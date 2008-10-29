Club 3D HD4870 Overclock Edition video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Club 3D, yurtdışında bilinirliği yüksek bir firma olmasına rağmen ülkemiz pazarında yer alan bir firma değildi. Yakın bir zamanda ülkemiz pazarına da giriş yapan firmanın özelleştirilmiş fanı ve yüksek saat hızlarıyla dikkat çeken HD4870 Overclock Edition ekran kartını inceliyoruz.
Ayrıca bu videomuz HD versiyonu olan ve dilerseniz yüksek çözünürlükte izleyebileceğiniz ilk videomuz olma özelliği de taşıyor. Bundan sonra donanım ve oyun inceleme videolarımızı hem SD hem de HD olarak izleyebileceksiniz.
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Bu ekran kartının testini gerçekten çok merak ediyordum çünkü hd 4870 alırken clup 3d ile xpertvision arasında çok kalmıştım xpertvisionda karar kılmıştım benim size önerim şu ise xpertvision hd4870 modelini sizin bakış açınızdanda nasııl perfonmans verdiğni görmek isteyen bir sürü arkadaş olucaktır xpertvision vabrika çıkışlı 775/3800 geliyor kartın dvı hdmi çıkışı dp çıkışı ve birde turbo switchi bulunuyor bu switichi artırdığmız zaman ekran kartı 1000/4000 oluyor umarım bu kartında incelemesini görebilririz ii günler diyorum
Hocam haklısınız ama, kimse QX9650 gibi 1000 küsür $ lık işlemciyi alıp, hızaşırtmadan kullanmaz gibime geliyor.
turboyu açınca 1000 olmuyor, 775 oluyor, kapalıyken de standart hızlara dönüyor