2024'ün en iyi Windows uygulamaları seçildi: İşte kazananlar

Microsoft her yıl düzenlediği Microsoft Store Ödülleri ile yalnızca resmi mağazada yer alan Windows uygulamaları arasından en iyileri seçiyor. Yazılım devi bu yılki yani 2024'ün kazananlarını bir blog gönderisi aracılığı ile açıkladı. İşte yapay zeka, oyun ve yaşam tarzının da aralarında bulunduğu 14 kategoride ödül alan uygulamalar:
Yapay Zeka
dJay Pro Algoriddim
DJ'ler için geliştirilmiş dJay Pro Algoriddim, müzik prodüksiyonunu yapay zeka desteğiyle bambaşka bir seviyeye taşıyor.
Yaşam Tarzı
Diarium Journal & Diary
Dijital günlük uygulaması. Kullanıcı dostu arayüzü dikkat çeken Diarium Journal & Diary, notları şifreleme özelliğine sahip.
Kişisel Finans
TradingView
Yeni ve deneyimli yatırımcıların portföylerini kolaylıkla yönetmelerini ve piyasaları analiz etmelerini kolaylaştıran bir uygulama.
İş
Gamma
Proje yönetimi ve ekip içi iş birliği için geliştirilen bu uygulama ekiplerin bir arada çalışmasını ve çevrimiçi toplantılar düzenlemesini sağlıyor.
Eğitim
Typing Land
Eğlenceli bir şekilde yazma becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Uygulama içerisinde 40 farklı mini oyun mevcut.
Üretkenlik
Todoist: To-Do List & Planner
Görev yönetimi ve planlama konusunda kullanıcılara destek olan Todoist, günlük işleri organize etmenizi kolaylaştırıyor.
Müzik
Apple Music
Apple'ın sunduğu müzik akışı hizmeti. Geniş müzik arşivi, kullanışlı arayüzü ve kayıpsız ses kalitesiyle öne çıkıyor.
Sağlık ve Fitness
F.lux
Göz yorgunluğunu azaltan ekran ayarlama uygulaması. Günün saatine ve konumunuza göre ekranınızın renk sıcaklığını ayarlayarak göz yorulmalarını azaltıyor.
Tıp
Complete Anatomy 2024
İnsan anatomisini öğrenmek isteyenler için tasarlanan bu uygulama, tıp öğrencileri ve meraklılarının insan vücudunu daha yakından tanımasına olanak tanıyor.
Geliştirici Araçları
oh-my posh
Komut satırı kişiselleştirme aracı. Farklı komut satırı kabukları (PowerShell, bash, zsh gibi) için özelleştirme seçenekleri sunarak geliştiricilerin verimli bir ortamda çalışmasını sağlıyor.
Sosyal Medya
Pinterest
İlham almak isteyenlerin ilk duraklarından biri olan Pinterest, dünyanın en popüler görsel içerik paylaşma platformlarından biri olarak biliniyor.
Yaratıcılık
Adobe Express
Grafik tasarım aracı. Kapsamlı şablon seçenekleriyle dikkat çeken bu uygulama, aynı zamanda kullanıcıların Adobe Firefly destekli olağanüstü efektler ve görseller oluşturmasını sağlıyor.
Oyun
Asphalt Legends Unite
Araba yarışı tutkunları için geliştirilen Asphalt Legends Unite, yüksek kaliteli grafikleri ve farklı oyun modlarıyla heyecan verici bir yarış deneyimi sunuyor.
Yükselen Yıldız
Endel Music: Focus, Sleep, Relax
Kişiye özel müzik oluşturma uygulaması. Meditasyon, rahatlama, uyku ve odaklanma için ses ortamları sunan Endel, kullanıcıların zihinsel rahatlamalarını sağlayarak konsantrasyonlarını artırmalarına yardımcı oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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