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Computex 2009: XFX, GeForce GTX 275 XXX Core Edition modelini gösteriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: XFX, GeForce GTX 275 XXX Core Edition modelini gösteriyor
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Taipei, Tayvan'da düzenlenen Computex 2009 turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Donanım dünyasına yön veren pek çok firmanın yeni ürünleriyle katıldığı fuarda öne çıkan ürünlerden birisi de XFX'in özel tasarımlı GeForce GTX 275 modeli oldu. GeForce 275 GTX XXX Core Edition olarak isimlendirilen ve özellikle oyuncuları hedef alan ekran kartı özellkle soğutucusu ile dikkat uyandırmayı başarıyor.

Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 275 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı iddia edilen ekran kartına 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan GeForce 275 GTX XXX Core Edition'ın grafik işlem birimi 670MHz'de, bellekleri ise 2260MHz'de görev yapıyor.

Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyan DirectX 10 uyumlu ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Ayrıca CUDA ve PhysX gibi teknolojileri de destek veren ekran kartı üzerinde iki adet DVI ve HDTV konnektörü bulunuyor. XXX serisinin en yeni üyelerinden birisi olan GeForce 275 GTX XXX Core Edition segmentinin dikkat çekici modellerinden birisi olacak gibi görünüyor.

Computex 2009: XFX, GeForce GTX 275 XXX Core Edition modelini gösteriyor
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Momo-Oz 10 yıl
bağzı arkadaşlar soğutucunun yapısı pek sağlam gelmedi diyince yarıldım :D sanki kartı ayakkabı olarak kullancak :D
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ToR 10 yıl
benim hoşuma gitti çok iyi görünüyor
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drkayzer 10 yıl
ben pek sevmedim ama xfx kalite ya
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Kloroform 10 yıl
tasarım açısından benden 0 puan.
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buraoca2 10 yıl
Neyine XXX diyorlar anlamıyorum. Daha güzel soğutma tasarımı + daha yüksek hızlar beklerdim ben... Boşuna XXX ekini kullanmışlar bu kartta...
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Cool Boy 10 yıl
Diğer gtx 275'lerden ne gibi bir farkı var şimdi bunun ? Tüm gtx 275'lerin standart değerleri aynı grafik işlem birimi 670MHz bellek 2260MHz :S hangisi daha ucuzsa o alınmalıdır. Sonuçta hepsi aynı görevi görüyor.
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prince_de_lyon 10 yıl
kartin tipi degil gucu ve islevi onemli bence kasa icinde kalan bi guzelligi kimse gormeyecginden ne onemi varki...
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razorc 10 yıl
tipik XFX tasarımı :)
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isimbulamadim 10 yıl
Anlaşmıyorlar ki şöyle Dolce&Gabbana'yla falan. En önemli detayı, yani tasarımı hep unutuyorlar. Bilmiyorlarki bizim DH halkı ekran kartını performansı için değilde, yan kapağı şeffaf olan kasalarında millete hava atmak için kullanıyor...
Sözde donanım sitesi olacağız birde. Her ekran kartı haberinde tasarımı tartışıyoruz. Performans vb. şeyler kimin umurunda ?
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Powermove 10 yıl
Soğutucunun yapısı pek sağlam gelmedi bana.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
kart tasarımı kötü olmuş
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