklenmeyeceğini açıkça belirtmişti. Her ne kadar Microsoft 365 uygulamaları 2028’e kadar desteklenecek olsa da, şirket Windows 11’e geçiş konusundaki ısrarını sürdürüyor. Özellikle performans ve güvenilirlik açısından uzun vadede sorun yaşanabileceğini belirten Microsoft, işletmelerin ve bireysel kullanıcıların Windows 11’e geçişini teşvik ediyor.

    Yeni karar yalnızca Microsoft 365 kullanıcılarını ilgilendirmiyor. Windows 10’u bırakmak istemeyen bireysel kullanıcılar da ilk kez ücretli güvenlik güncellemeleri satın alabilecek. Ek güvenlik için bir yıl daha destek almak isteyen bireylerin 30 dolar ödemesi gerekecek. Kurumsal müşterilere ise üç yıla kadar uzatılmış destek paketleri sunulacak.

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