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    Corning Gorilla Glass Victus 2 tanıtıldı: Artık daha sağlam!

    Akıllı cihazlar için dayanıklı cam teknolojileri geliştiren Corning, Gorilla Glass Victus'un halefi Gorilla Glass Victurs 2 sürümünü duyurdu. Yeni cam teknolojisi neler sunacak? İşte detaylar
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    Corning Gorilla Glass Victus 2 tanıtıldı: Artık daha sağlam! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar için geliştirdiği dayanıklı cam teknolojileri ile tanınan Corning, yeni özellikler ile güncellenen Gorilla Glass Victus 2 sürümünüduyurdu. Şirketin yeni cam çözümü, yaklaşan amiral gemisi telefonlara güç verecek.

    Amiral gemisi telefonlar artık daha dayanıklı

    Bildirilenlere göre Gorilla Glass Victus 2, orijinal modelle aynı düzeyde çizilme direnci sunan yeni bir cam bileşimi ile geliyor. Yeni sürümün en dikkat çeken noktası ise beton ve diğer zorlu yüzeylere karşı ek düşme koruması olacak. Bununla birlikte yeni cam teknolojisinin düşme testlerini paylaşan Corning, 1 metre yükseklikten beton yüzeye bırakılan telefonun hiçbir hasar almadığını söylüyor. 

    Corning, yeni cam teknolojisi konusunda kendinden oldukça emin görünüyor diyebiliriz. Yapılan açıklamada benzer testlerde bulunan üreticilerin başarısız sonuçlarına vurgu yapan şirket, yeni cam teknolojisinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasaya sürüleceği duyurdu. Böylece 2023 yılının ilk yarısında piyasaya sürülecek amiral gemisi telefonların, Gorilla Glass Victus 2 sürümü ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    M
    M e c 1 dakika önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 20 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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