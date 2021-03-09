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    Çok önemli detaylar atlandı, ben atlamam “GeForce NOW vs PC detaylı inceleme“

    2
    09 Mart 2021, 22:00
    2,4b
    25
    Ekran Kartı
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Bu videoda GeForce NOW hizmetini deneyip PC ile karşılaştırıyoruz, atlanan bazı detayları ön plana çıkarıyoruz, genel olarak bu hizmet kimin işine yarar bunun üzerine duruyoruz.

    Bu videoda GeForce NOW hizmetini deneyip PC ile karşılaştırıyoruz, atlanan bazı detayları ön plana çıkarıyoruz, genel olarak bu hizmet kimin işine yarar bunun üzerine duruyoruz.                       



    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Chromer 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Film dizi seyredebildiğimiz, mühendislik programlarını çalıştırabildiğimiz, görüntülü görüşebildiğimiz, e-posta atıp, alışveriş yapabildiğimiz dosyalarımızı saklayıp office programları kullanabildiğimiz bir sistemle sınırlı sayıda oyunu oynayabileceğiniz bir sistemi fiyat anlamında karşılaştırmak saçma zaten.
    Turkcell Avrupa geforce now hizmetini engelleyip bize bu kötü bir fiyatı dayatmasına çok sinirlendim. Çok istiyordum uzun süredir bilgisayar oynamayı. Ama bu adamlara para vereceğime duvara bakarım daha iyi. Şurda herkes biraz sabredebilse umut ediyorumki fiyat inecek. Ben almıcam arkadaşlar.
    Film dizi seyredebildiğimiz, mühendislik programlarını çalıştırabildiğimiz, görüntülü görüşebildiğimiz, e-posta atıp, alışveriş yapabildiğimiz dosyalarımızı sak...
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geforce now alınca sanırım direk olarak bedava internet, mouse, klavye, monitör, en azından geforce now kullanabilcek pc geliyor zannediyorsun burak şolt. Seni çok severim ama aşırı saçma bir amorti hesaplaması yapmışsın kb.
    Geforce now alınca sanırım direk olarak bedava internet, mouse, klavye, monitör, en azından geforce now kullanabilcek pc geliyor zannediyorsun burak şolt. Seni ...
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    3 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Baştan aşağı boş muhabbet. 75 TL vereceksin tost makinesinde 1080p 60fps alacaksın. Tamam alalım yanlız sıkıntı var fakir kardeşim cyberpunk 2077 oynamak mı istiyorsun satın almamışsın. Satın aldın 300 TL. Oyun bitti başka oyun oynayalım call of duty oynayalım o zaman ver 300 TL daha. 2 gün geçer oda bitti napalım. Cold War çıkmış 400 TL de ona verelim. Eeee fakirdik biz PC toplayamazdık 10 günde oyunlara 1000 TL verdik. Sonuç boş işlerle uğraşma gamepass gibi birşey yap onun gibi olsun herşey ücretsiz olsun 75 TL verilir. Her şeyi para ile alacaksan ben nasıl fakirim .
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    PowerPC 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    alım gücü yüksek hiç bir avrupa veya kuzey amerika ülkelerinde bu hizmeti 5 dolar veya 5 euro dan fazlaya satamazsınız zaten. adamların alım gücü yüksek güçlü pc ler alıp oyunlarını oynuyorlar.

    alım gücü düşük ülkeler için ise fiyat çok daha önemli.

    hem sıkıştırılmış görüntü kalitesini düşüren hemde gecikmeyi artıran bir teknolojisi var istediğiniz kadar pingi düşürün. rekabetçi ve multiplayer oyunlar için ise söze bile gerek yok haritada gezmekten ve ölmekten başka işe yaramaz.

    bu hizmetin ederi yerel fiyatlandırma için 10TL den fazla değildir.

    stabil bir internete ihtiyacınız var 30mbit min deniyor bu bile tr için yüksek bir hız. 1 seneye kalmaz elveda.
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    keremec (Kerem Safa ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uzun süreli kullanım düşünenler için Series s çok daha iyi bir seçim olacaktır. Vatanda 4000Tl ye 24 ay taksit-kredi ile alınabiliyor. Gamepad fiyatını düşersek 4 yıldan kısa bir sürede parasını çıkartıyor konsol. Üstelik 3 yıllık gamepassi 540tl ye alabiliyorsunuz. Kardeşlik yaparsanız aboneliği yarı fiyatına da getirebilirsiniz.



    Ben klavye fareden vazgeçmem diyenler için ise oyun dünyasındaki erişilebilirlik furyası sayesinde singleplayer oyunlar bile konsollarda da klavye fare desteklemeye başladı. Ac Valhalla klavye fare destekliyordu mesela. Eğer Microsoft arayüzünde de fare desteği verirse çok daha fazla oyun destekler. Gerçi sorunsuz bir internet baglantiniz yoksa geforce now üzerinden klavye fare ile oynamak pek eğlenceli değil, mecbur gamepad ile oynuyorsunuz. PC de rekabetçi oyunlari bile vsync ile oynayan beni rahatsız ediyordu gecikme.
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) keremec
    ayrıca sıkıldıgında satıp verdiğin paranın yarısından fazlasını da geri alabilirsin :)
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Genç kardeşimiz için Series S + gamepass , Geforce Now'dan kat be kat daha iyi bir çözüm ;)
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    şuan series S 3000 TL ye bulunabiliyor, yanına 500 TL daha vererek 3 senelik Game pass ultimate i aldığın zaman tam 3 sene boyunca oyunlara ekstra para vermeden 1080p oyunculuğu kanlı canlı deneyimleyebilirsiniz ;)
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    bulutfatih (Fatih Bulut) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Almayin arkadasim, vpn ile almanyadan alin oynayin.
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    ti7800 (Eddie Morra) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) bulutfatih
    VPN olunca gecikme olmayacak mı? ne anlamı kaldı o zaman Ankaraya kurulan Server'ın?
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geforce now alınca sanırım direk olarak bedava internet, mouse, klavye, monitör, en azından geforce now kullanabilcek pc geliyor zannediyorsun burak şolt. Seni çok severim ama aşırı saçma bir amorti hesaplaması yapmışsın kb.
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    bulutfatih (Fatih Bulut) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) a_y_k_u_t
    O saydiklarini bilgisayar toplarken de alacaksin sonucta, ekstra kasa aliyorsun.
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    DING DING (What is my name?) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) a_y_k_u_t
    tamam kanka, 15 bin lira ödersin artık bilgisayar için
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    koskoca_BK (barış keskin) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) a_y_k_u_t
    Amorti kıyasını bilgisayar kasası üzerinden yapıyor sadece. O kasayı aldıktan sonra yine fare, klavye, monitör alman gerekiyor. Sadece internet konusunda biraz haklısın, ama onda da tam değil. Normalde de bilgisayar için internet alıyorsunuz, fakat geforce now kullanmak isteyen birinin muhtemelen 1-2 üst internet paketi alması gerekiyor, bu da aylık 20-40 lira arası fazladan para demek oluyor.
    Bence gayet güzel anlatmış, kendisini tanımam, ama tebrik ederim.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Stream oyun için monitör işin içindeyse eğer internet tarayıcısını bile olsa açmaya bir donanım gerekli. Bu iş için en iyi yöntem evdeki televizyonlara entegre olarak gelecek arayüzler olacaktır. Netflix başlatır gibi stream hizmetini başlatıp oyununu seçip oynamaya başlayacaksın.

    GFN a bakarsak bu sistemde senin paranla başka yerlerden almış olduğun oyunları para karşılığı sistemi kiralayarak belli limitlerde oynamana izin vermesidir. Bildiğin misafir çocuğu olarak takılıyoruz kendi oyunlarımız kendi paramızla! Hadi dedik yeniliklere açık olalım uygun bir anda alternatif olarak belki bir yerde deneyebilirim dersin ama GFN sadece TR den oynarsın ayda 75 TL verirsen sıra beklemez ama limitlediğim şekilde parayla aldığın oyunları oynarsın diyor. AB de ABD de kendi operasyonları ile uygun olabiliyor ama hele bizde olacak iş değil bu şartlar altında.

    Stadia ya bakarsak hiç bir aklı selim hareketi yok, sistemi oynamak için para vereceksin oyunları da benden alacaksın hem de piyasa fiyatına alacaksın aldığın oyun sadece bende çalışır şartlar bu işine gelirse dedi (neyin kafasıysa artık) kendisini resmen konsol olarak konumlandırmaya kalktı.

    Bu sistemlerin sağlıklı olarak büyüme şansı yok. İki sistem de başkasının ipiyle gerdeğe girmeye çalışıyor. bu ipi kavramak için bana para ver diyorlar. Stadia başkasının oyunlarını satıp üstüne gel bana para ver bende oyna diyor GFN başkasından aldığın oyunları gel bana para ver bende oyna diyor.

    Microsort xCloud hizmetini var olan üst paketinin içerisine ücretsiz ekliyorum diyor, gamepass oyun havuzuna stream hizmetle bir anda ulaşmaya başlıyorsun. Amazon Luna belli üreticilerin oyunlarını seçip oynayabildiğin oda sistemi ile hareket ediyor, örnek; ubisoft oyunları odasını seçip belirlenen tutarı veriyorsun oradaki oyunları buluttan oynamaya başlıyorsun. Luna yine el ipiyle gerdeğe giriyor ama ekstra bana da para ver demiyor buluttan oynama ücreti de oda için verdiğin ücret içerisinde en azından bir mantığı var olayın.

    Biz son kullanıcı için en iyi, en temiz hizmet xCloud olarak görülüyor fiyatını sabit tutarak (bizde 45 TL/ay) devam ederlerse stream oyun işinin yön belirleyeni, sektör lideri olur.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Doğrudan sistem karşılaştırılması yapılmasını doğru bulmuyorum. Evine aldığın sistem ile internet üzerinden aldığın hizmet bence bambaşka şeyler. Ben şahsen oyun oynayacak olsam yine evimde ki kendi bilgisayarımı yükseltirim yada alırım. Oyun oynayacak ve maddi durumu el verecek insan zaten bilgisayarını belirli aralıklarla güncelleyeceği için problem olmaz.

    Bu hizmet için Nvidia ve ortaklarının sunucuları iyi olmalı.
    Evde ki internet altyapısı iyi olmalı.
    Grafik kalitesinde ki tavizler kabul edilmeli.

    Videoda zaten bu detaylara değinilmiş ama fiyat olarak bence pahalı ve dediğim gibi yerel pc toplayıp hem oyun hemde diğer amaçlar için kullanmak şu an daha mantıklı. İleri de teknoloji gelişir internet altyapıları değişir fiyat ucuzlar ise o zaman belki düşünülebilir.
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    Chromer 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Film dizi seyredebildiğimiz, mühendislik programlarını çalıştırabildiğimiz, görüntülü görüşebildiğimiz, e-posta atıp, alışveriş yapabildiğimiz dosyalarımızı saklayıp office programları kullanabildiğimiz bir sistemle sınırlı sayıda oyunu oynayabileceğiniz bir sistemi fiyat anlamında karşılaştırmak saçma zaten.
    Turkcell Avrupa geforce now hizmetini engelleyip bize bu kötü bir fiyatı dayatmasına çok sinirlendim. Çok istiyordum uzun süredir bilgisayar oynamayı. Ama bu adamlara para vereceğime duvara bakarım daha iyi. Şurda herkes biraz sabredebilse umut ediyorumki fiyat inecek. Ben almıcam arkadaşlar.
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fiyat hesabı şöyle yapılmalı:
    (Oyuncu PC - Günlük PC) / (GeforceNow + Hızlı İnternet) Üyelik Ücreti
    Yani
    (8bin TL - 4bin TL) / (80 TL + 120 TL) = 20 Ay.
    Amorti süresi 8 sene değil, 20 ay bence.
    Bu benim fikrim.

    Madem PC satın almalı hesap yapılacak, hiç PC yokmuş gibi hesap yapılarak en azından günlük PC (4bin TL) alacak şartları göz önüne alarak hesap yapılmaslı diye düşünüyorum.
    Ben çok eminimki Turkcell ve Nvidia'da Burak gibi hesap yapmıştır.
    Üstelik Nvidia, ekran kartlarınında üreticisi. Turkcell'e "Aga piyasada kart yok karttt, millet kart bulamıyor. Yakın zamanda piyasayı doyuracak kart üretme imkanımız yok. O yüzden fiyatta rekabetçi olmamıza gerek yok, Google Stadia servisinden de bir halt olmaz, sen rahat ol" demiş olabilir.

    Ekran kartsızlığını, Servisin rakibinin olmayışını, Nvidia'nın ekran kartlarının stok olarak geleceğini bilmesini, alt alta koyunca 80 TL/ay çok normal gelmiyor mu? Düşününce insanflı bile davranmış olabilirler. 100/150 bile olabilirdi.

    Bu arada, servisin fiyatının uygun olup olmadığı şuradan belli olur diye düşünüyorum: Oyuncu PC'si olan kaç kişi servise abone? Adamın oyuncu PC'si olmasına rağmen fiyat uygun diye "Hadi alayım da dursun bi kenarda" diyebiliyor mu? "Netflix'e aboneyim ama Amazon Prime'da bir kenarda dursun, zaten 8TL" dediğim gibi.

    Kolay gelsin
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