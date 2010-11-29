Çift Harici Antenli, Üstün Performanslı Yeni 300Mbps USB Adaptör: TP-Link WN822N

TP-Link'in Türkiye distribütörü DataStar, kablosuz ağlar için çift antenli, tek tuşla kurulabilen yeni USB adaptörü satışa sundu. TP-Link WN822N model USB adaptör, çift harici anten ile artırılmış performans sağlıyor.

TP-Link'in Türkiye distribütörü DataStar, kablosuz ağlarda kullanılan yeni bir USB adaptörü satışa sundu. TL-WN822N model yüksek kazançlı USB adaptör, 300 Mpbs bağlantı hızı ile online oyun, video indirme ve internet'te hızlı sörfe olanak veriyor. Ayrıca, çift anteni bulunan ürün daha geniş ve daha stabil bir kapsama alanı sunuyor. 1.5 metre uzunluğundaki USB kablosu ile masaüstü kullanıcılarına kolaylık ve esneklik sağlayan ürün, tek tuş ile de kolayca kuruluyor.

802.11n standardı ile uyumlu bir şekilde olan TL-WN822N geleneksel IEEE 11g ürünlerinden 15 kat daha hızlı ve 5 kat daha uzun menzilli çalışabiliyor. 300Mbps hızı sayesinde HD medyadan oyunlara, dosya paylaşımından internette sörfe kadar tüm uygulamalara olanak veriyor. Ürünün çift anteni döndürülerek farklı yönlere ve çalışma ortamlarına ayarlanabiliyor. Ayrıca TL-WN822N, üzerindeki QSS düğmesi ile hızlı ve güvenli kurulum sağlıyor. Bu da her düzeyden kullanıcının ürünü basitçe kurabilmesine olanak veriyor.

TP-Link TL-WN822N'nin tasarımı da hem şık hem de masa üstü kullanıma uygun. Ürünle birlikte gelen ve 1.5 metre uzunluğundaki USB kablosu da kullanıcılara esneklik sağlıyor. Microsoft Windows 2000, XP, Vista ve 7 işletim sistemlerini destekleyen ürünün fiyatı ise 27 USD+KDV.

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