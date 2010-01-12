CPU-Z'nin 1.53.1 sürümü kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör

Başta işlemci olmak üzere temel sistem bileşenleri hakkında bilgiler veren CPU-Z uygulamasının 1.53.1 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulamanın yeni sürümü aslına bakılırsa Aralık ayında yayımlanan 1.53 sürümünün güncellenmiş bir hali olarak değerlendirilebilir. Zira CPUID'den yapılan açıklamaya göre CPU-Z 1.53.1, bir önceki sürümden farklı olarak AMD'nin Phenom işlemcileri için onaylama sisteminde tespit edilen bir hatayı gideriyor ayrıca Pinetrail kod adlı yeni nesil Intel Atom platformu için ön destek içeriyor.

CPU-Z'nin 1.53.1 sürümüne buradan (sitede 1.53 sürümü görünse de indirdiğiniz sürüm 1.53.1 oluyor) ulaşabilirsiniz.