Kamera canavarı Oppo Find X9 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Ultra üst düzey telefonların sezonu başladı. Bu sezonun ön saflarında yer alan amiral gemisi telefonlardan biri de Oppo Find X9 Ultra. En çok beklenen üst düzey kameralı akıllı telefonlardan biri olan bu model, Çin'in Chengdu şehrinde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. "Cebinizdeki Hasselblad kamera" olarak adlandırılan Find X9 Ultra, dörtlü kamera sistemi ve devasa bataryayla geliyor.

Kameralar ve Görüntüleme sistemi

Oppo Find X9 Ultra, mümkün olduğunca çok kullanım senaryosunu kapsayacak şekilde altı lensli bir sistem etrafında inşa edilmiş. Cihazın en önemli özelliği çift 200MP kurulumu. Oppo'nun geleneksel 1 inç sensörlerden daha fazla ışık aldığını iddia ettiği f/1.5 diyafram açıklığına sahip 200MP ana kameraya portre veya yakın çekimler için tasarlanmış büyük 1/1.28 inç sensöre sahip 200MP 3x telefoto kamera eşlik ediyor. 20x optik kalitede zoom yapabilen ayrı 50MP telefoto kamera bulunuyor. 50MP ultra geniş açılı kamera da önceki nesle göre %56 daha fazla ışık alacak şekilde geliştirilmiş.

Bu kameralar, Oppo'nun serisinde bir ilk olduğunu söylediği, 8K görüntü kalitesinde tam odak uzaklığı kapsamı sunmak üzere tasarlanmış. Yazılım tarafında ise yeni Hasselblad Master Mode işin büyük bir kısmını üstleniyor. Hasselblad True Detail, altı farklı odak uzaklığında 8K fotoğraf çıktısı sağlıyor. Hasselblad Natural Color artık tam bağlantılı ProXDR işlem hattıyla sunuluyor. Master Mode Original Film, hesaplamalı işlem kullanarak klasik film görünümlerini yeniden oluşturuyor. Toplamda dokuz film tarzı ön ayar bulunuyor ve tipik filtrelerin aksine bunlar gerçek film tonu ve renk davranışını simüle etmek üzere tasarlanmış.

Video ve içerik üretici odaklı özellikler

Oppo, Find X9 Ultra'yı sinematik üretkenlik aracı olarak da tanıtıyor. Telefon, 10 bit Log formatında 8K 30fps ve 4K 120 fps video desteği sunuyor. Bu, gölgelerde ve orta tonlarda daha fazla detayı koruduğu söylenen yeni O-Log2 profiliyle eşleştiriliyor. Birden fazla kamerayla çalışan kullanıcılar için, genellikle profesyonel prodüksiyonda kullanılan ACES renk yönetimi iş akışı desteği de mevcut. Ayrıca, içerik üreticilerinin renk derecelendirmesini doğrudan cihaz üzerinde önizleyebilmeleri ve uygulayabilmeleri için özel 3D LUT desteği de bulunuyor.

TILTA ile iş birliği içinde Oppo, ND filtreleri ve manuel odaklama tutacakları gibi aksesuarlar da sunuyor. Telefon ayrıca, çoklu kamera kurulumlarına daha kolay entegrasyon için HDMI çıkışını destekliyor.

Tasarım ve Malzeme

Find X9 Ultra'nın tasarımı, sadece estetiğe değil, materyal ve mükemmelliğe odaklanan Hasselblad X2D 100C Earth Explorer Limited Edition'dan ilham alıyor. Arka kısımda, Hasselblad markasının da açıkça görülebildiği yeni nesil çevre dostu deri kullanılmış. Telefon üç renk seçeneğiyle geliyor: Earth Tundra, Polar Glacier ve Velvet Sand Canyon.

Dayanıklılık tarafında ise Oppo, Crystal Shield Glass kullanıyor ve IP66, IP68 ve IP69 derecelendirmeleriyle tam seviye su geçirmezlik iddiasında bulunuyor. Cihaz ayrıca SGS'den beş yıldızlı düşme ve darbe direnci sertifikası almış.

Ekran ve Performans

Kamera sistemi dışında, Find X9 Ultra hala alışılmış amiral gemisi özelliklerini karşılıyor. Cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alıyor. Oppo, MOBA ve FPS oyunları dahil zorlu oyunlarda telefonun 144Hz performansını koruyabildiğini söylüyor. 6.82 inç ekran, 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sağlıyor. Ayrıca piksel seviyesinde gama düzeltmesi ve göz koruma özelliği mevcut.

Find X9 Ultra, silikon-karbon anot ve özel bir enerji yönetim çipi kullanan 7050 mAh'lik "Glacier Batarya" ile donatılmış. Batarya, 100W kablolu SuperVOOC, 50W kablosuz şarjı destekliyor.

Diğer özellikler

Find X9 Ultra, hücresel sinyal olmadığında aramalar ve mesajlar için çift uydu iletişimini destekliyor. Bu özellik, ayrı iletişim güçlendirici çiple destekleniyor. Diğer ek özellikler arasında simetrik çift hoparlör, biyomimetik titreşim motoru ve dokunsal geri bildirim ve ses iyileştirmeleri yer alıyor.

OPPO Find X9 Ultra fiyatı ne kadar?

Oppo, Find X9 Ultra, 7.499 yuan (1.099 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 12GB + 256GB model için geçerli. Uydu iletişimi ve profesyonel aksesuarlar içeren 16GB + 1TB modeli 11.999 yuan (1.759 dolar) olarak fiyatlandırılıyor. Ek aksesuar kitleri ayrı olarak satılıyor; bunlar arasında 2.499 yuan (366 dolar) fiyatlı profesyonel görüntüleme kiti de bulunuyor.

OPPO Find X9 Ultra özellikleri

Ekran: 6.82 inç, QHD+, 144Hz, 3600nit, AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus 2

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM ve depolama: 12GB+512GB, 16GB+1TB

Arka kamera: 50MP f/2.0 (ultra geniş) + 200MP f/1.5 (geniş) + 200MP f/2.2 (telefoto) + 50MP f/3.5 (ultra telefoto)

Ön kamera: 50MP f/2.4

Batarya: 7.050 mAh, 100W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB 3.2 Gen 1

İşletim sistemi: ColorOS 16.0

Boyut ve ağırlık: 163.16 x 76.97 x 8.65 mm, 235 g

