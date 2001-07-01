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Çift İşlemcili Anakartlar Testi

17 yıl
173
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Tom's Hardware'de 6 adet çift işlemcili anakart testi yapılmış. Teste katılan anakartlar socet 370 destekli olup iki adet Pentium III 1 Ghz işlemciler ile çalıştırılmışlar. 3D Studio Max, Cinema 4D XL, Quake 3, Sysmark kullanılan test programları. Tüm anakartlar VIA Apollo Pro 133A chipsetini kullanmaktalar. Galip ise 110$'lık Gigabyte'ın 6VXDC7'si. Teste diğer katılanlar ise ASUS CUV4X-D, MSI 694D Pro , Gigabyte 6VXDC7 , Elitegroup D6VAA ,Rioworks SDVIA, Rioworks SDVIA-100, Rioworks SDVIA-LS. İlginç bir nokta burda ülkemizde bulabileceğiniz Abit VP6 teste katılmamış.
http://www.tomshardware.com/mainboard/01q2/010629/index.html Yorum Yaz
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