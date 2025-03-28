Corning Gorilla Glass Ceramic tanıtıldı: Telefonlar artık daha güvende

Daha güçlü, daha dayanıklı
Corning’in laboratuvar testlerine göre yeni Gorilla Glass Ceramic, bir metre yüksekliğinden asfaltta benzer yüzeylere 10 kez üst üste yapılan düşüşlere dayanabiliyor. Firma, diğer cam malzemelerinin ilk düşüşte kırıldığını belirtiyor. Bu cam, adından da anlaşılacağı gibi seramik malzeme içeriyor.
Öte yandan Corning’in bu yeni camı yalnızca bir yenilik değil, aynı zamanda bir trendin parçası. Şirket, daha önce Apple cihazları için Ceramic Shield’i geliştirmişti ve Galaxy S25 serisi için Gorilla Armor 2 de benzer bir seramik cam çözümü sunmuştu. Ayrıca, diğer üreticiler de kendi seramik cam teknolojilerini geliştiriyorlar. Örneğin, HONOR Magic 7 Pro modeli NanoCrystal Shield adlı bir koruma teknolojisi sunuyor. Yeni Gorilla Glass Ceramic, önümüzdeki aylarda bir Motorola cihazda kullanılacak, ancak bunun tablet mi yoksa bir telefon mu olacağı belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo