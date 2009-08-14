Club 3D düşük güç tüketimli GeForce Green Edition serisi 5 yeni ekran kartı hazırladı

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Hem Nvidia hem de AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli Club 3D firması, ürün gamını GeForce serisi, düşük güç tüketimli 5 yeni model ile güncelledi. Firmanın tamamı 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'ların kullanıldığı özel baskılı devre ve soğutucu tasarımına sahip yeni modellerinin standart çözümlere göre %40'a varan oranda daha güç tükettikleri açıklandı.

Genel özellikleri itibariyle standart modellere kıyasla saat hızları düşürülen yeni modellerden 512MB GDDR3 bellekli GeForce GTS 250 Green Edition modeli 700MHz GPU ve 2000MHz bellek saat hızlarına, bellek kapasitesiyle ayrılan iki yeni GeForce 9800GT Green Edition modeli ise 550MHz GPU ve 1800MHz (512MB) ile 1400MHz (1GB) bellek hızlarına sahip.

GeForce GTS 250 Green Edition ve GeForce 9800GT Green Edition modellerine ek olarak Club 3D, 512MB ve 1GB bellekl iki yeni GeForce 9600GT Green Edition modelini de duyurdu. GeForce 9600GT tabanlı modellerde ise grafik işlem birimleri 600MHz, bellek saat hızları ise 1400MHz olarak belirlenmiş. Tamamı 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart enerji verimliliği ile öne çıkıyorlar.

Club 3D tarafından önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen Green Edition serisi yeni modellerin 70 Avro'dan başlayan fiyatlarla geleceği belirtiliyor.

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