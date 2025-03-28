Corning Gorilla Glass Ceramic tanıtıldı: Telefonlar artık daha güvende

Tam Boyutta Gör Corning, akıllı telefonlar ve tabletlerdeki koruyucu cam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. Şirket, ünlü Gorilla Glass serisiyle sektördeki liderliğini sürdürürken, yeni bir ürünle daha karşımıza çıkıyor. Corning, Gorilla Glass Ceramic’i tanıttı ve bu yeni cam, düşmelere karşı direnç konusunda önemli bir gelişme vaat ediyor. Corning, Gorilla Glass Ceramic’in önümüzdeki aylarda Motorola cihazlarında yer alacağını duyurdu.

Daha güçlü, daha dayanıklı

Corning’in laboratuvar testlerine göre yeni Gorilla Glass Ceramic, bir metre yüksekliğinden asfaltta benzer yüzeylere 10 kez üst üste yapılan düşüşlere dayanabiliyor. Firma, diğer cam malzemelerinin ilk düşüşte kırıldığını belirtiyor. Bu cam, adından da anlaşılacağı gibi seramik malzeme içeriyor.

Tam Boyutta Gör Gorilla Glass Ceramic, daha önce piyasaya sürülen Gorilla Glass Victus 2 ile karşılaştırıldığında, önemli bir gelişme sağlıyor gibi görünüyor. Victus 2’nin asfalttan daha pürüzsüz bir yüzeye birden fazla kez düşse bile dayanabildiği belirtilmişti. Yeni cam, daha pürüzlü yüzeylerde bile daha fazla dayanım sunuyor. Ancak Corning, iki koruma çözümü arasında bariz bir kıyaslama yapmıyor. Bu da gelişimin anlamlandırılmasını zorlaştırıyor.

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Öte yandan Corning’in bu yeni camı yalnızca bir yenilik değil, aynı zamanda bir trendin parçası. Şirket, daha önce Apple cihazları için Ceramic Shield’i geliştirmişti ve Galaxy S25 serisi için Gorilla Armor 2 de benzer bir seramik cam çözümü sunmuştu. Ayrıca, diğer üreticiler de kendi seramik cam teknolojilerini geliştiriyorlar. Örneğin, HONOR Magic 7 Pro modeli NanoCrystal Shield adlı bir koruma teknolojisi sunuyor. Yeni Gorilla Glass Ceramic, önümüzdeki aylarda bir Motorola cihazda kullanılacak, ancak bunun tablet mi yoksa bir telefon mu olacağı belirsiz.

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Corning Gorilla Glass Ceramic: Telefonlar artık daha dayanıklı