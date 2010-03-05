CeBIT 2010: ZyXEL Standı

ZyXEL Akıllı ev konsepti ve Medya sunucularıyla CeBIT Hannover'daydı. Bu videomuzda ZyXEL Tüketici Elektroniği Ürün Yöneticisi Şamil DOĞAN'dan bilgiler alıyoruz.
alia58 Videoları hiç takılmadan oynatabiliyor diyor ama o ara oynattığı film sürekli takılıyor :)
öncelikle mesut çok iyi hazırlanmış valla tebrik ederim. makina gibi hiç susmadan soru yağmuru yapmış.
ama standdaki genç de yani ona da maşaAllah altta kalanın canı çıksın misali ehhe o da makina gibi.
bu takıntı konusunu bir daha izledim videoyu da bence o görüntüdeki takıntıların windows' dan kaynaklanıyor olma olasılığı yüksek.
belki de donanımsaldır kimbilir. yani hdd hızı da etkilidir. virüs programı varsa felan yani detayına inmek lazım.
bence videonun en ilgi çekici yanı yine mesut olmuş.
not: tekrar düşündüm de bu kadar hızlı iki konuşmacı arasında kalan hangi yazılım olsa takıntıya uğrar.
Akıllı ev konsepti akıllıca ama zaten tembelleştiren teknoloji gittikçe daha da tembelleştirecek gibi.