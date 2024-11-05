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    2024'ün en iyi Windows uygulamaları seçildi: İşte kazananlar

    Microsoft, 2024 yılının en iyi Windows uygulamalarını duyurdu. Sadece Microsoft Store'da bulunan uygulamaları kapsayan yarışmada, 14 farklı kategorideki en başarılı uygulamalar ödüllendirildi.

    2024'ün en iyi Windows uygulamaları seçildi: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    Microsoft her yıl düzenlediği Microsoft Store Ödülleri ile yalnızca resmi mağazada yer alan Windows uygulamaları arasından en iyileri seçiyor. Yazılım devi bu yılki yani 2024'ün kazananlarını bir blog gönderisi aracılığı ile açıkladı. İşte yapay zeka, oyun ve yaşam tarzının da aralarında bulunduğu 14 kategoride ödül alan uygulamalar:

    Yapay Zeka
    dJay Pro Algoriddim

    DJ'ler için geliştirilmiş dJay Pro Algoriddim, müzik prodüksiyonunu yapay zeka desteğiyle bambaşka bir seviyeye taşıyor.

    Yaşam Tarzı
    Diarium Journal & Diary

    Dijital günlük uygulaması. Kullanıcı dostu arayüzü dikkat çeken Diarium Journal & Diary, notları şifreleme özelliğine sahip.

    2024'ün en iyi Windows uygulamaları seçildi: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    Kişisel Finans
    TradingView

    Yeni ve deneyimli yatırımcıların portföylerini kolaylıkla yönetmelerini ve piyasaları analiz etmelerini kolaylaştıran bir uygulama.

    İş
    Gamma

    Proje yönetimi ve ekip içi iş birliği için geliştirilen bu uygulama ekiplerin bir arada çalışmasını ve çevrimiçi toplantılar düzenlemesini sağlıyor.

    2024'ün en iyi Windows uygulamaları seçildi: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    Eğitim
    Typing Land

    Eğlenceli bir şekilde yazma becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Uygulama içerisinde 40 farklı mini oyun mevcut.

    Üretkenlik
    Todoist: To-Do List & Planner

    Görev yönetimi ve planlama konusunda kullanıcılara destek olan Todoist, günlük işleri organize etmenizi kolaylaştırıyor. 

    2024'ün en iyi Windows uygulamaları seçildi: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    Müzik
    Apple Music

    Apple'ın sunduğu müzik akışı hizmeti. Geniş müzik arşivi, kullanışlı arayüzü ve kayıpsız ses kalitesiyle öne çıkıyor.

    Sağlık ve Fitness
    F.lux

    Göz yorgunluğunu azaltan ekran ayarlama uygulaması. Günün saatine ve konumunuza göre ekranınızın renk sıcaklığını ayarlayarak göz yorulmalarını azaltıyor.

    2024'ün en iyi Windows uygulamaları seçildi: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    Tıp
    Complete Anatomy 2024

    İnsan anatomisini öğrenmek isteyenler için tasarlanan bu uygulama, tıp öğrencileri ve meraklılarının insan vücudunu daha yakından tanımasına olanak tanıyor.

    Geliştirici Araçları
    oh-my posh

    Komut satırı kişiselleştirme aracı. Farklı komut satırı kabukları (PowerShell, bash, zsh gibi) için özelleştirme seçenekleri sunarak geliştiricilerin verimli bir ortamda çalışmasını sağlıyor.

    2024'ün en iyi Windows uygulamaları seçildi: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    Sosyal Medya
    Pinterest

    İlham almak isteyenlerin ilk duraklarından biri olan Pinterest, dünyanın en popüler görsel içerik paylaşma platformlarından biri olarak biliniyor.

    Yaratıcılık
    Adobe Express

    Grafik tasarım aracı. Kapsamlı şablon seçenekleriyle dikkat çeken bu uygulama, aynı zamanda kullanıcıların Adobe Firefly destekli olağanüstü efektler ve görseller oluşturmasını sağlıyor.

    2024'ün en iyi Windows uygulamaları seçildi: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    Oyun
    Asphalt Legends Unite

    Araba yarışı tutkunları için geliştirilen Asphalt Legends Unite, yüksek kaliteli grafikleri ve farklı oyun modlarıyla heyecan verici bir yarış deneyimi sunuyor.

    Yükselen Yıldız
    Endel Music: Focus, Sleep, Relax

    Kişiye özel müzik oluşturma uygulaması. Meditasyon, rahatlama, uyku ve odaklanma için ses ortamları sunan Endel, kullanıcıların zihinsel rahatlamalarını sağlayarak konsantrasyonlarını artırmalarına yardımcı oluyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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