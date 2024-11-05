2024'ün en iyi Windows uygulamaları seçildi: İşte kazananlar

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Microsoft her yıl düzenlediği Microsoft Store Ödülleri ile yalnızca resmi mağazada yer alan Windows uygulamaları arasından en iyileri seçiyor. Yazılım devi bu yılki yani 2024'ün kazananlarını bir blog gönderisi aracılığı ile açıkladı. İşte yapay zeka, oyun ve yaşam tarzının da aralarında bulunduğu 14 kategoride ödül alan uygulamalar:

Yapay Zeka

dJay Pro Algoriddim

DJ'ler için geliştirilmiş dJay Pro Algoriddim, müzik prodüksiyonunu yapay zeka desteğiyle bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Yaşam Tarzı

Diarium Journal & Diary

Dijital günlük uygulaması. Kullanıcı dostu arayüzü dikkat çeken Diarium Journal & Diary, notları şifreleme özelliğine sahip.

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Kişisel Finans

TradingView

Yeni ve deneyimli yatırımcıların portföylerini kolaylıkla yönetmelerini ve piyasaları analiz etmelerini kolaylaştıran bir uygulama.

İş

Gamma

Proje yönetimi ve ekip içi iş birliği için geliştirilen bu uygulama ekiplerin bir arada çalışmasını ve çevrimiçi toplantılar düzenlemesini sağlıyor.

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Eğitim

Typing Land

Eğlenceli bir şekilde yazma becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Uygulama içerisinde 40 farklı mini oyun mevcut.

Görev yönetimi ve planlama konusunda kullanıcılara destek olan Todoist, günlük işleri organize etmenizi kolaylaştırıyor.

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Müzik

Apple Music

Apple'ın sunduğu müzik akışı hizmeti. Geniş müzik arşivi, kullanışlı arayüzü ve kayıpsız ses kalitesiyle öne çıkıyor.

Sağlık ve Fitness

F.lux

Göz yorgunluğunu azaltan ekran ayarlama uygulaması. Günün saatine ve konumunuza göre ekranınızın renk sıcaklığını ayarlayarak göz yorulmalarını azaltıyor.

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Tıp

Complete Anatomy 2024

İnsan anatomisini öğrenmek isteyenler için tasarlanan bu uygulama, tıp öğrencileri ve meraklılarının insan vücudunu daha yakından tanımasına olanak tanıyor.

Geliştirici Araçları

oh-my posh

Komut satırı kişiselleştirme aracı. Farklı komut satırı kabukları (PowerShell, bash, zsh gibi) için özelleştirme seçenekleri sunarak geliştiricilerin verimli bir ortamda çalışmasını sağlıyor.

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Sosyal Medya

Pinterest

İlham almak isteyenlerin ilk duraklarından biri olan Pinterest, dünyanın en popüler görsel içerik paylaşma platformlarından biri olarak biliniyor.

Yaratıcılık

Adobe Express

Grafik tasarım aracı. Kapsamlı şablon seçenekleriyle dikkat çeken bu uygulama, aynı zamanda kullanıcıların Adobe Firefly destekli olağanüstü efektler ve görseller oluşturmasını sağlıyor.

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Oyun

Asphalt Legends Unite

Araba yarışı tutkunları için geliştirilen Asphalt Legends Unite, yüksek kaliteli grafikleri ve farklı oyun modlarıyla heyecan verici bir yarış deneyimi sunuyor.

Kişiye özel müzik oluşturma uygulaması. Meditasyon, rahatlama, uyku ve odaklanma için ses ortamları sunan Endel, kullanıcıların zihinsel rahatlamalarını sağlayarak konsantrasyonlarını artırmalarına yardımcı oluyor.

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