Corning Gorilla Glass Victus 2 tanıtıldı: Artık daha sağlam!

Amiral gemisi telefonlar artık daha dayanıklı
Bildirilenlere göre Gorilla Glass Victus 2, orijinal modelle aynı düzeyde çizilme direnci sunan yeni bir cam bileşimi ile geliyor. Yeni sürümün en dikkat çeken noktası ise beton ve diğer zorlu yüzeylere karşı ek düşme koruması olacak. Bununla birlikte yeni cam teknolojisinin düşme testlerini paylaşan Corning, 1 metre yükseklikten beton yüzeye bırakılan telefonun hiçbir hasar almadığını söylüyor.
Corning, yeni cam teknolojisi konusunda kendinden oldukça emin görünüyor diyebiliriz. Yapılan açıklamada benzer testlerde bulunan üreticilerin başarısız sonuçlarına vurgu yapan şirket, yeni cam teknolojisinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasaya sürüleceği duyurdu. Böylece 2023 yılının ilk yarısında piyasaya sürülecek amiral gemisi telefonların, Gorilla Glass Victus 2 sürümü ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam