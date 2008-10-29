Club 3D HD4870 Overclock Edition video inceleme

Club 3D, yurtdışında bilinirliği yüksek bir firma olmasına rağmen ülkemiz pazarında yer alan bir firma değildi. Yakın bir zamanda ülkemiz pazarına da giriş yapan firmanın özelleştirilmiş fanı ve yüksek saat hızlarıyla dikkat çeken HD4870 Overclock Edition ekran kartını inceliyoruz.

Ayrıca bu videomuz HD versiyonu olan ve dilerseniz yüksek çözünürlükte izleyebileceğiniz ilk videomuz olma özelliği de taşıyor. Bundan sonra donanım ve oyun inceleme videolarımızı hem SD hem de HD olarak izleyebileceksiniz.