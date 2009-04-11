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Club 3D, Radeon HD 4890 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club 3D, Radeon HD 4890 modelini duyurdu
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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modeline yönelik çalışma yapan üreticilerden biri de Club 3D oldu. Hazırladığı ekran kartları ülkemiz pazarında da satılan Club 3D, Radeon HD 4890 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Tasarımı ve kullanılan soğutucusu ile AMD-ATi'nin referans modelini baz alan kart, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunu kullanıyor ve 1GB GDDR5 bellek kapasiteli ile birlikte geliyor.

AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı çözümü olarak dikkat çeken Radeon HD 4890 üzerine inşa edilen kart, 1.36 TeraFLOP'luk yüksek işlem kapasitesine sahip. 256-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimiyle donatılan Club 3D'nin Radeon HD 4890 modeli 850MHz GPU ve 3900MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Crossfire X kurulumuna olanak tanıyıan ayrıca DirectX 10.1 uyumlu olan kart UVD 2 teknolojisi sayesinde HD video da hızlandırabiliyor.

Üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilen Club 3D Radeon HD 4890, Avrupa'da 203 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.


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yonex78 10 yıl
Mr.kiLLerMan 11.04.2009 Saat: 10:53
Burada 450-500TL gibi bir fiyat olacağını tahmin ediyorum.Ayrıca ATI 256-BIT'i çok seviyor ayrılamadı.
arkadasım 256 bit veriyolu gddr5 bellekler için yeterli gerek duysalar yükseltirler adamlar ilkokuldan çıkınca amd ye başlamamışlar
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sertacaygun 10 yıl
Kutusu epey güzel. Palit'in özel soğutmaları ne ara gelir, bilen var mı?
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buraoca2 10 yıl
@Timeguard
GDDR5'in gecikme sürelerinin İyi olduğu zaten belli. Çünkü VPU'su 750 Mhz'e çıkmış bir HD 4850(Bellekleri de 2200 Mhz'e çıkarttığımızı düşünelim); standart hızlarda çalışan bir 4870'den bayağı bir yavaş kalıyor. Yani GDDR5 bir aldatmaca falan değil.(Biliyoruz ki GDDR4'lü 3870'ler aldatmaca gibiydi; çünkü GDDR3'lü 3870 ile arasını açamıyordu)
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kaptan666 10 yıl
200$'ın altında 4890 almak mümkün. Şuan bunların Tr'deki fiyatları çok abartı maalesef
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Fettah34 10 yıl
Hay 256 Bit / GDDR5 kadar kafanıza taş düşsün!!!
Yeter artık! Sıkıldım bu bu 128/256/512 Bit ve GDDR3/GDDR5 muhabettinden.
Her konusu geçtiğinde de bir vatandaş açıklamasını yaptı.
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max975 10 yıl
fiyat uygun olurmu? bakalım ülkemizde...
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Krak3n 10 yıl
Burada 450-500TL gibi bir fiyat olacağını tahmin ediyorum.Ayrıca ATI 256-BIT'i çok seviyor ayrılamadı.
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