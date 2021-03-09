Çok önemli detaylar atlandı, ben atlamam “GeForce NOW vs PC detaylı inceleme“

Video Editörü
Bu videoda GeForce NOW hizmetini deneyip PC ile karşılaştırıyoruz, atlanan bazı detayları ön plana çıkarıyoruz, genel olarak bu hizmet kimin işine yarar bunun üzerine duruyoruz.
Bu videoda GeForce NOW hizmetini deneyip PC ile karşılaştırıyoruz, atlanan bazı detayları ön plana çıkarıyoruz, genel olarak bu hizmet kimin işine yarar bunun üzerine duruyoruz.
Turkcell Avrupa geforce now hizmetini engelleyip bize bu kötü bir fiyatı dayatmasına çok sinirlendim. Çok istiyordum uzun süredir bilgisayar oynamayı. Ama bu adamlara para vereceğime duvara bakarım daha iyi. Şurda herkes biraz sabredebilse umut ediyorumki fiyat inecek. Ben almıcam arkadaşlar.