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    Borusan Otomotiv'den şarj istasyonlarını tek bir noktada birleştiren uygulama: ChargeIQ

    Borusan Otomotiv, tüm elektrikli araç kullanıcılarına yönelik yeni uygulaması ChargeIQ ile farklı şarj istasyonlarını tek platformda birleştirerek büyük kolaylık sunuyor.

    Borusan ChargeIQ: Tüm şarj istasyonları tek noktada Tam Boyutta Gör
    Borusan Otomotiv Grubu’nun şarj istasyonlarına tek bir noktadan erişim sağlayan mobil uygulaması ChargeIQ, iOS ve Android işletim sistemlerinde yayında. Tek bir noktadan Türkiye'deki tüm elektrikli araç şarj istasyonlarının konumlarını ve önde gelen operatörlerinin gerçek zamanlı uygunluk durumlarını gösteren, Borusan Otomotiv güvencesiyle işlem ve ödeme yapılmasına imkan veren ChargeIQ, elektrikli otomobil kullanıcılarının telefonlarındaki karmaşaya da son vermeyi hedefliyor.

    ChargeIQ uygulamasının şarj haritası ile tüm istasyonlar ve konumları görüntülenebiliyor; AC/DC soket tipine, kW gücüne, istasyon sağlayıcısına, yeşil enerji seçeneğine ve istasyon puanına göre filtreleme yapılarak en uygun istasyonlar kolaylıkla bulunabiliyor. 

    Yolculuğun başlangıç ve bitiş noktaları belirlenerek en uygun rota oluşturulabiliyor. Filtreler aracılığıyla istenilen istasyonlar seçilebiliyor ve rotaya eklenebiliyor. Gelişmiş filtreleme seçenekleriyle istasyonların rota üzerindeki uzaklıkları ayarlanabiliyor ve otoyollar, ücretli geçişler veya feribotlar gibi rota seçenekleri belirlenebiliyor. 

    En yakın şarj istasyonları kolaylıkla görüntülenebiliyor ve yol tarifleri alınabiliyor, istasyonun sunduğu soket tipleri ve müsaitlik durumları kontrol edilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, şarj istasyonları hakkında fotoğraf paylaşarak, puanlama yaparak ve yorumda bulunarak deneyimlerini paylaşabiliyor ve diğer kullanıcıların yorumlarını görebiliyor.

    Uygulamada şarj işlemlerinin kolaylıkla yönetilmesini sağlayan bir profil sayfası da sunuluyor. Kullanıcılar ad ve profil bilgilerinin yanı sıra kendi araçlarının marka ve model bilgileri seçerek sisteme ekleyerek, soket tipi ve menzil gibi detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa üzerinden aracın şarj bilgileri, AC/DC şarj gücü, şarj süresi ve enerji tüketimi gibi veriler incelenebiliyor.

    Borusan ChargeIQ: Tüm şarj istasyonları tek noktada Tam Boyutta Gör
    Tarifeler ekranında tüm şarj sağlayıcılarının fiyat tarifeleri görüntülenebiliyor. ChargeIQ sayesinde seçilen aracın marka ve modeline göre istenilen şarj aralığının farklı tarifelere göre maliyeti önceden hesaplanabiliyor. Böylece elektrikli araç şarj süreçleri daha verimli ve ekonomik hale getirilebiliyor. 

    Ayrıca ChargeIQ uygulamasında seyahat ipuçlarından araç güvenliğine, sürdürülebilirlikten en yeni teknolojilere kadar geniş bir yelpazede blog yazılarının sunulduğu “keşfet” bölümü de yer alıyor. 

    “Türkiye Otomotiv Sektörünün Elektrifikasyon Dönüşümünde Öncü Olmak” vizyonuyla sektörde yenilikçi hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, ChargeIQ’nun elektrikli otomobil sahiplerinin en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacağını söyledi.

    Bugün Türkiye’de 180 civarında şarj hizmeti veren marka olduğunu ve her birine ayrı uygulamalar üzerinden erişilebildiğini belirten Tiftik, “Elektrikli otomobil kullanıcılarının yaşadığı bu karmaşayı ChargeIQ ile çözmeyi hedefliyoruz. Yapılan araştırmalar tüketicilerin telefonunda şarjlanma ihtiyacına yönelik ortalama 18 uygulamanın yüklü olduğunu gösteriyor. ChargeIQ sayesinde ülkemizin 81 ilindeki tüm hizmet noktalarının konumlarını ve önde gelen operatörlerin soketlerinin anlık uygunluk durumunu filtrelemek, harita üzerinden görmek, seçilen istasyona rota oluşturmak ve tarife karşılaştırması yapmak mümkün. Ayrıca, elektrikli araç sahiplerinin en büyük beklentilerinden biri olan tek uygulamadan ödeme imkanı da Borusan Otomotiv güvencesiyle devreye alınmış olup, ödeme iş ortağı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.” dedi. 

    Markalar üstü ve sektörel bir yaklaşımla yenilikçi bir çözüm geliştirdiklerini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Şu anda Türkiye’de 220.000’i aşkın elektrikli araç ve 30.000’in üzerinde şarj soketi bulunuyor. Mevcut büyüme trendi göz önüne alındığında, 2030 yılı itibarıyla ülkemizde elektrikli araç sayısının 1,2 milyona, toplam soket sayısının ise 150 bin seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bu denli hızlı gelişen bir pazarda, şarj süreçlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde planlanması kritik önem taşıyor. Halihazırda ChargeIQ uygulamasını indiren kullanıcıların yüzde 75’i temsil ettiğimiz markaların dışındaki araçların sahiplerinden oluşuyor. Hedefimiz, Türkiye’deki elektrikli araç sürücülerinin en çok tercih ettiği mobil uygulama ve deneyim paylaşım platformu olmak.” dedi.

    Borusan Otomotiv güvencesiyle sunulan ChargeIQ, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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