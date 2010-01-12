Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CPU-Z'nin 1.53.1 sürümü kullanıma sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,4b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CPU-Z'nin 1.53.1 sürümü kullanıma sunuldu
Tam Boyutta Gör

Başta işlemci olmak üzere temel sistem bileşenleri hakkında bilgiler veren CPU-Z uygulamasının 1.53.1 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulamanın yeni sürümü aslına bakılırsa Aralık ayında yayımlanan 1.53 sürümünün güncellenmiş bir hali olarak değerlendirilebilir. Zira CPUID'den yapılan açıklamaya göre CPU-Z 1.53.1, bir önceki sürümden farklı olarak AMD'nin Phenom işlemcileri için onaylama sisteminde tespit edilen bir hatayı gideriyor ayrıca Pinetrail kod adlı yeni nesil Intel Atom platformu için ön destek içeriyor.

CPU-Z'nin 1.53.1 sürümüne buradan (sitede 1.53 sürümü görünse de indirdiğiniz sürüm 1.53.1 oluyor) ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fahdlan 9 yıl
cokda önemli değil yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kudretx 9 yıl
Cok faydali bir haber olmus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 9 yıl
teşekkürler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arranger. 9 yıl
Haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÇKR_06 9 yıl
haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Bayonetta İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim