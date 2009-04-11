Club 3D, Radeon HD 4890 modelini duyurdu

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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modeline yönelik çalışma yapan üreticilerden biri de Club 3D oldu. Hazırladığı ekran kartları ülkemiz pazarında da satılan Club 3D, Radeon HD 4890 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Tasarımı ve kullanılan soğutucusu ile AMD-ATi'nin referans modelini baz alan kart, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunu kullanıyor ve 1GB GDDR5 bellek kapasiteli ile birlikte geliyor.

AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı çözümü olarak dikkat çeken Radeon HD 4890 üzerine inşa edilen kart, 1.36 TeraFLOP'luk yüksek işlem kapasitesine sahip. 256-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimiyle donatılan Club 3D'nin Radeon HD 4890 modeli 850MHz GPU ve 3900MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Crossfire X kurulumuna olanak tanıyıan ayrıca DirectX 10.1 uyumlu olan kart UVD 2 teknolojisi sayesinde HD video da hızlandırabiliyor.

Üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilen Club 3D Radeon HD 4890, Avrupa'da 203 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.