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CeBIT 2010: ZyXEL Standı

9 yıl
36,4b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ZyXEL Akıllı ev konsepti ve Medya sunucularıyla CeBIT Hannover'daydı

ZyXEL Akıllı ev konsepti ve Medya sunucularıyla CeBIT Hannover'daydı. Bu videomuzda ZyXEL Tüketici Elektroniği Ürün Yöneticisi Şamil DOĞAN'dan bilgiler alıyoruz.


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TCyheb 9 yıl
Esas soru 4.35 de geldi.''java tabanlı sisteme erişmek imkansız''Yaz bunu bir kenenara! Eline sağlık
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maxalanya 9 yıl
Arkadaki bayan hoşmuş... :)
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alia58 9 yıl
Videoları hiç takılmadan oynatabiliyor diyor ama o ara oynattığı film sürekli takılıyor :)
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The souls migration 9 yıl
alia58

Videoları hiç takılmadan oynatabiliyor diyor ama o ara oynattığı film sürekli takılıyor :)



öncelikle mesut çok iyi hazırlanmış valla tebrik ederim. makina gibi hiç susmadan soru yağmuru yapmış.

ama standdaki genç de yani ona da maşaAllah altta kalanın canı çıksın misali ehhe o da makina gibi.


bu takıntı konusunu bir daha izledim videoyu da bence o görüntüdeki takıntıların windows' dan kaynaklanıyor olma olasılığı yüksek.
belki de donanımsaldır kimbilir. yani hdd hızı da etkilidir. virüs programı varsa felan yani detayına inmek lazım.
bence videonun en ilgi çekici yanı yine mesut olmuş.




not: tekrar düşündüm de bu kadar hızlı iki konuşmacı arasında kalan hangi yazılım olsa takıntıya uğrar.
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TELESCOPE 9 yıl
evet gayettte güzel doğrusu
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chakra 9 yıl
Güzel röportaj olmuş.
Akıllı ev konsepti akıllıca ama zaten tembelleştiren teknoloji gittikçe daha da tembelleştirecek gibi.
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