Computex 2009: XFX, GeForce GTX 275 XXX Core Edition modelini gösteriyor

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Taipei, Tayvan'da düzenlenen Computex 2009 turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Donanım dünyasına yön veren pek çok firmanın yeni ürünleriyle katıldığı fuarda öne çıkan ürünlerden birisi de XFX'in özel tasarımlı GeForce GTX 275 modeli oldu. GeForce 275 GTX XXX Core Edition olarak isimlendirilen ve özellikle oyuncuları hedef alan ekran kartı özellkle soğutucusu ile dikkat uyandırmayı başarıyor.

Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 275 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı iddia edilen ekran kartına 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan GeForce 275 GTX XXX Core Edition'ın grafik işlem birimi 670MHz'de, bellekleri ise 2260MHz'de görev yapıyor.

Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyan DirectX 10 uyumlu ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Ayrıca CUDA ve PhysX gibi teknolojileri de destek veren ekran kartı üzerinde iki adet DVI ve HDTV konnektörü bulunuyor. XXX serisinin en yeni üyelerinden birisi olan GeForce 275 GTX XXX Core Edition segmentinin dikkat çekici modellerinden birisi olacak gibi görünüyor.

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