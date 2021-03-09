Çok önemli detaylar atlandı, ben atlamam “GeForce NOW vs PC detaylı inceleme“

Bu videoda GeForce NOW hizmetini deneyip PC ile karşılaştırıyoruz, atlanan bazı detayları ön plana çıkarıyoruz, genel olarak bu hizmet kimin işine yarar bunun üzerine duruyoruz.

Bu videoda GeForce NOW hizmetini deneyip PC ile karşılaştırıyoruz, atlanan bazı detayları ön plana çıkarıyoruz, genel olarak bu hizmet kimin işine yarar bunun üzerine duruyoruz.