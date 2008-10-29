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Club 3D HD4870 Overclock Edition video inceleme

10 yıl
106,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Club 3D, yurtdışında bilinirliği yüksek bir firma olmasına rağmen ülkemiz pazarında yer alan bir firma değildi. Yakın bir zamanda ülkemiz pazarına da giriş yapan firmanın özelleştirilmiş fanı ve yüksek saat hızlarıyla dikkat çeken HD4870 Overclock Edition ekran kartını inceliyoruz.

Ayrıca bu videomuz HD versiyonu olan ve dilerseniz yüksek çözünürlükte izleyebileceğiniz ilk videomuz olma özelliği de taşıyor. Bundan sonra donanım ve oyun inceleme videolarımızı hem SD hem de HD olarak izleyebileceksiniz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
[sharpshooter] 10 yıl
güzel inceleme, kart fan sorunu dışında baya iyi fiyatı standart modelden çok yüksek olmazsa tercih edilir
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miraculous 10 yıl
test güzel olmuş HD seçenek de güzel fikir
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onurthemonur 10 yıl
deneme alışveriş yapacaklar için yetersiz zira 4870x2 ile bir mukayese yapılmamış... oc yapılmış halde x2 ye ne kadar yaklaştığını bilmezsek performans/fiyat ilişkisi kuramayız
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petsiyehable 10 yıl
1024 mb lık modeli satışa çoktan girdi bile :=)
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NefretZm 10 yıl
Club 1gb 4870 kullanıyorum , şimdilik gayet memnunum 9600gt'den sonra
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SHARK1TR 10 yıl
Yukarda yazılanları denememe rağmen video'yu malesef izleyemedim, diğerlerinde problem yok. Sorunu çözerseniz pls.
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ParanoRe 10 yıl
bende ızleyemıorm
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canskru 10 yıl
bu vidyoyu bi türlü izleyemedim lütfen müdahele eder misiniz bi sorun var diğer vidyoları izleyibliyorum sorunnun bende olmadığı kesin.
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Speed-Step 10 yıl
@canskru

Flash Player'ın en son sürümünü yükleyip, tarayıcınızın TEMP klasörünü boşalttıktan sonra CTRL+F5 ile sayfayı yenileyin. Büyük ihtimalle sorun çözülecektir.
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gokhani 10 yıl
kart oldukca sessiz...bence düsünülesi bir sorun yok..fan tamamen kapalı olduu için ve ısınınca direk yüklenior ve azda olsa rahatsız etmiyecek bir ses çıkarıor..bios update gelince bence orjinal sürümünde kullanmakta fayda war..fanın özelliği çok hoş çünki..tam yükte 65 derecelerde kart..club oldukca serin bir kart gercekten..
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deluge11 10 yıl
bu kart powercolor pcs in kopyası değil mi yoksa benmi benzettim diyeceğim ama aynısı çünkü bende pcs var. fan sorunu bile aynı..
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cenkyyy 10 yıl
mesut hocam öncelikle test için teşşekürler belritmek isterim baya zayfıladınız siz bu aralar sağlığnuzda daucıyız neyse
Bu ekran kartının testini gerçekten çok merak ediyordum çünkü hd 4870 alırken clup 3d ile xpertvision arasında çok kalmıştım xpertvisionda karar kılmıştım benim size önerim şu ise xpertvision hd4870 modelini sizin bakış açınızdanda nasııl perfonmans verdiğni görmek isteyen bir sürü arkadaş olucaktır xpertvision vabrika çıkışlı 775/3800 geliyor kartın dvı hdmi çıkışı dp çıkışı ve birde turbo switchi bulunuyor bu switichi artırdığmız zaman ekran kartı 1000/4000 oluyor umarım bu kartında incelemesini görebilririz ii günler diyorum
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Applejack 10 yıl
Speed-Step

Hocam haklısınız ama, kimse QX9650 gibi 1000 küsür $ lık işlemciyi alıp, hızaşırtmadan kullanmaz gibime geliyor.
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orc123456 10 yıl

Orjinalden alıntı: cenkyyy

mesut hocam öncelikle test için teşşekürler belritmek isterim baya zayfıladınız siz bu aralar sağlığnuzda daucıyız neyse
Bu ekran kartının testini gerçekten çok merak ediyordum çünkü hd 4870 alırken clup 3d ile xpertvision arasında çok kalmıştım xpertvisionda karar kılmıştım benim size önerim şu ise xpertvision hd4870 modelini sizin bakış açınızdanda nasııl perfonmans verdiğni görmek isteyen bir sürü arkadaş olucaktır xpertvision vabrika çıkışlı 775/3800 geliyor kartın dvı hdmi çıkışı dp çıkışı ve birde turbo switchi bulunuyor bu switichi artırdığmız zaman ekran kartı 1000/4000 oluyor umarım bu kartında incelemesini görebilririz ii günler diyorum


turboyu açınca 1000 olmuyor, 775 oluyor, kapalıyken de standart hızlara dönüyor
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istanbul2007 10 yıl
kartın bellek hızlarını arttırmaya cekınıyorlar ben standart sogutuculu his 4870 790-1050 olarak kullanıyorum sorun yasamadm fırmalar neden belleklere yuklenmıyor
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